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സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ഫയർ-ബോൾട്ട്: 12,999 രൂപ പ്രാരംഭവിലയിൽ രണ്ട് പുത്തൻ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ
120Hz HD+ LCD പാനലുകൾ, യൂണിസോക്ക് ചിപ്സെറ്റുകൾ, ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ മൊഡ്യൂളുകൾ, 6000mAh ബാറ്ററി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സവിശേഷതകൾ ഫയർ-ബോൾട്ടിന്റെ രണ്ട് ഫോണുകളിലും ലഭിക്കും.
Published : August 25, 2026 at 6:13 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സ്മാർട്ട്വാച്ചുകൾക്കും ഓഡിയോ ഉപകരണങ്ങൾക്കും പേരുകേട്ട ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡാണ് ഫയർ-ബോൾട്ട്. ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിലേക്ക് കൂടെ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. ബോൾട്ട് ഏസ് 5G, ബോൾട്ട് ഇവോ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള രണ്ട് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കി കൊണ്ടാണ് കമ്പനി പുതിയ വിഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്.
120Hz HD+ LCD പാനലുകൾ, യൂണിസോക്ക് ചിപ്സെറ്റുകൾ, ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ മൊഡ്യൂളുകൾ, 6000mAh ബാറ്ററി എന്നിവ ഈ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. പരസ്യരഹിതവും ബ്ലോട്ട്വെയർ രഹിതവുമായ അനുഭവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഈ ഫോണുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പുതിയ ഫോണിന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
ഫയർ-ബോൾട്ട് ഏസ് 5G, ബോൾട്ട് ഇവോ: വില, ലഭ്യത
ഫയർ-ബോൾട്ട് ഏസ് 5G മൂന്ന് റാമിലും സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിലും ലഭ്യമാണ്. ഇതിന്റെ 4GB + 64GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 12,999 രൂപയും 6GB RAM + 128GB സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 13,999 രൂപയും 8GB RAM + 128GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 14,999 രൂപയുമാണ് വില. ആർട്ടിക് വൈറ്റ്, ബർഗണ്ടി ബ്ലിസ്, ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രീൻ, ലാവെൻഡർ ബ്ലൂം, മിഡ്നൈറ്റ് ബ്ലാക്ക്, സ്കൈ ബ്ലൂ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ആറ് നിറങ്ങളിലാണ് ഇത് ലഭ്യമാകുന്നത്.
ഫയർ-ബോൾട്ട് ഇവോ രണ്ട് റാമുള്ള സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാവും. 4 ജിബി + 64 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 9,999 രൂപയും 6 ജിബി + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 10,999 രൂപയുമാണ് വില. ആർട്ടിക് വൈറ്റ്, ബെറി റെഡ്, ലാവെൻഡർ ബ്ലൂം, മിഡ്നൈറ്റ് ബ്ലാക്ക്, സ്കൈ ബ്ലൂ എന്നിവയുൾപ്പെടെ അഞ്ച് നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ്. രണ്ട് ഫോണുകളും 2026 സെപ്റ്റംബർ 1ന് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് വഴി ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും. ലോഞ്ച് ഓഫറുകളുടെ ഭാഗമായി, 1000 രൂപ കിഴിവ് ലഭിക്കും.
|മോഡൽ
|സ്റ്റോറേജ്
|വില
|ബോൾട്ട് ഏസ് 5G
|4GB + 64GB
|Rs 12,999
|6GB + 128GB
|Rs 13,999
|8GB + 128GB
|Rs 14,999
|ബോൾട്ട് ഇവോ
|4GB + 64GB
|Rs 9,999
|6GB + 128GB
|Rs 10,999
ഫയർ-ബോൾട്ട് ഏസ് 5G, ബോൾട്ട് ഇവോ: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ഫയർ ബോൾട്ട് ഏസ് 5G: 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 20:9 വീക്ഷണാനുപാതം, 600 nits പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്നിവയുള്ള 6.79-ഇഞ്ച് HD+ LCD (720 x 1640 പിക്സലുകൾ) ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഫയർ ബോൾട്ട് ഏസ് 5G സ്മാർട്ട്ഫോണിൽ ഉള്ളത്. ആം മാലി G57 MC2 GPU-യുമായി ജോടിയാക്കിയ ഒക്ടാ-കോർ Unisoc T8200 ചിപ്സെറ്റാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇത് 8GB വരെ റാമും 128GB വരെ സ്റ്റോറേജും സിപിയുവുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇതിലെ സ്റ്റോറേജ് 1TB വരെ വികസിപ്പിക്കാം. AnTuTu ബെഞ്ച്മാർക്കിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഹാൻഡ്സെറ്റ് 5,47,000-ത്തിലധികം പോയിന്റുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഫയർ-ബോൾട്ട് അവകാശപ്പെടുന്നു.
