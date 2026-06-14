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EXPLAINER | പെട്രോളിനേക്കാൾ 33 രൂപ കുറവ്! ഇന്ധന ബദലായി 'E85': ലാഭം സാധാരണക്കാരന്റെ പോക്കറ്റിൽ എത്തുമോ? എഥനോൾ ഇന്ധനത്തിലേക്ക് മാറുന്നതിന് മുൻപ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക
E85 ഇന്ധനത്തിന് പെട്രോളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 33 രൂപ കുറവാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും ലാഭം സാധാരണക്കാർക്ക് ലഭിക്കുമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. മൈലേജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ പെട്രോളാണോ, E85 ആണോ ലാഭമെന്ന് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
Published : June 14, 2026 at 8:21 PM IST
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ധന പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാവുകയാണ്. ചൈന കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോകത്ത് അസംസ്കൃത എണ്ണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ്. സംഘർഷത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ഇന്ധനത്തിന്റെ ലഭ്യതക്കുറവും വലിയ തോതിലുള്ള വില വർധനവും ഇരുട്ടടിയായത് ഇന്ത്യക്കാർക്കാണ്.
പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്തവണ്ണം 110ഉം കടന്ന് കുതിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതിയൊരു ഇന്ധനമെത്തുന്നത്. കൂടുതൽ അളവിൽ എഥനോൾ കലർന്ന E85 ഇന്ധനം ആണിത്. നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന 20 വരെയുള്ള എഥനോൾ കലർന്ന പെട്രോളിനേക്കാൾ E85ൽ കൂടുതൽ അളവിൽ എഥനോൾ ചേർക്കുന്നു.
സാധാരണക്കാരന്റെ പോക്കറ്റ് നിറയ്ക്കാം, ചെലവ് കുറവാണ് എന്നൊക്കെയാണ് E85ന്റെ വരവിൽ സർക്കാർ ഉയർത്തിക്കാണിച്ചത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ഈ ഇന്ധനത്തിന് കേരളത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സാധാരണ പെട്രോളിനേക്കാൾ (E20) 33 രൂപയോളം വിലക്കുറവുണ്ട്. കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ ലാഭമായി തോന്നുമെങ്കിലും, 33 രൂപയുടെ ലാഭം നോക്കി E85 ഇന്ധനം അടിച്ചാൽ പണം ശരിക്കും വസൂലാകുമോ അതോ സാധാരണ പെട്രോളിനേക്കാൾ നഷ്ട്ടമാണോ എന്നതാണ് ഇതിൽ അദൃശ്യമായി നിൽക്കുന്ന ചോദ്യം.
സാധാരണ വാഹനങ്ങളിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ എഞ്ചിൻ പണിമുടക്കുമോ? മികച്ച മൈലേജ് ലഭിക്കുമോ? സാധാരണ പെട്രോളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ചോദ്യങ്ങളും ഉയർന്നുവരുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്ത് ലഭ്യമായ കരിമ്പ്, ചോളം പോലുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ മറ്റൊരു രാജ്യത്തെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട എന്നതാണ് പുതിയ ഇന്ധനം സർക്കാരിന് പ്രിയങ്കരമാവുന്നതിന് പിന്നിൽ. എന്നാൽ സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് കൊടുക്കുന്ന പണം മുതലാകുമോ എന്നതായിരിക്കുമല്ലോ പ്രധാനം. പുതിയ ഇ85 ഇന്ധനത്തെ കുറിച്ചും, ഇത് പെട്രോളിനേക്കാൾ ലാഭമാണോ എന്നും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
എന്താണ് E85?
പ്രസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ബ്യൂറോ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, 80-85 ശതമാനം (E85) എഥനോളും ബാക്കി 20-15 ശതമാനം പെട്രോളും (ഗ്യാസോലിൻ) അടങ്ങിയ ഉയർന്ന എഥനോൾ മിശ്രിത ഇന്ധനമാണ് E85. കരിമ്പ്, ചോളം, ധാന്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാർഷിക സസ്യ ജൈവവസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് വാറ്റിയെടുത്ത ഒരു പുനരുപയോഗ ജൈവ ഇന്ധനമാണ് എഥനോൾ (CH3CH2OH). ഉയർന്ന അളവിൽ എഥനോൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ, E85 ഇന്ധനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ വാഹനങ്ങൾ (FFV) ആവശ്യമാണ്.
