ETV Bharat / automobile-and-gadgets

നത്തിങിന് വ്യാജന്മാർ, പിടിച്ചെടുത്തത് ആയിരത്തിലധികം ഇയർബഡ്‌സും ചാർജറും: ഒറിജിനൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം; നുറുങ്ങുവിദ്യകൾ

നത്തിങിന്‍റെയും സിഎംഎഫിന്‍റെയും പേരിൽ വിറ്റഴിച്ച 1,100 ലധികം വ്യാജ ചാർജറുകളും ഇയർബഡുകളും ഡൽഹി പോലീസ് അടുത്തിടെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ ഒറിജിനൽ ഉത്‌പന്നങ്ങൾ എള്ളനെ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

NOTHING CHARGERS CMF EARBUDS NOTHING FAKE PRODUCTS നത്തിങ്
Fake Nothing And CMF Devices Flood The Indian Market, Company Jumps Into Action (YouTube/ Nothing)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 19, 2026 at 8:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രാൻഡാണ് നത്തിങും അതിന്‍റെ സബ്‌ ബ്രാൻഡായ സിഎംഎഫും. 2025ന്‍റെ നാലാം പാദത്തിൽ വാർഷികാടിസ്ഥാനത്തിൽ 32 ശതമാനത്തിലധികം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്താൻ നത്തിങിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ എട്ട് പാദങ്ങളിലായി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ ബ്രാൻഡായി നത്തിങ് ഉയർന്നുവന്നത് ഏഴാം തവണയാണ്. 2025ൽ സിഎംഎഫ് 83 ശതമാനവും വാർഷിക വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ നത്തിങിന്‍റെ ഈ വളർച്ച വ്യാജന്മാരെയും ആകർഷിച്ചു. വിപണിയിലെ പേരെടുത്ത ബ്രാൻഡായി നത്തിങ് മാറിയതോടെ നത്തിങിന്‍റേതെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വ്യാജ ഉപകരണങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനുപിന്നാലെ സിഎംഎഫിന്‍റെയും നത്തിങിന്‍റെയും വ്യാജ പതിപ്പിന്‍റെ അപകടസാധ്യതകൾ എടുത്തുകാണിക്കുന്ന പുതിയ വീഡിയോ കമ്പനി പുറത്തിറക്കി.

പിടിച്ചെടുത്തത് 1,100ലധികം വ്യാജ ഉപകരണങ്ങൾ
അടുത്തിടെയാണ് ഡൽഹി പോലീസ് നടത്തിയ റെയ്‌ഡിൽ നത്തിങിന്‍റെയും സിഎംഎഫിന്‍റെയും പേരിൽ വിറ്റഴിച്ച 1,100 ലധികം വ്യാജ ചാർജറുകളും ഇയർബഡുകളും പിടിച്ചെടുത്തത്. ഇവയിൽ ചിലത് കമ്പനികളുടെ ഉപകരണങ്ങളുടെ അതേ രൂപകൽപ്പനയിലാണ് ഉള്ളത്. അതേസമയം ചിലത് നത്തിങിന്‍റെ ഒരു ഉപകരണമായും സാമ്യതയില്ലെങ്കിലും, നത്തിങിന്‍റെ പേരിൽ പുറത്തിറക്കിയവയാണ്.

മുന്നറിയിപ്പുമായി കമ്പനി
ഉപഭോക്താക്കളെ അവബോധരാക്കുന്നതിന് നത്തിങിന്‍റെ സഹസ്ഥാപകനും ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്‍റുമായ അകിസ് ഇവാഞ്ചലിഡിസ് വീഡിയോയിൽ പ്രശ്‌നത്തിന്‍റെ വ്യാപ്‌തി, ഉപഭോക്തൃ അപകടസാധ്യതകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു.

"അടുത്തിടെ, നത്തിങിനെയും സിഎംഎഫിനെയും അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യാജ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവ് ഉണ്ടായതായി ഞങ്ങൾ കണ്ടു," ഓഫ്‌ലൈനിലും ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിലും വ്യാജ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കളെ എടുത്തുകാണിച്ചുകൊണ്ട് അകിസ് പറഞ്ഞു.

"ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നത്, അതിനാൽ ഇത് നിർത്തലാക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "പ്രാദേശിക അധികാരികളുമായി ചേർന്ന് കൊണ്ട്, ആയിരക്കണക്കിന് വ്യാജ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇതിനകം പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് - ഇത് ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ്." അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വീഡിയോയിൽ, ഇന്ത്യയിലെ സ്‌മാർട്ട്‌പ്രൊഡക്റ്റ് ബിസിനസ് മേധാവി അർപിത്, വ്യാജ നത്തിങിന്‍റെയും സിഎംഎഫ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും ഓൺലൈൻ ലിസ്റ്റിങുകൾ എടുത്തുകാണിച്ചു. ഇത് യഥാർത്ഥ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായും, പക്ഷേ വ്യത്യസ്‌തമായ പേരിൽ വിൽക്കുന്നതായും പറഞ്ഞു.

വ്യാജന്മാരെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം
ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പേരുകൾ "Nothing/ CMF" ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനാൽ, ഏതെങ്കിലുമൊരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ യഥാർത്ഥ ഉപകരണങ്ങൾ തെരയുന്ന സമയത്ത് വ്യാജ ഉപകരണങ്ങൾ ദൃശ്യമാകും. വ്യാജ നത്തിങ്, സിഎംഎഫ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ചില നുറുങ്ങുവിദ്യകൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.

  • എത്ര റേറ്റിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കുക. പേരെടുത്ത ഒരു ബ്രാൻഡിന്‍റെ യഥാർത്ഥ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ റേറ്റിങ് ഉണ്ടാകും. അതേസമയം വ്യാജ ഉത്‌പന്നങ്ങൾക്ക് റേറ്റിങ് കുറവായിരിക്കും.
  • നത്തിങിന്‍റെയും സിഎംഎഫിന്‍റെയും ചാർജറുകൾ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി മുകളിൽ ഇടത് വശത്തെ കോണിലായി നത്തിങിന്‍റെ ഒറിജിനൽ ലോഗോ കാണാം.
  • ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്‍റെ വില അതിന്‍റെ യഥാർത്ഥ വിലയേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ, അത് തീർച്ചയായും ഒരു വ്യാജ ഉൽപ്പന്നമായിരിക്കും (2,499 രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നം 699 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാകുമോയെന്ന് ചിന്തിക്കുക).

വ്യാജ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിലിറങ്ങുന്നത് തടയാൻ കമ്പനി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇനിയും വിപണിയിലിറങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ശ്രദ്ധ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനും, ഏതെങ്കിലും ലിസ്റ്റിങുകളിൽ വ്യാജ ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടാൽ അറിയിക്കാനും കമ്പനി പറയുന്നു.

Also Read:

  1. നത്തിങ് ഫോൺ 4എ സീരിസ് പുറത്തിറക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം: വിലയും സവിശേഷതകളും ചോർന്നു
  2. ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനിക്ക് ഇനി ഇന്ത്യയിലും റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ: നത്തിങിന്‍റെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്റ്റോർ ബെംഗളൂരുവിൽ
  3. ടെക്‌സ്റ്റൈൽസിലെ ട്രയൽ റൂമുകൾക്ക് ബൈ; വസ്‌ത്രം സ്‌പർശിക്കുക പോലും വേണ്ട! ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ ട്രയൽ നോക്കാം
  4. എഐ ഉച്ചകോടിയിലെ താരം ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ നിർമിത എഐ സ്‌മാർട്ട്‌ ഗ്ലാസ്: ആദ്യ പരീക്ഷണം പ്രധാനമന്ത്രി

TAGGED:

NOTHING CHARGERS
CMF EARBUDS
NOTHING FAKE PRODUCTS
നത്തിങ്
FAKE NOTHING PRODUCTS SEIZED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.