1/2.872 ഇഞ്ച് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡൈമൻഷൻ, f/1.8 അപ്പേർച്ചർ, LED ഫ്ലാഷ്ലൈറ്റ് പിന്തുണ എന്നിവയുള്ള 64MP AI പിൻ പ്രധാന ക്യാമറ ഇതിനുണ്ട്. 1/4-ഇഞ്ച് സെൻസർ വലുപ്പവും f/2.0 അപ്പേർച്ചറും ഉള്ള 8MP ഫ്രണ്ട് ഫേസിംഗ് ക്യാമറയാണ് ഫോണിനുള്ളത്. 18W ഫാസ്റ്റ് വയർഡ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയുള്ള 6,000mAh ബാറ്ററിയും ഉണ്ട്.
വിവർത്തനം ചെയ്യാനും വിശദാംശങ്ങൾ കാണാനും ഓൺലൈനിൽ കാര്യങ്ങൾ തൽക്ഷണം കണ്ടെത്താനുമായി സർക്കിൾ ടു സെർച്ച്, ഗൂഗിൾ ലെൻസ് എന്നീ സവിശേഷതകളുണ്ട്. ഇതിന് ഉപയോക്താക്കളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നത് ബിൽറ്റ്-ഇൻ ജെമിനൈ ആണ്. ഇത് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് 16 ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതിന് രണ്ട് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഫയർ ബോൾട്ട് ഇവോ: 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 20:9 വീക്ഷണാനുപാതം, 600 nits പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്നിവയുള്ള അതേ 6.79-ഇഞ്ച് HD+ LCD (720 x 1640 പിക്സൽ) ഡിസ്പ്ലേ ഈ ഫോണിലും ഉണ്ട്. ആം മാലി G57 GPU-യുമായി ജോടിയാക്കിയ ഒക്ടാ-കോർ യൂണിസോക്ക് T7250 പ്രോസസറാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. 6GB വരെ റാമും 128GB വരെ സ്റ്റോറേജും ഉള്ള സിപിയുവുമായി ഇത് ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇത് 1TB വരെ വികസിപ്പിക്കാം. AnTuTu ബെഞ്ച്മാർക്കിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ബോൾട്ട് ഇവോ 3,90,000-ത്തിലധികം പോയിന്റുകൾ നേടിയതായി ഫയർ-ബോൾട്ട് അവകാശപ്പെടുന്നു.
50MP AI മെയിൻ ക്യാമറയും 2MP മാക്രോ ലെൻസും ഉള്ള ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറയാണ് ഫയർ ബോൾട്ട് ഇവോയിലുള്ളത്. 8 എംപിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ് ക്യാമറയും ലഭിക്കുന്നു. 18W ഫാസ്റ്റ് വയർഡ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇവോയിലുള്ളത്. ബിൽറ്റ്-ഇൻ ജെമിനൈയുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സർക്കിൾ ടു സെർച്ച്, ഗൂഗിൾ ലെൻസ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ടെക്സ്റ്റ് വിവർത്തനം ചെയ്യാനും വിശദാംശങ്ങൾ കാണാനും ഓൺലൈനിൽ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും എളുപ്പം സാധിക്കും. ഇതും സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് 16 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. രണ്ട് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകളും ലഭിക്കും.
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