മിശ്രിതത്തിലെ എഥനോളിന്റെ പരമാവധി സാന്ദ്രത 85% ആയതിനാലാണ് E85 എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഉയർന്ന അളവിൽ എഥനോൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എഞ്ചിന് കേടുപാടുകൾ വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത എഥനോൾ സെൻസർ, വലിയ ഫ്യുവൽ ഇൻജക്ടറുകൾ, കരുത്തുറ്റ ഫ്യുവൽ പമ്പ് എന്നിവ E85 ഇന്ധനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ നൽകും.
E85 ഇന്ധനത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്ങനെ?
ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫ്യുവൽ വാഹനങ്ങളിലെ ചില ഘടകങ്ങളൊഴിച്ചാൽ മിക്കതും പരമ്പരാഗത ഗ്യാസോലിൻ മാത്രമുള്ള കാറിൽ കാണപ്പെടുന്നതിന് സമാനമാണ്. എന്നാൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആന്തരിക ജ്വലന എഞ്ചിൻ ഇവയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫ്യുവൽ ടെക്നോളജി വഴിയാണ് E85 ഇന്ധനം ഉപയോഗിച്ച് വാഹനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിലെ വായു-ഇന്ധന അനുപാതം, എഞ്ചിൻ മാപ്പിങ്, ഇഗ്നിഷൻ സമയം എന്നിവ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും (ഇസിയു) എഥനോൾ സെൻസറുകളും ഉണ്ട്.
ഉയർന്ന എഥനോൾ മിശ്രിതങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇത്തരം വാഹനങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പനയിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഓക്സിജന്റെ അളവ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഓക്സിജൻ ഇന്ധന സെൻസറിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ ഇന്ധന ടാങ്ക്, ഇന്ധന ലൈനുകൾ, ഇന്ധന ഇൻജക്ടറുകൾ എന്നിവ വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കളാൽ നിർമ്മിച്ചതാണ്. കൂടാതെ ടെഫ്ലോൺ-ലൈൻ ചെയ്ത ഇന്ധന ഹോസുകൾക്കൊപ്പം ഒരു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഇന്ധന ടാങ്കും ചേർക്കും.
എന്താണ് ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ വെഹിക്കിൾ സാങ്കേതികവിദ്യ?
കുറച്ചുകൂടെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ വാഹനങ്ങളിലെ സാധാരണ പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകളിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ എഥനോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പെട്രോളിനൊപ്പം കൂടുതൽ അളവിൽ എഥനോൾ കലർത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേകം എഞ്ചിനുകൾ ആവശ്യമാണ്. 15 ശതമാനം(E20) മുതൽ 85 ശതമാനം (E85) വരെ എഥനോൾ അടങ്ങിയ പെട്രോൾ മിശ്രിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ എഞ്ചിനുകളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇത്തരം എഞ്ചിനുമായി വരുന്ന വാഹനങ്ങളെ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ വാഹനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ആന്തരിക ജ്വലന എഞ്ചിനെ ഒന്നിലധികം തരം ഇന്ധനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ വെഹിക്കിൾ സാങ്കേതികവിദ്യ.
ഉയർന്ന അളവിൽ എഥനോൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എഞ്ചിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാതെയിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത എഥനോൾ സെൻസർ, വലിയ ഫ്യുവൽ ഇൻജക്ടറുകൾ, കരുത്തുറ്റ ഫ്യുവൽ പമ്പ് എന്നിവ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ വാഹനങ്ങളിലുണ്ടാവും. എഥനോൾ ഉപയോഗം സാധാരണ എഞ്ചിനുകൾക്ക് തേയ്മാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ വാഹനങ്ങളുടെ എഞ്ചിൻ ഘടകങ്ങളിലും അതിനനുസരിച്ച മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
സാധാരണ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളിൽ E85 ഉപയോഗിക്കാമോ?
E85 ഇന്ധനം സാധാരണ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാനാകില്ല. E85 പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ എഞ്ചിൻ വാഹനങ്ങളിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുക. ഉയർന്ന എഥനോൾ മിശ്രിതങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ഇന്ധന പമ്പും സെക്കൻഡറി ഫ്യുവൽ ഫിൽട്ടറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എഞ്ചിൻ ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.
എഥനോൾ ഉപയോഗം സാധാരണ എഞ്ചിനുകൾക്ക് തേയ്മാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ എഞ്ചിനുകളുടെ ഘടകങ്ങളിലും അതിനനുസരിച്ച മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ വാഹനങ്ങൾ എത്തുന്നത്. പരിഷ്കരിച്ച എഞ്ചിനുകൾ, ഇന്ധന സംവിധാനങ്ങൾ, സെൻസറുകൾ, വ്യത്യസ്ത എഥനോൾ-പെട്രോൾ മിശ്രിതങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന കാലിബ്രേഷൻ എന്നിവ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യൂവൽ വാഹനങ്ങളിൽ കാണാം. നിലവിൽ E85 ഇന്ധനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന മൂന്ന് വാഹനങ്ങളേ ഉള്ളൂ.
ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ വാഹനങ്ങളുടെ എഞ്ചിനിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും?
എഥനോളിലെ ഊർജ്ജം പെട്രോളിനേക്കാൾ കുറവായതിനാൽ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യൂവൽ എഞ്ചിനുകൾക്ക് അതേ അളവിൽ പവർ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ഏകദേശം 30-40 ശതമാനം കൂടുതൽ ഇന്ധനം ആവശ്യമാണ്. ഇതിന് പലപ്പോഴും ഉയർന്ന ഫ്ലോ ഇന്ധന പമ്പും വലിയ ഇൻജക്ടറുകളും ആവശ്യമാണ്. എഥനോളിന് വായുവിൽ നിന്നുള്ള ഈർപ്പം എളുപ്പം ആഗിരണം ചെയ്യാനും അതുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതെന്തും നശിപ്പിക്കാനും കഴിയും. അതിനാൽ ഫ്യുവൽ ലൈനുകൾ, സീലുകൾ, റെഗുലേറ്ററുകൾ, ടാങ്കുകൾ എന്നിവ എഥനോൾ-പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതായിരിക്കണം. ഇതിനായി സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ, ടെഫ്ലോൺ പോലുള്ള എഥനോൾ-പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള വസ്തുക്കളാൽ നിർമ്മിച്ച ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. കൂടാതെ ഇന്ധന ടാങ്കിലെ എഥനോളിന്റെ കൃത്യമായ ശതമാനം (0% മുതൽ 85% വരെ) കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഈ ഡാറ്റ നേരിട്ട് എഞ്ചിനിലേക്ക് റിലേ ചെയ്യുന്നതിനും ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ വാഹനങ്ങളിൽ ഒരു പ്രത്യേക സെൻസർ ആവശ്യമാണ്. ജ്വലനമോ, അമിത ലോഡോ ബാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഈടുനിൽക്കുന്ന വാൽവ് സീറ്റുകൾ, പിസ്റ്റൺ വളയങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളും ആവശ്യമാണ്.
E20, E100 ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് E85 എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
100 ശതമാനം എഥനോൾ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് പറയുമെങ്കിലും 93.5 ശതമാനം വരെ എഥനോളും മറ്റ് മിശ്രിതങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനമാണ് E100. അതേസമയം 20% എഥനോളും 80% പെട്രോളും അടങ്ങുന്ന ഇന്ധന മിശ്രിതമാണ് E20. ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ രാജ്യവ്യാപകമായി സ്റ്റാൻഡേർഡായി നിലവിൽ വിൽക്കുന്നത് E20 ഇന്ധനമാണ്. എല്ലാ പെട്രോൾ പമ്പുകളിലും E20 ആണ് ലഭിക്കുന്നത്.
100% എഥനോൾ അധിഷ്ഠിത ഇന്ധനമാണ് E100. ഇതിൽ 93 മുതൽ 95 ശതമാനം വരെ എഥനോളും, സുരക്ഷയ്ക്കും കാര്യക്ഷമതയ്ക്കുമായി ചെറിയ അളവിൽ പെട്രോളും മറ്റ് ലായകങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ എഞ്ചിൻ E100-നും പിന്തുണ നൽകുമെങ്കിലും എഞ്ചിൻ ഘടകങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ തേയ്മാനം സംഭവിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ E20 മുതൽ E85 വരെയുള്ള ഫ്ലെക്സ് ഇന്ധനവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ ഇതിലെ എഞ്ചിൻ ഘടകങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും.
വാഹനം ഓടുമ്പോൾ എഞ്ചിൻ ജ്വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മുട്ടലിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഇന്ധനത്തിന്റെ കഴിവിനെ അളക്കുന്നത് ഒക്റ്റേൻ റേറ്റിങ് നൽകിയാണ്. ഒക്റ്റേൻ റേറ്റിങ് കൂടുന്നെങ്കിൽ ഇന്ധനം കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ളതായിരിക്കും. ഇത് എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ തന്നെ കൂടുതൽ കംപ്രഷൻ നേരിടുന്നതായും കൃത്യമായി കത്തുന്നതായും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഓരോന്നിലെയും എഥനോളിന്റെയും പെട്രോളിന്റെയും അളവും, ഊർജ്ജ സാന്ദ്രതയും, ഒക്റ്റേൻ റേറ്റിങും, മൈലേജും ഇന്ധനത്തിന് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡായി ലഭ്യമാകുന്ന E20, E85, ഏറ്റവും ഉയർന്ന അളവിൽ എഥനോൾ ഉള്ള E100 എന്നിവയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഊർജ്ജ സാന്ദ്രതയും ഒക്റ്റേൻ റേറ്റിങും താരതമ്യം ചെയ്യാം.
