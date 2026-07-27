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ആഗോള മെമ്മറി ക്ഷാമം ബാധിച്ചതായി ഒടുവിൽ ഗൂഗിളും സമ്മതിച്ചു: പിക്‌സൽ ഫോണുകൾക്ക് വില കൂടും

ഘടക ചെലവുകളുടെ വില വർധനവ് ഉപകരണങ്ങളുടെ വിലയെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമം നടത്തിയെന്നും, വില വർധനവ് നടപ്പാക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും ഗൂഗിൾ. പിക്‌സൽ 11 സീരിസിന് പുറമെ, നിലവിൽ വിൽക്കുന്ന മോഡലുകൾക്കും വില കൂടും.

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Google Pixel 10 Pro (Left) and Google Pixel 10 Pro XL (Image Credit: Google Store)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 27, 2026 at 5:25 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: പിക്‌സൽ 11 സീരിസിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണുകൾക്ക് വില ഉയരുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് ഗൂഗിൾ. ആഗോളതലത്തിൽ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ മെമ്മറി ഘടകങ്ങളുടെ ക്ഷാമമാണ് വില വർധനവിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 12ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ഈ വർഷത്തെ ഹാർഡ്‌വെയർ ലോഞ്ച് ഇവന്‍റിന് മുന്നോടിയായാണ് പുതിയ പ്രഖ്യാപനം.

ഘടക ചെലവുകളുടെ വില ഉയരുന്നത് ഉപഭോക്താക്കളെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ കമ്പനി കഴിയുന്നത്ര ശ്രമം നടത്തിയെന്നും, പക്ഷേ വില വർധനവ് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിപണി സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും ഗൂഗിളിന്‍റെ ഡിവൈസസ് ആൻഡ് സർവീസസ് വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഷക്കീൽ ബർക്കത്ത് പറഞ്ഞതായി 9to5Google റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. മെമ്മറി വിലകളുടെ കാര്യത്തിൽ ലോകം ഇപ്പോൾ കടന്നുപോകുന്നത് പോലൊരു സാഹചര്യം മുൻപൊരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് വ്യവസായത്തിൽ റാം വില കുതിച്ചുയരുകയാണ്. മോർഗൻ സ്റ്റാൻലിയുടെ ഡാറ്റ ഉദ്ധരിച്ച്, 2025ൽ $2.80 ഉണ്ടായിരുന്ന 1 ജിബി റാമിന്‍റെ വില 2026ൽ $12 ആയി ഉയർന്നു. ഇത് ആറ് മടങ്ങ് വർധനവാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും ബർക്കത്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വിപണിയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളിൽ നിന്ന് ഗൂഗിൾ ഇതുവരെ ഉപഭോക്താക്കളെ സംരക്ഷിച്ചതായും, എന്നാൽ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം അടിസ്ഥാനപരമായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്നും, ഇനി അതിൽ നിന്ന് തങ്ങൾ മുക്തരല്ലെന്നും അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു.

പിക്‌സൽ 11 സീരിസിലുടനീളം വില വർധന

പിക്‌സൽ 11 സീരിസ് പുറത്തിറക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഗൂഗിൾ. കൃത്യമായ കണക്കുകൾ ഗൂഗിൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, വരാനിരിക്കുന്ന പിക്‌സൽ 11 സീരിസ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളും, പിക്‌സൽ വാച്ച് ലൈനപ്പും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ ഉപകരണങ്ങൾക്കും മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ വില ഉയരുമെന്ന് ഗൂഗിൾ പറയുന്നു. പിക്‌സൽ 11, പിക്‌സൽ 11 പ്രോ എന്നിവയ്ക്ക് $100 വില വർധനവ് ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും 128 ജിബിയിൽ നിന്ന് 256 ജിബിയായി അടിസ്ഥാന സ്റ്റോറേജ് വർധിപ്പിക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്. ഇതുവഴി വില വർധനവിന്‍റെ ആഘാതം ഒരു പരിധി വരെ നികത്തപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

പിക്‌സൽ 11 പ്രോ എക്‌സ്‌എൽ, പിക്‌സൽ 11 പ്രോ ഫോൾഡ് എന്നിവയ്‌ക്കും $100 വില കൂടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പിക്‌സൽ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രമോഷനുകൾ, ട്രേഡ്-ഇൻ ഡീലുകൾ, ഗൂഗിൾ വൺ പോലുള്ള ബണ്ടിൽഡ് സേവനങ്ങൾ എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് തുടരുമെന്ന് ഗൂഗിൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നിലവിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളെയും ബാധിച്ചേക്കാം

മെമ്മറി ഘടകങ്ങളുടെ ക്ഷാമം വരാനിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെ മാത്രമല്ല, പിക്‌സൽ 10എ ഉൾപ്പെടെ നിലവിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളെയും ബാധിക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ എപ്പോൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. വിതരണക്കാരുടെ ചെലവ് വർധിച്ചിട്ടും വില വിഭാഗങ്ങളിലുടനീളം പിക്‌സൽ ഉപകരണങ്ങൾ മത്സരക്ഷമത നിലനിർത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗൂഗിൾ പറഞ്ഞു.

ഭാവിയിലെ ഹാർഡ്‌വെയർ ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഗൂഗിൾ പറഞ്ഞു. ആൻഡ്രോയിഡിന്‍റെ മെമ്മറി ആവശ്യകതകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും കുറഞ്ഞ റാമിൽ സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും ആപ്പുകൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും കമ്പനി കാര്യമായ ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ബർക്കത്ത് വെളിപ്പെടുത്തി. ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങിനെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കുന്നതിനുപകരം ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് മോഡലുകളെ നേരിട്ട് ഉപകരണത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന എഐ, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, സിലിക്കൺ ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ സംയോജിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഗൂഗിളിന്‍റെ എഐ മോഡലിനെ കാര്യക്ഷമമായി ലോഡ് ചെയ്യാനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും പ്രാപ്തമാക്കുന്നുവെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.

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