Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / automobile-and-gadgets

കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ഇനി റിമോട്ടും പിടിച്ച് വെറുതെ ഇരിക്കാം, പണിയെല്ലാം ഈ യന്ത്രം എടുക്കും, വരുന്നത് ഇലക്‌ട്രിക് യുഗം

അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഇലക്‌ട്രിക്ക് യന്ത്രങ്ങളാണ് പുതുതായി കൃഷിയിലും ചുവട് വയ്‌ക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. കര്‍ണാടകയിലെ ഗാന്ധി കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്ര കാമ്പസിൽ നടക്കുന്ന കൃഷി മേള 2025 ല്‍ ഇതിൻ്റെ പരീക്ഷണം വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

XMATIC INNOVATION BENGALURU KRISHI MELA 2025 KRISHI MELA 2025 IN BENGALURU PRACTICAL SOLUTIONS FOR FARMERS
Electric FarmX 500 Emerges as Key Attraction at Krishi Mela 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 15, 2025 at 4:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ബെംഗളൂരു: സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടെല്ലാണ് കൃഷി. വയലില്‍ പണിയെടുത്താണ് രാജ്യത്തെ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും (ഏകദേശം 55 ശതമാനം പേര്‍) കഴിയുന്നത്. പണ്ട് നിലം ഒരുക്കാനും ഉഴുതുമറിക്കാനും കാളപ്പൂട്ടായിരുന്നു, പിന്നീട് യന്ത്രങ്ങളുടെ യുഗമെത്തിയതോടെ അത് ട്രാക്‌ടറായി മാറി. എന്നാല്‍ ഈ ആധുനിക കാലത്ത് എല്ലാ മേഖലകളിലും സമഗ്ര മാറ്റത്തിനാണ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്, അതുപോലെ കൃഷിയിലും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഇലക്‌ട്രിക്ക് യന്ത്രങ്ങളാണ് പുതുതായി കൃഷിയിലും ചുവട് വയ്‌ക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. കര്‍ണാടകയിലെ ഗാന്ധി കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്ര കാമ്പസിൽ നടക്കുന്ന കൃഷി മേള 2025 ല്‍ ഇതിൻ്റെ പരീക്ഷണം വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൃഷി മേളയില്‍ ഇലക്‌ട്രിക് ട്രാക്‌ടര്‍ എത്തിയത് കര്‍ഷകരെയും പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയ ഏവരെയും ഒരുപോലെ അമ്പരപ്പിച്ചു.

XMATIC INNOVATION KRISHI MELA 2025 BENGALURU KRISHI MELA KRISHI MELA 2025 IN BENGALURU
Farmx 500 (ETV Bharat)

ഇലക്‌ട്രിക്ക് ഫാംഎക്‌സ് 500 എന്ന വാഹനമാണ് മേളയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. "സമൃദ്ധ കൃഷി - വികസിത് ഭാരതം, മണ്ണ്, ജലം, വിളകൾ" എന്ന പ്രമേയത്തിലാണ് കൃഷി മേള നടക്കുന്നത്. കൃഷിയില്‍ സാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് മേളയുടെ ഉള്ളടക്കം. വിവിധ മേഖലകളിലെ കർഷകർക്കായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഈ ഫാംഎക്‌സ് 500.

ഫാംഎക്‌സ് 500 പ്രത്യേകതകള്‍

അത്യാധുനിക കഴിവുകളുള്ള ഫാംഎക്‌സ് 500 എക്‌സ്‌മാറ്റിക് ഇന്നൊവേഷനാണ് നിര്‍മിച്ചത്. "പ്ലാൻ്റേഷൻ, ഹോർട്ടികൾച്ചർ വിളകൾക്കായി രൂപകൽപന ചെയ്‌തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വാഹനം" എന്ന് സിഇഒ മിഥുൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിച്ചു.