ഊർജ്ജ സാന്ദ്രത കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് വാഹനത്തിന്റെ മൈലേജ് കുറയും. സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന E20 പെട്രോളിൽ E0 പെട്രോളിനെ അപേക്ഷിച്ച് 3 മുതൽ 7 ശതമാനം വരെ കുറവുണ്ട്. അതേസമയം E85 പെട്രോളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈലേജ് വീണ്ടും കുറയുന്നത് കാണാം. E0 പെട്രോളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ 20%-30% വരെ E85 പെട്രോളിന് മൈലേജ് കുറവാണ്. ഒക്റ്റേൻ റേറ്റിങ് ഉയർന്ന എഞ്ചിൻ പെർഫോമൻസ് ലഭിക്കും. അതിനാൽ E85ന് മികച്ച പവറും ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കാനും മികച്ച പെർഫോമൻസ് കാഴ്ച വെയ്ക്കാനും സാധിക്കും. എന്നാൽ ഒക്റ്റേൻ റേറ്റിങ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് E85ന് മൈലേജ് കുറയും.
ഇന്ത്യയിൽ ഏതൊക്കെ വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാം?
ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പിന്റെ സ്പ്ലെൻഡർ+, HF ഡീലക്സ് എന്നിവയുടെ E85 പതിപ്പുകളാണ് രാജ്യത്ത് നിലവിൽ 85 ശതമാനം എഥനോൾ ഇന്ധനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ. രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ മോട്ടോർസൈക്കിളുകളാണ് ഇവ. ഹീറോ സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസ് ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ പതിപ്പിന് 82,710 രൂപയാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില. അതേസമയം 72,792 രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് ഹീറോ എച്ച്എഫ് ഡീലക്സ് ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ പതിപ്പ് ലഭ്യമാവുക.
- ഹീറോ സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസ് ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ പതിപ്പ്: 82,710 രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം പ്രാരംഭ വിലയിലാണ് ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പിന്റെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ ഒന്നായ ഹീറോ സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസ് മോഡൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന് E85ന് അനുയോജ്യമായ എഞ്ചിൻ ലഭിക്കും. പുതിയ സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസ് ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ 97.2 സിസി മോട്ടോറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് E85 ഇന്ധനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ 8,000 ആർപിഎമ്മിൽ 8 bhp പവറും 6,000 ആർപിഎമ്മിൽ 8.3 Nm ടോർക്ക് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പതിപ്പിനേക്കാൾ നേരിയ തോതിൽ കൂടുതൽ പ്രകടനം കാഴ്ചവെയ്ക്കും. E20 മുതൽ E85 വരെയുള്ള ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ കോംപാറ്റിബിലിറ്റി, ഹീറോയുടെ പേറ്റന്റ് നേടിയ i3S ഐഡിൽ-സ്റ്റോപ്പ്-സ്റ്റാർട്ട് ടെക്, ഒരു പുതിയ ഡിജിറ്റൽ-അനലോഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് എഞ്ചിൻ കട്ട്-ഓഫ്, ട്യൂബ്ലെസ് ടയറുകൾ, എഥനോൾ മിശ്രിതത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി പരിഷ്കരിച്ച ECU, ഇന്ധന സിസ്റ്റം ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയും ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. പുതിയ ഫ്യുവൽ മോഡലിന് പുതിയ കറുപ്പ്, ലൈം യെല്ലോ ഗ്രാഫിക്സ് സ്കീമും ലഭിക്കുന്നു. ഇത് പരിചിതമായ കമ്മ്യൂട്ടർ ഡിസൈനിലേക്ക് അൽപ്പം വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടുവരുന്നു.
