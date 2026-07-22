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കൈത്തണ്ടയിൽ അണിയാം, സ്‌ക്രീനില്ലാത്ത ഫിറ്റ്‌നസ് ട്രാക്കറുമായി ഗാർമിൻ; 'CIRQA സ്‌മാർട്ട് ബാൻഡി'നെ കുറിച്ചറിയാം

ഗാർമിൻ CIRQA സ്‌മാർട്ട് ബാൻഡിന് 199.99 ഡോളർ (ഏകദേശം 19,000 രൂപ) വില വരും. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ നിലവിൽ ലഭ്യമായിട്ടില്ലെങ്കിലും വൈകാതെ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

CIRQA SMART BAND FEATURES GARMIN SCREENLESS FITNESS TRACKER സ്‌ക്രീൻലെസ് ഫിറ്റ്‌നസ് ട്രാക്കർ ഗാർമിൻ
In picture: Garmin CIRQA Smart Band (Garmin)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 22, 2026 at 6:19 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: സ്‌പോർട്‌സ്, ഫിറ്റ്‌നെസ്, നാവിഗേഷൻ ഡിവൈസുകൾക്ക് പേരുകേട്ട അമേരിക്കൻ ബ്രാൻഡാണ് ഗാർമിൻ. സ്‌ക്രീൻലെസ് ഫിറ്റ്‌നസ് ട്രാക്കർ വിപണിയിലേക്ക് ചുവടുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ. CIRQA എന്ന പേരിൽ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ ബാൻഡ് വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് കമ്പനി പുതിയ വിഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്.

സ്‌ക്രീൻ ഇല്ലാതെ ഫിറ്റ്‌നസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാവുന്ന പുതിയ ഉപകരണമാണ് CIRQA സ്‌മാർട്ട് ബാൻഡ്. സ്‌ക്രീൻ രഹിതമാണെങ്കിലും പുതിയ ഉപകരണത്തിൽ ആക്റ്റിവിറ്റി ട്രാക്കിങും തുടർച്ചയായ ആരോഗ്യ നിരീക്ഷണവും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗാർമിൻ കണക്റ്റ് ആപ്പുമായി ഇത് ജോഡിയാക്കാം. പ്രധാന ആരോഗ്യ, ഫിറ്റ്‌നസ് സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കാൻ ഗൂഗിൾ ഫിറ്റ്‌ബിറ്റ് എയറിലെ പോലെ CIRQAന് സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

ഗാർമിൻ CIRQA സ്‌മാർട്ട് ബാൻഡിന് $199.99 (ഏകദേശം 19,000 രൂപ) ആണ് വില വരുന്നത്. ഗാർമിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി യുഎസിൽ ഇത് വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാകും. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. രാജ്യത്തെ വെയറബിൾ വിപണിയിൽ ഗാർമിന് ശക്തമായ സാന്നിധ്യമുള്ളതിനാൽ തന്നെ CIRQA സ്‌മാർട്ട് ബാൻഡ് ഉടൻ ഇന്ത്യയിലും ലഭ്യമായി തുടങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

CIRQA SMART BAND FEATURES GARMIN SCREENLESS FITNESS TRACKER സ്‌ക്രീൻലെസ് ഫിറ്റ്‌നസ് ട്രാക്കർ ഗാർമിൻ
In picture: Garmin CIRQA Smart Band (Garmin)

ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ ലഭ്യമായ ഒരേയൊരു സ്‌ക്രീൻലെസ് ഫിറ്റ്‌നസ് ട്രാക്കർ വൂപ്പിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അമാസ്ഫിറ്റ് ഹീലിയോ സ്ട്രാപ്പ് മാസങ്ങളായി സ്റ്റോക്കില്ല. അതേസമയം, നോയ്‌സ് റെപ്പ് ഫെയ്‌സ്‌ലെസ് ഫിറ്റ്‌നസ് ട്രാക്കർ ഓഗസ്റ്റ് 4ന് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുകയാണ്. അതിന്‍റെ സഹോദര ബ്രാൻഡായ ലൂണയും വിപണിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്.

അടുത്തിടെ ഗൂഗിൾ ഫിറ്റ്‌ബിറ്റ് എയറും ആമസോൺ ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഇതും രാജ്യത്ത് വൈകാതെ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് സൂചന നൽകുന്നത്. ഗാർമിന്‍റെ CIRQA സ്‌മാർട്ട് ബാൻഡ് കൂടെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് എത്തിയാൽ സ്‌ക്രീൻ ഇല്ലാത്ത ഫിറ്റ്‌നസ് ട്രാക്കർ ഉപകരണങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ വിപണി കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. CIRQA സ്‌മാർട്ട് ബാൻഡിന്‍റെ സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കാം.