"ഫാംഎക്‌സ് 500 ന് ഒന്നിലധികം ജോലികൾ ചെയ്യാൻ ശേഷി ഉണ്ട്. ഭാരം വഹിക്കൽ, തളിക്കൽ, വൈക്കോൽ നീക്കം ചെയ്യൽ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒരൊറ്റ യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് കർഷകരെ ഒന്നിലധികം ജോലികളിൽ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് രൂപകൽപന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്" എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

XMATIC INNOVATION KRISHI MELA 2025 BENGALURU KRISHI MELA KRISHI MELA 2025 IN BENGALURU
Mithun, founder and CEO of XMatic Innovation displaying Farmx 500 (ETV Bharat)

ഉപകരണത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പ് കാര്‍ഷിക രംഗത്ത് വൻ മാറ്റത്തിന തുടക്കുമിടുമെന്നും വിപ്ലവം സൃഷ്‌ടിക്കുമെന്നും മിഥുൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 5 കിലോവാട്ട് ബാറ്ററി പൂർണമായി ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം അഞ്ച് മുതൽ ആറ് മണിക്കൂർ വരെ എടുക്കും. അതേസമയം 10 ​​കിലോവാട്ട് ബാറ്ററിക്ക് എട്ട് മുതൽ 10 മണിക്കൂർ വരെ സമയം എടുക്കും. ഒരു ഏക്കറിന് ഏകദേശം മുപ്പത് രൂപ ചെലവിൽ മൂന്ന് ഏക്കറിൽ ഇത് പ്രവർത്തിക്കും.

റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ആയതിനാൽ ദൂരെ നിന്നും കർഷകർക്ക് കൃഷി ചെയ്യാം. ഒറ്റ ചാർജിൽ പന്ത്രണ്ട് ബാരൽ വരെ കീടനാശിനി തളിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും. സാധാരണയായി പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. 10 കിലോവാട്ട് ബാറ്ററി ഓപ്ഷനോടുകൂടിയാണ് ഉപകരണങ്ങൾ വരുന്നത്.

സബ്‌സിഡി

ഈ യന്ത്രം വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ആകര്‍ഷകമായ സബ്‌സിഡിയും കമ്പനി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. മോഡലിനെ ആശ്രയിച്ച് ഉപകരണത്തിൻ്റെ വില 4.95 ലക്ഷം മുതൽ 8.5 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ്. ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം യോഗ്യതയുള്ള കർഷകർക്ക് ഹോർട്ടികൾച്ചർ വകുപ്പ് വഴിയുള്ള സബ്‌സിഡികൾ ലഭ്യമാണെന്ന് മിഥുൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

സ്ത്രീകൾക്കും പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്കും എൺപതിനായിരം രൂപ വരെ സബ്‌സിഡി ലഭിക്കും. അതേസമയം പൊതു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കർഷകർക്ക് അറുപത്തിനാലായിരം രൂപയ്ക്ക് അർഹതയുണ്ട്. ബെംഗളൂരുവിലെ ഷോറൂം വഴി വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പെയർ പാർട്‌സും സർവീസ് സൗകര്യവും എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാണെന്നും കമ്പനി കർഷകർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി.

XMATIC INNOVATION KRISHI MELA 2025 BENGALURU KRISHI MELA KRISHI MELA 2025 IN BENGALURU
Farmx 500 remote (ETV Bharat)

ശിവമോഗയിലെ കീലാമ്പി അഗ്രി ടൂൾസാണ് കർണാടകയിലെ വിതരണ ശൃംഖല കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ അധിക ഡീലർ പിന്തുണയുമുണ്ട്. സുരക്ഷിതമായ അകലത്തിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന റിമോട്ട് കൺട്രോൾഡ് ഫാം ഉപകരണങ്ങളും എക്‌സ്‌മാറ്റിക് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

റിമോട്ട് കൺട്രോൾ സവിശേഷത കാർഷിക ജോലിയിൽ വലിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇത് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് സുരക്ഷ നൽകുകയും ജോലിയുടെ അമിത ഭാരം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആർക്കും ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും മിഥുൻ വിശദീകരിച്ചു.

Also Read: ശുദ്ധമായ തേൻ മുതല്‍ ഫർണിച്ചറും പെട്രോള്‍ പമ്പും വരെ; തൊഴില്‍ കേന്ദ്രങ്ങളായി ജയിലുകള്‍, മാറ്റത്തിന്‍റെ തെലങ്കാന മോഡല്‍

TAGGED:

XMATIC INNOVATION
BENGALURU KRISHI MELA 2025
AGRICULTURE
FARMING EQUIPMENTS
ELECTRIC FARMX 500 EMERGES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.