- ഹീറോ എച്ച്എഫ് ഡീലക്സ് ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ പതിപ്പ്: 72,792 രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് ഹീറോ എച്ച്എഫ് ഡീലക്സ് ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ പതിപ്പ് ലഭ്യമാവുക. ഇത് താരതമ്യേന കൂടുതൽ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ ലഭ്യമാവും. E85 ഇന്ധനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ 8,000 ആർപിഎമ്മിൽ 8 bhp പവറും 6,000 ആർപിഎമ്മിൽ 8.3 Nm ടോർക്കും നൽകുന്ന 97.2cc എഞ്ചിനാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. E20 മുതൽ E85 വരെയുള്ള ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ കോംപാറ്റിബിലിറ്റി ഇതിലുമുണ്ട്. പുതിയ ഡിജിറ്റൽ-അനലോഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് എഞ്ചിൻ കട്ട്-ഓഫ്, ട്യൂബ്ലെസ് ടയറുകൾ, പുതുക്കിയ ECU, നവീകരിച്ച ഇന്ധന സിസ്റ്റം ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. കൂടെ കൂടുതൽ ആകർഷകവും വ്യത്യസ്തവുമാക്കുന്നതിന് ഹീറോ എച്ച്എഫ് ഡീലക്സിന്റെ ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ പതിപ്പിന് പുതിയ ബ്ലാക്ക് വിത്ത് ലൈം യെല്ലോ ഗ്രാഫിക്സ് സ്കീമും ലഭിക്കുന്നു.
|മോഡൽ
|വില
(ex-showroom)
|സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസ്(Flex Fuel)
|Rs 82,810
|എച്ച്എഫ് ഡീലക്സ് (Flex Fuel)
|Rs 72,792
ഈ ബൈക്കുകളുടെ ഡെലിവറി 2026 ജൂലൈയിൽ ആരംഭിക്കും. പുതിയ മോഡലുകൾ ആദ്യം ലഭ്യമാവുക മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഡൽഹിയിലും ആയിരിക്കും. പിന്നീട് രാജ്യത്തെ മറ്റിടങ്ങളിലും ലഭ്യമായി തുടങ്ങും. സർക്കാർ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നതിനാൽ വൈകാതെ മറ്റ് പ്രമുഖ കമ്പനികളും ഫ്ലെക്സ്- ഫ്യുവൽ എഞ്ചിനുകളുള്ള വാഹനങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. മാരുതി സുസുക്കി, ടൊയോട്ട, ഹ്യുണ്ടായ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്പനികൾ തങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളുടെ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്.
- വാഗൺആർ ആർ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ പാസഞ്ചർ കാർ മാരുതി സുസുക്കിയുടേതാണ്. വാഗൺആറിന്റെ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ പതിപ്പാണ് ഇത്. ഡിസൈനും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ഇതിന്റെ വില പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഡെലിവറി എപ്പോൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.
- ഹ്യുണ്ടായ് ക്രെറ്റ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ: ഭാരത് മൊബിലിറ്റി ഗ്ലോബൽ എക്സ്പോയിൽ ഹ്യുണ്ടായി പ്രദർശിപ്പിച്ച ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വാഹനമാണ് ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ ഫ്ലെക്സ് ഫ്യൂവൽ. E100 വരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന 1.0 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
- ടൊയോട്ട ഇന്നോവ ഹൈക്രോസ് ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ, ടൊയോട്ട കൊറോള ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ: E85 ഇന്ധനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ടൊയോട്ട രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് മോഡലുകളുടെയും പ്രോട്ടോടൈപ്പുകൾ കമ്പനി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു.
- ടാറ്റ പഞ്ച് ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ: ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് പ്രീ-ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് രൂപത്തിൽ പഞ്ച് എസ്യുവി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ മോഡൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു.
E85: നിർമ്മിക്കുന്നതെങ്ങനെ?
സ്റ്റെപ്പ് 1: പരിവർത്തന പ്രക്രിയ
ചോളം, ഗോതമ്പ്, കരിമ്പ്, ചീഞ്ഞ ഫലങ്ങൾ എന്നിവയിലേതെങ്കിലും എടുക്കുക. അന്നജം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വസ്തുവാണെങ്കിൽ വേവിച്ച് കുഴമ്പാക്കിയോ പൊടിച്ചെടുത്തോ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുക. കരിമ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ദ്രവീകൃത രൂപത്തിലാക്കിയ ശേഷം ആൽഫ-അമൈലേസ് ചേർത്ത് അന്നജത്തെ ചെറിയ പഞ്ചസാരകളാക്കി മാറ്റുക(liquefaction). പഞ്ചസാര തരികളെ പുളിപ്പിക്കാവുന്ന തരത്തിലാക്കാൻ ഗ്ലൂക്കോഅമൈലേസ് ചേർക്കുക(saccharification).
സ്റ്റെപ്പ് 2: ഫെർഫെന്റേഷൻ (പുളിപ്പിക്കൽ)
മിശ്രിതത്തിൽ യീസ്റ്റ് ചേർക്കുക. 48 മുതൽ 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ യീസ്റ്റ് പഞ്ചസാരയെ ആഗിരണം ചെയ്യുകയും അവയെ ആൽക്കഹോൾ (എഥനോൾ), കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്നിവയായി മാറ്റുകയും ചെയ്യും. ഇതിൽ ഏകദേശം 8% മുതൽ 15% വരെ ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
സ്റ്റെപ്പ് 3: വാറ്റിയെടുക്കൽ
ഫെർമെന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വാഷ് ഒരു കുഴലിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് ദ്രാവകത്തിൽ നിന്ന് എഥനോൾ സാന്ദ്രീകരിച്ച് വേർതിരിച്ചെടുക്കുക.
