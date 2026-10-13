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വലുതും തിളക്കമേറിയതുമായ സ്ക്രീനിൽ ഗൂഗിളിന്റെ ട്രാക്കർ ഡിവൈസ്: 'ഫിറ്റ്ബിറ്റ് എഡ്ജി'നെ കുറിച്ചറിയാം
പിക്സൽ വാച്ചിനും ഫിറ്റ്ബിറ്റ് എയറിനും ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു വെയറബിൾ ഉപകരണമാണ് ഗൂഗിളിന്റെ ഫിറ്റ്ബിറ്റ് എഡ്ജ്. സ്ലിം ഡിസ്പ്ലേയോടു കൂടിയ ഇത് ദിവസം മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഫിറ്റ്നസ് ട്രാക്കറാണ്.
Published : October 13, 2026 at 6:12 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഡിസ്പ്ലേയോ സ്ക്രീനോ ഇല്ലാതെ സ്മാർട്ട്വാച്ചുകൾ പോലെ കൈത്തണ്ടയിൽ ധരിച്ച് ഫിറ്റ്നസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാവുന്ന സ്മാർട്ട് ബാൻഡ് ഉപകരണങ്ങൾ അടുത്തിടെ മിക്ക വെയറബിൾ കമ്പനികളും പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട്. അത്യാധുനിക സെൻസറുകൾ വഴിയാണ് ഇത് ശരീരചലനങ്ങളും ആരോഗ്യവിവരങ്ങളും ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ വ്യായാമ സമയത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷനും മറ്റും കാണാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി 'ഫിറ്റ്ബിറ്റ് എഡ്ജ്' എന്ന പുതിയ വെയറബിൾ ഉപകരണം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൂഗിൾ.
സ്മാർട്ട്വാച്ചിനും 24 മണിക്കൂറും കൂടെക്കൂട്ടാവുന്ന ഫിറ്റ്നസ് ബാൻഡിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്. പുതിയ ഒരു ഉപകരണമായാണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും സ്മാർട്ട്വാച്ചിന്റെയും ഫിറ്റ്നസ് ബാൻഡിന്റെയും സവിശേഷതകൾ ഇതിൽ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ദിവസം മുഴുവൻ ധരിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ഡിവൈസാണ് ഇത്. സ്മാർട്ട്ഫോണിനെ ആശ്രയിക്കാതെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സ്ക്രീനും ഇതിലുണ്ട്.
ഫിറ്റ്ബിറ്റ് എഡ്ജിന്റെ വില
പുതിയ ഫിറ്റ്ബിറ്റ് എഡ്ജിന് 179.99 ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 17,000 രൂപ) വില വരുന്നത്. ഇത് വാ6ുന്നവർക്ക് മൂന്ന് മാസത്തെ 'ഗൂഗിൾ ഹെൽത്ത് പ്രീമിയം' സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. ഗൂഗിൾ സ്റ്റോറിലൂടെയോ, റീട്ടെയിൽ പങ്കാളികൾ വഴിയോ ഇത് പ്രീ-ഓർഡർ ചെയ്യാം. 2026 ഒക്ടോബർ 27 മുതലാണ് പുതിയ ഫിറ്റ്ബിറ്റ് എഡ്ജ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് ലഭ്യമാവുക. ഇന്ത്യയിലെ ലോഞ്ചിനെക്കുറിച്ച് കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, 'ഫിറ്റ്ബിറ്റ് എയർ' ഇതിനകം ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായതിനാൽ, പുതിയ മോഡലും ഉടൻ തന്നെ രാജ്യത്ത് എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
മൃദുവായ ആക്റ്റീവ് ബാൻഡുകളടങ്ങുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഒബ്സിഡിയൻ (മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് കേസ്), ഫോഗ് (പോളിഷ്ഡ് സിൽവർ കേസ്), ഒലിവ് (സാറ്റിൻ പൈറൈറ്റ് കേസ്), കാന്യോൺ (വാം ഗോൾഡ് കേസ്) എന്നിങ്ങനെ നാല് വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലും ഫിനിഷുകളിലും ഫിറ്റ്ബിറ്റ് എഡ്ജ് ലഭ്യമാണ്. നിരവധി മെറ്റീരിയലുകളിൽ ഇതിന്റെ ബാൻഡ് ലഭ്യമാണ്.
വായുസഞ്ചാരമുള്ള 'ആക്റ്റീവ് സ്പോർട്ട് ബാൻഡ്', കൃത്യമായി ക്രമീകരിക്കാവുന്ന 'പെർഫോമൻസ് ലൂപ്പ് ബാൻഡ്', ആകർഷകമായ 'മാഗ്നറ്റ് ബാൻഡ്', പ്രീമിയം ലുക്ക് നൽകുന്ന 'മെറ്റൽ ലിങ്ക്സ് ബാൻഡ്' എന്നിങ്ങനെ ഊരിമാറ്റാവുന്ന വിവിധ ആക്സസറികളും ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ ഫിറ്റ്ബിറ്റ് എഡ്ജും
ഇതിനുപുറമെ, 'സ്റ്റീഫൻ കറി സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ' ഫിറ്റ്ബിറ്റ് എഡ്ജും ഗൂഗിൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ജലാംശത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതും ഈർപ്പം വലിച്ചെടുക്കുന്നതുമായ സവിശേഷതകളുള്ള സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ മോഡൽ റൈ, ഗെയിം ഡേ ഓറഞ്ച് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാവും. 219.99 ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 21,000 രൂപ) ഇതിന്റെ വില.
കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ്നെസുള്ള സ്ക്രീൻ
ഫിറ്റ്ബിറ്റ് എയറിന് സമാനമായി ഫിറ്റ്ബിറ്റ് എഡ്ജിനും വളരെ നേർത്ത രൂപകൽപ്പനയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അലുമിനിയം കേസിങിനുള്ളിൽ ഘടിപ്പിച്ച, ഗുളികയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ഹൈബ്രിഡ് OLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിലുള്ളത്. കമ്പനിയുടെ മുൻകാല ട്രാക്കറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് 46 ശതമാനത്തോളം കൂടുതൽ വിസ്തൃതിയിൽ ഇ സ്ക്രീനിൽ കാണാം.
ഗൂഗിളിന്റെ ഏറ്റവും വലുതും ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഉള്ളതുമായ ട്രാക്കർ സ്ക്രീനാണിതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കൈത്തണ്ടയിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉള്ള വളവിനോട് പോലും ഇണങ്ങിച്ചേരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ രൂപകൽപ്പനയെന്ന് ഗൂഗിൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. വെറും 11.5 mm മാത്രം വണ്ണമുള്ള ഇതിന്റെ കേസിന് ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 12നേക്കാൾ 45 ശതമാനം ഭാരക്കുറവുണ്ട്. 50 മീറ്റർ വരെ ആഴത്തിൽ വെള്ളത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷിയും ഈ ഉപകരണത്തിനുണ്ട്.
ഏഴ് ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ്
ഇതിലെ ബാറ്ററി മാറ്റിവെക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ്. ഇത് ഒറ്റത്തവണ ചാർജ് ചെയ്താൽ ഏഴ് ദിവസം വരെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, ഇതിലെ ഫാസ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ചാർജർ വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്താൽ ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകുമെന്നും അവകാശപ്പെടുന്നു.
ഇന്റർഫേസ്
ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഇന്റർഫേസും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫിറ്റ്ബിറ്റ് എഡ്ജിന്റെ ഒരു വശത്തായി ഫിസിക്കൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഡിവൈസിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാകും. ഗൂഗിളിന്റെ പിക്സൽ വാച്ച് 5ന്റെ ഇന്റർഫേസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഇതിലെ ടൈലുകളിൽ, സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ടർ, കാലാവസ്ഥാ വിവരങ്ങൾ, ആവശ്യാനുസരണം ചെയ്യാവുന്ന വർക്കൗട്ടുകൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഉറക്കം, ആർത്തവചക്ര നിരീക്ഷണം, ഹൃദയമിടിപ്പ് തുടങ്ങിയ ഗൂഗിൾ ഹെൽത്ത് വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ, ഗൂഗിൾ മാപ്സ്, മീഡിയ കൺട്രോളുകൾ, കോളുകൾക്കും സന്ദേശങ്ങൾക്കുമുള്ള അറിയിപ്പുകൾ എന്നിവയും ലഭിക്കും.
ഒട്ടനേകം ഫിറ്റ്നസ് ടൂളുകളും
ഫിറ്റ്ബിറ്റ് എഡ്ജിലെ വ്യായാമ ആപ്പിന് പൈലേറ്റ്സ് ഉൾപ്പെടെ 50-ലധികം വ്യായാമ രീതികൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓട്ടത്തിൽ പുതിയ വ്യക്തിഗത റെക്കോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായും, ഹൃദയമിടിപ്പിന്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കാനും, ട്രാക്ക് വർക്കൗട്ടുകൾക്കിടയിലെ സമയക്രമം നിരീക്ഷിക്കാനും ഇത് ഉപയോക്താക്കളെ സഹായിക്കുന്നു. 100-ഓളം വ്യത്യസ്ത വർക്കൗട്ടുകളെ സ്വയം തിരിച്ചറിയാനും തരംതിരിക്കാനും ഇതിന് കഴിയും.
റൂട്ട് മാപ്പിങിനായി ഇതിൽ ഇൻ-ബിൽറ്റ് GPS സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ട്രാക്കിങ് 40 ശതമാനം വരെ കൂടുതൽ കൃത്യമായി ചെയ്യും. കൂടാതെ കുന്നുകളിലൂടെ ഓടുമ്പോഴും, ഔട്ട്ഡോറിലൂടെ ഓടുമ്പോഴും പടികൾ കയറിയുള്ള വ്യായാമം നടത്തുമ്പോഴുമുള്ള ഉയര വ്യത്യാസങ്ങൾ അളക്കുന്നതിനായി ഒരു ആൾട്ടിമീറ്ററും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഹെൽത്ത് സെൻസറുകൾ
രക്തസമ്മർദ്ദത്തിലെയും ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധശേഷിയിലെയും മാറ്റങ്ങൾ, ഹൃദയമിടിപ്പിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ (കൂടുതലോ കുറവോ ആയ നിരക്ക്) തുടങ്ങിയവ നിരീക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സെൻസറുകൾ ഗൂഗിളിന്റെ പുതിയ ഫിറ്റ്നസ് ട്രാക്കറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. 'ഹെൽത്ത് കോച്ച്' (ഗൂഗിൾ ഹെൽത്ത് പ്രീമിയം സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെ ലഭ്യമാണ്) ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുകയും, വ്യക്തിഗതമായ ജീവിതശൈലി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും, ഫിറ്റ്നസ് പ്ലാനുകളിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും, ഡോക്ടർമാരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകളിൽ സഹായകമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
കൂടാതെ, കൈത്തണ്ടയിൽ ധരിക്കാവുന്ന ഇസിജി (ECG) ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഹൃദയതാളം പരിശോധിക്കാനും, പ്രത്യേക സെൻസർ വഴി ചർമ്മത്തിന്റെ താപനില അളക്കാനും ഫിറ്റ്ബിറ്റ് എഡ്ജ് സഹായിക്കുന്നു.
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