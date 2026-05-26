ഇലക്‌ട്രിക് വിപ്ലവത്തിനൊരുങ്ങി ഫെറാറി! 530 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചിൽ ചീറിപ്പായും 'ലൂച്ചെ', 6.8 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 200 കി.മീ വേഗത

പാരമ്പര്യവും പുതുമയും കോർത്തിണക്കിയ ഡിസൈനാണ് ഫെറാറിയുടെ ആദ്യ ഇല്‌ട്രിക് കാറിന് ലഭിക്കുന്നത്. നാല് മോട്ടോറുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലൂച്ചെ 1,035 bhp കരുത്തും 530 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചും നൽകും.

Ferrari Luce in Azzurro La Plata shade (Image Credit: Ferrari)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 26, 2026 at 12:57 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: പ്രശസ്‌ത ആഢംബര സ്‌പോർട്‌സ് കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ഫെറാറി തങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ ഇലക്‌ട്രിക് കാർ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുകയാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന ഫെറാറി ലൂച്ചെ കമ്പനി റോമിൽ ഔദ്യോഗികമായി അനാച്ഛാദനം ചെയ്‌തു. പാരമ്പര്യവും പുതുമയും ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്.

ഇലക്‌ട്രിക് വാഹന രംഗത്ത് ഡിസൈനിലും സാങ്കേതികവിദ്യയിലും ഫെറാറി ലൂച്ചെ പുതിയ അധ്യായം കുറിക്കും. ആധുനിക ഡിജിറ്റൽ സ്‌ക്രീനുകളും പാരമ്പര്യ ടോഗിൾ സ്വിച്ചുകളും ഡയലുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആകർഷക ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈനാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുക. ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിൽ 'പ്രകാശം' എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന 'ലൂച്ചെ' എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് പേര് പിറവിയെടുത്തത്.

ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങളിലൊന്നായാണ് ഇറ്റാലിയൻ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ഫെറാറി ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. മുൻ ആപ്പിൾ ഡിസൈൻ മേധാവി സർ ജോണി ഐവും 'ലവ് ഫ്രം' കൂട്ടായ്മയും ചേർന്നാണ് ഇന്‍റീരിയർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തതെന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട്. നീണ്ട അഞ്ച് വർഷത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് ഇന്‍റീരിയർ രൂപകൽപ്പന പൂർണതയിലെത്തിയത്.

ഇലക്ട്രിക് വാഹന മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും ലൂച്ചെയുടെ പെട്രോൾ, ഹൈബ്രിഡ് മോഡലുകൾ പഴയ പോലെ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നത് തുടരുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. നിലവിലുള്ള നിരയിലെ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ മാത്രമായിരിക്കും വൈദ്യുതീകരണം എന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ഫെറാറിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യത്തെ നാല്-ഡോർ ഇലക്ട്രിക് മോഡലും അഞ്ച് സീറ്റുകളുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ കാറുമാണ് ലൂച്ചെ.

ഒരു ഇലക്ട്രിക് പവർട്രെയിനിന് ചുറ്റും പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത പൂർണ്ണമായും പുതിയൊരു പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫെറാറിയുടെ പരമ്പരാഗത സ്‌പോർട്‌സ് കാറുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കൂടുതൽ ക്യാബിൻ സ്‌പേസ്, മെച്ചപ്പെട്ട പ്രായോഗികത, വ്യത്യസ്തമായ ഡ്രൈവിങ് ലേഔട്ട് എന്നിവ ലൂച്ചെയ്‌ക്ക് ലഭിക്കും. കരുത്തൻ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകളുമായാണ് ലൂച്ചെ പുറത്തിറക്കുക.

Ferrari Luce has a complex cooling system to maintain battery temperatures at high-speed driving. (Image Credit: Ferrari)

ഫെറാറി ലൂച്ചെ: ഡിസൈൻ
കമ്പനിയുടെ മറ്റ് മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ലൂച്ചെയ്‌ക്ക് തികച്ചും പുതുമയാർന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ് ലഭിക്കുന്നത്. മിനുസമാർന്നതും ഗ്ലാസ്-ഹെവി പ്രൊഫൈലും ഫ്ലോട്ടിങും എയറോഡൈനാമിക് ഘടകങ്ങളും ഈ ഇവിയിൽ കാണാം. 23 ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ട്, 24 ഇഞ്ച് പിൻ വീലുകളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇവ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെരാരിയിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വീൽ ഫിറ്റ്‌മെന്‍റാണ്.

