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സ്റ്റിയറിങും ബ്രേക്കുമില്ല, ഡ്രൈവറില്ലാ കാറുകളുമായി ഇലോൺ മസ്ക്: സൈബർ ക്യാബ് നിരത്തിലിറക്കി
ഏറ്റവും നൂതനമായ ഓട്ടോണമസ് സംവിധാനങ്ങളുള്ള കാറാണ് ടെസ്ല നിരത്തിലിറക്കിയത്. എന്നാൽ അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിൽ പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ സ്റ്റിയറിങ് വീലോ പെഡലുകളോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഈ സെൽഫ് ഡ്രൈവിങ് വാഹനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ആളുകൾ ഭയക്കുന്നു.
Published : September 4, 2026 at 11:20 AM IST
ന്യൂയോർക്ക്: സ്റ്റിയറിങ് വീലോ പെഡലുകളോ ഇല്ലാത്ത സെല്ഫ് ഡ്രൈവിങ് വാഹനമായ സൈബര് ക്യാബ് നിരത്തിലിറക്കി ഇലോൺ മസ്ക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആഢംബര കാർ നിർമാണ കമ്പനിയായ ടെസ്ല. ഇന്നലെ (സെപ്റ്റംബർ 3) ടെക്സസിലെ ഓസ്റ്റിൻ നഗരത്തിലാണ് ഏറ്റവും നൂതനമായ ഓട്ടോണമസ് സംവിധാനങ്ങളുള്ള കാർ ടെസ്ല റോഡിലിറക്കിയത്. അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിൽ പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ യാത്രക്കാർക്ക് ഇതിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ഭയമുണ്ട്.
നിയന്ത്രണം തങ്ങളുടെ കൈകളിൽ അല്ലെന്ന യാത്രക്കാരുടെ ഭയം മാറുമെന്നും കാർ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി മസ്ക് പറഞ്ഞു. അടുത്ത കാലയളവിൽ വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപ്പന കുറഞ്ഞത് കാരണം ടെസ്ലയുടെ ഓഹരി വിപണിയിൽ ഇടിവ് സംഭവിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ അത്യാധുനിക ടാക്സികൾ ആളുകൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കമ്പനി. ഇന്നലെ ഓഹരി മൂല്യം 5 ശതമാനത്തിലധികം ഉയർന്നത് പ്രത്യാശ വർധിപ്പിക്കുന്നു.
The future has arrived in Austin pic.twitter.com/RTCb0O5sez— Tesla (@Tesla) September 3, 2026
"സ്റ്റീയറിങും പെഡലുകളും ഇല്ല," എന്ന് കുറിച്ച് കൊണ്ട് ലോഞ്ചിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ടെസ്ല എക്സിൽ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ, ഓസ്റ്റിൻ നഗരത്തിന് മുകളിൽ ഒരു ഭീമൻ സൈബർകാബ് നിരത്തിലൂടെ ചീറിപ്പായുന്ന ചിത്രം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഇലോൺ മസ്ക് "സൈബർകാബുകളുടെ കൊടുങ്കാറ്റ്" എന്ന് കുറിച്ചു.
എതിരാളികളേക്കാൾ പിന്നിൽ
റോഡിലിറക്കിയ ടാക്സികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ടെസ്ല ഇപ്പോൾ വേമോ സെൽഫ് ഡ്രൈവിങ് ടാക്സി കമ്പനിയേക്കാൾ പിന്നിലാണ്. വേമോയ്ക്കൊപ്പം എത്തണമെങ്കിൽ, വെറും ക്യാമറകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് വണ്ടികൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി ഓടാനും കാൽനടയാത്രക്കാരെ അപകടപ്പെടുത്താതെ നോക്കാനും കഴിയുമെന്ന് ടെസ്ലയ്ക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ എതിരാളികളായ വേമോയും ആമസോണിന്റെ സൂക്സും ക്യാമറകൾക്ക് പുറമെ റഡാറും ലിഡാർ എന്ന ലേസർ സാങ്കേതികവിദ്യയും കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
The future of transport is safer, more enjoyable & gives you more time back— Tesla (@Tesla) September 3, 2026
With theater, music & gaming apps on a 22" touchscreen, cybercab offers you a space to be productive or unwind
soon to be equipped with v5 starlink hardware, too, for complete connectivity pic.twitter.com/e0Xhvjky0E
സെല്ഫ് ഡ്രൈവിങ് കാറുകളെ ഭയക്കുന്നു
ടെസ്ലയുടെ സെല്ഫ് ഡ്രൈവിങ് വാഹനത്തിൽ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ പോലും, അമേരിക്കൻ ജനതയെ ഇത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിരിക്കും. ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന ഒരു സർവേ അനുസരിച്ച്, പത്തിൽ ഏഴ് അമേരിക്കക്കാർക്കും ഡ്രൈവർ ഇല്ലാത്ത കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. ഭയമാണ് ഇതിന് കാരണം.