സ്റ്റെപ്പ് 4: ഫിൽട്ടറേഷൻ (അരിച്ചെടുക്കൽ )
വാറ്റിയെടുത്ത എഥനോൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത അതിലെ ജൈവ ബാഷ്പങ്ങളും ശേഷിക്കുന്ന മറ്റ് കണികകളും നീക്കം ചെയ്യുക. ഇത് എഥനോളിനെ കൂടുതൽ ശുദ്ധമാക്കുന്നതിനൊപ്പം ദുർഗന്ധം കുറയ്ക്കുന്നു.
സ്റ്റെപ്പ് 5: നിർജ്ജലീകരണം
സിയോലൈറ്റ് മോളിക്യുലാർ അരിപ്പകൾ ഉപയോഗിച്ച് ശേഷിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അംശവും നീക്കം ചെയ്യുന്നു.
സ്റ്റെപ്പ് 6: E85 നിർമ്മാണം
85% എഥനോൾ 15% പെട്രോളുമായി കലർത്തി E85 ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.
മൈലേജിനെ ബാധിക്കുമോ?
അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാനും ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കാനും കർഷകർക്ക് മികച്ച വരുമാനമുണ്ടാക്കാനും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ ഇന്ധനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്. എഥനോൾ ആഭ്യന്തരമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ഭാവിയിൽ ഇന്ധനം കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഭ്യമായേക്കാമെങ്കിലും പെട്രോളിനെ അപേക്ഷിച്ച് എഥനോളിന് നേരിയ തോതിൽ മൈലേജ് കുറവായിരിക്കും.
യുഎസ് ഊർജ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ക്രിറ്റിക്കൽ മിനറൽസ് ആൻഡ് എനർജി ഇന്നോവേഷൻ വിഭാഗം പറയുന്നതനുസരിച്ച്, E85 ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പെട്രോളിനേക്കാൾ 5% മുതൽ 15% വരെ മൈലേജ് കുറവ് ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം എഥനോളിൽ പെട്രോളിനേക്കാൾ ഊർജ്ജ സാന്ദ്രത കുറവാണ്. ഊർജത്തിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ മൈലേജും കുറയും.
E85ൽ 85% വരെ എഥനോൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ, ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന അതേ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ വെഹിക്കിളിലെ എഞ്ചിൻ ഉയർന്ന അളവിലുള്ള ഇന്ധനം കത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഡ്രൈവിങ് സാഹചര്യങ്ങൾ, താപനില, ടയർ മർദ്ദം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് മൈലേജിൽ വ്യത്യാസം വരാമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.
കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ പവർ ആവശ്യമായതിനാൽ ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ എഞ്ചിൻ പെട്രോൾ എഞ്ചിനേക്കാൾ കത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ഇന്ധന ഉപഭോഗം വർധിക്കും. പെട്ടന്ന് E85 ഇന്ധനം തീർന്നുപോകുന്നതിന് കാരണമാകും.
പെട്രോളിനേക്കാൾ ചെലവ് കുറവാണോ?
രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ എഥനോൾ ഇന്ധന സ്റ്റേഷൻ ഡൽഹിയിൽ കഴിഞ്ഞ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ (ജൂൺ 5) ആണ് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചത്. പൊതുമേഖല എണ്ണകമ്പനിയായ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ പുസ റോഡ് ഔട്ട്ലെറ്റിലാണ് ആദ്യ സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചത്. E85 ഇന്ധനത്തിന് ഡൽഹിയിൽ ലിറ്ററിന് 82.12 രൂപ ആണ് വില. അതേസമയം ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന E20 പെട്രോളിന് ഡൽഹിയിൽ ജൂൺ 5 വരെ ലിറ്ററിന് 102.12 രൂപയാണ്. അതായത് ഒരു ലിറ്റർ E85 ഇന്ധനത്തിന് പെട്രോളിനേക്കാൾ 20 രൂപ വില കുറവാണ്.