Ferrari Luce: Interior (Image Credit: Ferrari)

ആക്‌ടീവ് എയറോഡൈനാമിക് ഗ്രില്ലുകൾ, ചലിക്കുന്ന എയറോ സർഫേസുകൾ, ആക്‌ടീവ് റൈഡ്-ഹൈറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നിവയെല്ലാം ഫെറാറി നിർമ്മിച്ച ലൂച്ചെയുടെ സവിശേഷതകളാണ്. ഇന്‍റീരിയറിൽ സാംസങ് ഡിസ്പ്ലേയ്‌ക്കൊപ്പം വികസിപ്പിച്ച OLED ഡിസ്‌പ്ലേകളുമായി ഫിസിക്കൽ കൺട്രോളുകളെ ജോടിയാക്കിയത് കാണാം. ഡ്രൈവിങ് സമയത്ത് ഉപയോഗക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഫിസിക്കൽ സ്വിച്ചുകൾ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പനോരമിക് ഗ്ലാസ് റൂഫ്, പവർ സീറ്റുകൾ, 21-സ്പീക്കർ ഓഡിയോ സിസ്റ്റം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ ലൂച്ചെയിലുണ്ട്. ഫെറാറി ശ്രേണിയിലെ നിലവിലുള്ള മോഡലിനേക്കാൾ വലിയ ബൂട്ട് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു.

Ferrari Luce has a steering wheel with physical buttons along with an OLED display. (Image Credit: Ferrari)

ഫെറാറി ലൂച്ചെ: പെർഫോമൻസ്
നാല് കരുത്തൻ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകളാണ് ഫെറാറി ലൂച്ചെയ്‌ക്ക് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഓരോ ചക്രത്തിലും ഒന്ന് വീതമാണ് ഘടിപ്പിച്ചത്. ഇത് 1,035.27 bhp പവർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ലോഞ്ച് കൺട്രോൾ മോഡിൽ 11,500Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 2.5 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 0 മുതൽ 100kmph വരെയും 6.8 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 0 മുതൽ 200kmph വരെയും വേഗത കൈവരിക്കാൻ ലൂച്ചെയ്‌ക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ഫെറാറി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഈ ഇലക്‌ട്രിക് കാറിന്‍റെ പരമാവധി വേഗത മണിക്കൂറിൽ 310 കിലോമീറ്ററാണ്.

Ferrari Luce has a dedicated mobile app for users to control the EV remotely. (Image Credit: Ferrari)

നാല് മോട്ടോർ കോൺഫിഗറേഷൻ ഫെറാറിയെ ഓരോ ചക്രത്തിലും സ്വതന്ത്രമായി ടോർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഇത് ഹാർഡ് ആക്‌സിലറേഷനിലും ഹൈ-സ്‌പീഡ് ഡ്രൈവിങിലും സ്ഥിരത, കോർണറിങ് കൃത്യത, ട്രാക്ഷൻ എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. റിയർ-വീൽ സ്റ്റിയറിങും ഫെറാറി F80 ഹൈപ്പർകാറിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു ആക്‌ടീവ് സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റവും ആണ് ലൂച്ചെയ്‌ക്കും ലഭിക്കുക.

Ferrari Luce is the company's first four-door electric vehicle. (Image Credit: Ferrari)

ഫെറാറി ലൂച്ചെ: ബാറ്ററിയും ചാർജിങും
122 കിലോവാട്ടിന്‍റെ ബാറ്ററി പായ്ക്കാണ് ഇതിലുള്ളത്. 350kW വരെ ചാർജിങ് വേഗതയെ പിന്തുണയ്ക്കുമെങ്കിലും ഏകദേശം 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 70kWh ചാർജ് വീണ്ടെടുക്കുമെന്നും 530 കിലോമീറ്ററിലധികം ഡ്രൈവിങ് റേഞ്ച് നേടുമെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ബാറ്ററി താപനില നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക താപ മാനേജ്‌മെന്‍റ് ഇതിലുണ്ട്. കൂളിങ് സിസ്റ്റം ബാറ്ററി അമിതമായി ചൂടാകുന്നത് തടയും.

കൃത്രിമ എഞ്ചിൻ ശബ്ദങ്ങൾക്ക് പകരം, ലൂച്ചെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകളും ഡ്രൈവ്ട്രെയിനും സൃഷ്ടിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക വൈബ്രേഷനുകളും ഫ്രീക്വൻസികളും തന്നെ നൽകുന്നു. ഡ്രൈവ് മോഡും ത്രോട്ടിൽ ഇൻപുട്ടും അനുസരിച്ച് ശബ്ദ പ്രൊഫൈൽ ക്രമീകരിക്കുന്നു. ഇത് ഡ്രൈവർക്ക് യാത്രയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അധിക ഫീഡ്‌ബാക്ക് നൽകുന്നു.