Cybercab is engineered to be the safest car on the road pic.twitter.com/EQMROaMk2E— Tesla (@Tesla) September 3, 2026
ടെസ്ലയുടെ ഓഹരി ഇടിഞ്ഞു
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ചെലവ് ചുരുക്കൽ ക്യാമ്പെയ്നായ 'DOGE' ഇലോൺ മസ്ക് ഏറ്റെടുത്തതും, തീവ്ര വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പിന്തുണച്ചതും ടെസ്ലയുടെ ഓഹരികളെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചിരുന്നു. ഇത് പല രാജ്യങ്ങളിലും ടെസ്ല ഷോറൂമുകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും, വാഹനങ്ങൾ ബഹിഷ്ക്കരിക്കുന്നതിനും കാരണമായി. ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ടെസ്ല വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയും ലാഭവും കുത്തനെ ഇടിയാൻ കാരണമായി. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടികൾ വിൽക്കുന്ന കമ്പനി എന്ന പദവി ചൈനയുടെ ബിവൈഡി കമ്പനിക്ക് സ്വന്തമായി.
റോബോട്ടാക്സി സർവീസ്
കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂൺ മുതൽ ഓസ്റ്റിനിൽ ടെസ്ലയുടെ സെല്ഫ് ഡ്രൈവിങ് റോബോട്ടാക്സി സർവീസ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കാറുകളിൽ സ്റ്റീയറിങും ബ്രേക്കുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ടെക്സസിലെയും ഫ്ലോറിഡയിലെയും മറ്റ് അഞ്ച് നഗരങ്ങളിലേക്ക് കൂടി ഈ സർവീസ് വ്യാപിപ്പിച്ചു. ഇതിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ വാഹനം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു സുരക്ഷാ ഡ്രൈവർ കൂടി കാറിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് 'റോബോട്ടാക്സി ട്രാക്കർ' എന്ന വെബ്സൈറ്റ് നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, സുരക്ഷാ ഡ്രൈവർമാർ ഇല്ലാത്ത ഇരുന്നൂറിലധികം റോബോട്ടാക്സികൾ ഇപ്പോൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ എതിരാളികളായ വേമോയ്ക്ക് 14 നഗരങ്ങളിലായി നാലായിരത്തിലധികം ഇത്തരം വണ്ടികളുണ്ട്.
സർവേകൾ പറയുന്നതിങ്ങനെ
പ്യൂ സർവേയിൽ, 16% അമേരിക്കക്കാർ ഡ്രൈവർ ഇല്ലാത്ത കാറുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ചെറിയതോതിലെങ്കിലും തയ്യാറാണെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ വെറും 7% ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഇതിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പൂർണ്ണമായും ധൈര്യമുള്ളവർ. 2025-ൽ നടന്ന ഗാലപ്പ് സർവേ അനുസരിച്ച്, കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി ഡ്രൈവർ ഇല്ലാത്ത കാറുകളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക കൂടിവരികയാണ്. 2018-ലെ സർവേയെ അപേക്ഷിച്ച്, മനുഷ്യർ ഓടിക്കുന്ന വണ്ടികളാണ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതം എന്ന് കരുതുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട്.
അതിനാൽ തന്നെ സ്റ്റീയറിങും ബ്രേക്കുകളും അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിൽ പോലും ഉപയോഗിക്കാത്ത ഇത്തരം വാഹനങ്ങളിലേക്ക് ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ മസ്കിന് സാധിക്കുമോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല. ജനുവരിയിൽ നടന്ന മറ്റൊരു പ്യൂ സർവേ പ്രകാരം പത്തിൽ ആറ് അമേരിക്കക്കാർക്കും ടെസ്ലയുടെ ഇത്തരം വാഹനങ്ങളിൽ വലിയ താത്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല.
സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ടെസ്ല കാറുകളിലേക്ക് പൂർണ്ണമായ 'സെൽഫ് ഡ്രൈവിങ്' സാങ്കേതികവിദ്യ എത്തിക്കാനാണ് മസ്ക് ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇതുവഴി ടെസ്ല കാർ ഉടമകൾക്ക് വാഹനം ഉപയോഗിക്കാത്ത സമയങ്ങളിൽ ടാക്സി സർവീസിനായി വാടകയ്ക്ക് നൽകാം. എന്നാൽ, അമേരിക്കയിലെയും മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെയും സുരക്ഷാ അധികാരികളെ ഇത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴും ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ സെല്ഫ് ഡ്രൈവിങ് വാഹനമായ സൈബര് ക്യാബ് എത്രത്തോളം വിജയകരമാവുമെന്ന് കണ്ടറിയണം.
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