അതേസമയം കേരളത്തിൽ E85 ഇന്ധനം നിലവിൽ ലഭ്യമല്ല. E20 ഇന്ധനത്തിന് കേരളത്തിൽ ലിറ്ററിന് ഏകദേശം 115 രൂപയോളം വില വരുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ വിലയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ E85 ഇന്ധനത്തിന് പെട്രോളിനേക്കാൾ ഏകദേശം 33 രൂപ വില കുറവ് വരും. കേരളത്തിലെ E20 പെട്രോളിന് ഉയർന്ന സംസ്ഥാന മൂല്യവർധിത നികുതിയും (വാറ്റ്) അധിക സെസ്സുകളും ചുമത്തുന്നതാണ് ഡൽഹിയേക്കാൾ വില കൂടാൻ കാരണം.
|ഇന്ധനം
|എഥനോൾ
%
| വില
(ലിറ്ററിന്)
|ആപേക്ഷിക
മൈലേജ്
|ലാഭമുണ്ടോ?
|E85
|85%
₹82.12
|ഏറ്റവും കുറവ്
(25%–35% കുറവ്)
താരതമ്യേന
(15% മാത്രം പെട്രോളുള്ള
|E20
(Baseline)
|20%
~₹115
(കേരളം)
|സ്റ്റാൻഡേർഡ്
|ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞത്
(വിലയും മെലേജും തമ്മിൽ
സന്തുലനം പാലിക്കുന്നു)
|XP100
(0% എഥനോൾ)
|~0%
|₹165
|ഏറ്റവും ഉയർന്നത്
|പ്രീമിയം
(E20നേക്കാൾ 20% എഥനോൾ
കുറഞ്ഞപ്പോൾ 50 രൂപയോളം
അധികം നൽകണം)
E85 ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ പെട്രോളിനേക്കാൾ ലാഭമായി തോന്നുമെങ്കിലും വില കുറയുമ്പോൾ പ്രവർത്തന ചെലവിലും ഈ ലാഭം ഉണ്ടാകുമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. പെട്രോളിനെ അപേക്ഷിച്ച് എഥനോളിൻ്റെ ഊർജ്ജ സാന്ദ്രത കുറവായതിനാൽ മൈലേജ് കുറവായിരിക്കും. E85-ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് E20 വാഹനത്തേക്കാൾ 25-35 ശതമാനം ഇന്ധന കാര്യക്ഷമത കുറവായിരിക്കും.
അതായത് പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളേക്കാൾ ഉയർന്ന എഞ്ചിൻ പെർഫോമൻസ് ലഭിക്കുമെങ്കിലും, പെട്രോളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന അതേ ദൂരം പിന്നിടാൻ E85 ഇന്ധനത്തിന് 25–35% കൂടുതൽ ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരും. അതായത് ഒരു കിലോമീറ്റർ വാഹനമോടിക്കാൻ പെട്രോളിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അളവിൽ E85 ഉപയോഗിക്കണ്ടി വരും. E20 പെട്രോളിനേക്കാൾ 33 രൂപയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും മൈലേജ് കുറവായതിനാൽ ഇതിന്റെ ലാഭം ഉപയോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തില്ല.
ഉദാഹരണത്തിന് കേരളത്തിൽ ഒരു ബൈക്കോ കാറോ ഒരു ലിറ്റർ E20 ഇന്ധനത്തിൽ 15 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ ഒരു കിലോമീറ്ററിന് 7.6 രൂപ ചിലവ് വരും. അതേ വാഹനം E85 ഇന്ധനത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ, 25 ശതമാനം മൈലേജ് കുറയുമ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ ഇന്ധനത്തിൽ E85 ഇന്ധനത്തിൽ 11.25 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കാനാവൂ. ഇതിന് കിലോമീറ്ററിന് 7.2 രൂപ ചിലവ് വരും. അതേസമയം E20 പെട്രോളിനെ അപേക്ഷിച്ച് 25 ശതമാനം മൈലേജ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ലിറ്റർ E85 ഇന്ധനത്തിൽ 9.75 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കാനാവൂ. ഇതിന് കിലോമീറ്ററിന് 8.4 രൂപ ചിലവ് വരും. എന്നുവെച്ചാൽ മൈലേജ് കുറവ് കാരണം ഒരു ലിറ്റർ E85 ഇന്ധനത്തിന് കിലോമീറ്ററിന് കേരളത്തിൽ E20നേക്കാൾ 0.75 രൂപ വരെ അധിക തുക നൽകേണ്ടി വന്നേക്കാം.