CIRQA SMART BAND FEATURES GARMIN SCREENLESS FITNESS TRACKER സ്‌ക്രീൻലെസ് ഫിറ്റ്‌നസ് ട്രാക്കർ ഗാർമിൻ
In picture: Garmin CIRQA Smart Band (Garmin)

ഗാർമിൻ CIRQA സ്‌മാർട്ട് ബാൻഡ്: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ഗാർമിൻ CIRQA സ്‌മാർട്ട് ബാൻഡിൽ പരിചിതമായ ഒരു ഫോം ഫാക്‌ടർ കാണാം. വിവിധ സെൻസറുകൾ ഉൾച്ചേർത്ത ട്രാക്കറിനെ മറയ്ക്കുന്ന തരത്തിൽ ചുറ്റും ഒരു ഫാബ്രിക് ബാൻഡ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത്. കൈത്തണ്ടയിലോ കൈയുടെ മുകളിലോ ധരിക്കാം. സിട്രോൺ ഗ്രേ, മൗവ്, ഫ്രഞ്ച് ഗ്രേ, ഡാർക്ക് ഒലിവ്, ക്യാപ്റ്റൻ ബ്ലൂ, ഫ്രഞ്ച് ബ്ലൂ, ബ്ലാക്ക് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം കളർ ഓപ്‌ഷനിൽ ഇത് വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാവും.

ഒറ്റ ചാർജിൽ 10 ദിവസം വരെ ഉപയോഗിക്കാം. സ്‌ക്രീൻ ഇല്ലാത്തതിനാൽ എല്ലാ ആരോഗ്യ മെട്രിക്‌സും ഗാർമിൻ കണക്റ്റ് ആപ്പ് വഴി മാത്രമേ ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വർക്ക്ഔട്ടുകൾ അവലോകനം ചെയ്യാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ആപ്പിൽ സൗകര്യമുണ്ട്. ജിമ്മിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഓട്ടം, നീന്തൽ, സൈക്ലിങ്, സ്പോർട്‌സ് തുടങ്ങി നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിവിധതരം ആക്ടിവിറ്റി പ്രൊഫൈലുകളെ ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. വ്യക്തിഗത മെട്രിക്കുകൾ പരിശീലിപ്പിക്കാനും ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും വിശകലനം ചെയ്യാനുമുള്ള സവിശേഷതകളും ഇതിലുണ്ട്.

CIRQA SMART BAND FEATURES GARMIN SCREENLESS FITNESS TRACKER സ്‌ക്രീൻലെസ് ഫിറ്റ്‌നസ് ട്രാക്കർ ഗാർമിൻ
In picture: Garmin CIRQA Smart Band (Garmin)

ഹൃദയമിടിപ്പ് നിരീക്ഷണം, ബോഡി ബാറ്ററി എനർജി ട്രാക്കിങ്, പൾസ് Ox, സ്ട്രെസ് ട്രാക്കിങ്, ചർമ്മ താപനില നിരീക്ഷണം, സ്ലീപ്പ് മോണിറ്ററിങ് (ഉറക്ക ഘട്ടങ്ങൾ, ഉറക്ക സ്കോർ, ഹൃദയമിടിപ്പ് വ്യതിയാനം, ശ്വസനം, ഉറക്കം കണ്ടെത്തൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ) എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യും. ഓട്ടം, നടത്തം, യോഗ എന്നിവയുൾപ്പെടെ എൺപതിലധികം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്മാർട്ട് ബാൻഡ് മാനുവൽ ട്രാക്കിങിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. വിപുലമായ ഫിറ്റ്നസ് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളും ഇത് നൽകും. അനുയോജ്യമായ ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഫോൺ ഉപകരണങ്ങളുള്ളവർക്ക് കണക്റ്റഡ് ജിപിഎസിനെയും ഗാർമിൻ കണക്റ്റ് ആപ്പ് വഴി തത്സമയ ലൊക്കേഷൻ പങ്കിടലും (ലൈവ്ട്രാക്കിങ്) പിന്തുണയ്ക്കും.

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TAGGED:

CIRQA SMART BAND FEATURES
GARMIN SCREENLESS FITNESS TRACKER
സ്‌ക്രീൻലെസ് ഫിറ്റ്‌നസ് ട്രാക്കർ
ഗാർമിൻ
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