അതേസമയം E20 പെട്രോളിന് ഡൽഹിയിൽ കേരളത്തേക്കാൾ വില കുറവായതിനാൽ ഇതിലും വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. E20ന് ഒരു കിലോമീറ്ററിന് 6.8 രൂപയാണ് ചെലവെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ E85 ഇന്ധനത്തിന് കിലോമീറ്ററിന് ഡൽഹിയിൽ E20നേക്കാൾ 1.6 രൂപ വരെ അധിക വില നൽകണം.
|ഇന്ധനം
|ഇന്ധനവില
(ലിറ്ററിന്)
മൈലേജ്
(പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്)
|കിലോമീറ്ററിന്
ചെലവ്
|E20
|₹115.00
|15.00 km/l
|₹7.67
|E85
|₹82.12
|11.25 km/l (ഹൈവേ-E20നേക്കാൾ
25 ശതമാനം മൈലേജ് കുറവ്)
|₹7.29
|9.75 km/l (സിറ്റി-E20നേക്കാൾ
35 ശതമാനം മൈലേജ് കുറവ്)
|₹8.42
മാത്രമല്ല, E85 എഞ്ചിൻ എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കാത്തതിനാൽ പ്രത്യേകം ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന് സാധാരണ പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകളേക്കാൾ വില കൂടുതലാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയ E85-ന് പിന്തുണ നൽകുന്ന ഹീറോ സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസിന് സാധാരണ മോഡലിനേക്കാൾ 6000 രൂപ വില കൂടുതലാണ്. E85 ഇന്ധനത്തിലേക്ക് മാറുന്നതിന് പ്രാരംഭ ചെലവ് കൂടുതലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂട്ടിവായിക്കുമ്പോൾ ഇന്ധനവിലയിൽ താരതമ്യേനയുള്ള ലാഭം വാഹന ഉടമകളുടെ പോക്കറ്റിലെത്തുമോ എന്നത് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്.
എന്നാൽ സർക്കാറിനെ സംബന്ധിച്ച് E85 ഇന്ധനത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം വലിയ പ്രയോജനം ചെയ്യും. രാജ്യത്ത് തന്നെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കാം. രാജ്യത്ത് തന്നെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജൈവ ഇന്ധനം കാർഷിക മേഖലയുടെ വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കും. അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ 85% മുതൽ 90% വരെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യത്ത് പ്രാദേശികവൽക്കരിച്ച ബയോ-എഥനോളിലേക്ക് മാറുന്നത് സാമ്പത്തികപരമായി ഗുണം ചെയ്യും.
ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമാകുമോ?
പരമ്പരാഗത പെട്രോളിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഗതാഗത മേഖലയിൽ ജൈവ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വിശാലമായ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് E85. അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ ഇറക്കുമതി ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായകരമാവും. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആഗോള ഇന്ധന പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ ചെലവ് കുറഞ്ഞതും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമായ E85 ഇന്ധനത്തിന് കഴിയുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
പെട്രോളിനൊപ്പം ഉയർന്ന അളവിലുള്ള എഥനോൾ മിശ്രിതമായോ, 100 ശതമാനം എഥനോൾ ഉപയോഗിച്ചോ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളതിനാൽ പുതിയ കാർ രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ ഇറക്കുമതി ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായകരമാവും.
കരിമ്പ്, ചോളം പോലുള്ള കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്നതിനാൽ എഥനോളിന്റെ ഡിമാൻഡ് വർധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും ഗുണം ചെയ്യും. മാത്രമല്ല, പരമ്പരാഗത ഇന്ധനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എഥനോൾ കാർബൺ ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കും. രാജ്യം ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ വാഹനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്തേക്കും.
E85ന് സർക്കാർ പിന്തുണ
രാജ്യത്തെ എഥനോൾ ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കാനും പെട്രോളിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാനും ആണ് ഫ്ലെക്സ്- ഫ്യുവൽ വാഹനങ്ങളിലൂടെ കേന്ദ്രസർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ ഇറക്കുമതി ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായകരമാവും. മാത്രമല്ല, പരമ്പരാഗത ഇന്ധനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എഥനോൾ കാർബൺ ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കും. രാജ്യം ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ വാഹനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് സർക്കാർ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. യൂറോ VI-സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാഹനങ്ങൾ E100 അനുസരിച്ച് നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഫോസിൽ ഇന്ധനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് വലിയ തോതിൽ കുറയ്ക്കാമെന്നും ഇത് ഏകദേശം 120 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ ലാഭിക്കുമെന്നും കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതക മന്ത്രി ഹർദീപ് പുരി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു.
E85 ईंधन आ गया.......अब E20 अनुकूल गाड़ियों का क्या होगा?— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) June 6, 2026
E20 और E85 दो अलग-अलग श्रेणियों के ईंधन हैं, जो अलग-अलग प्रकार के वाहनों के लिए बनाए गए हैं। E85 के आने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि E20 या पेट्रोल वाहन बंद हो जाएंगे।
E85 ईंधन सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्स फ्यूल वाहन के लिए… pic.twitter.com/2Jtc2WRFS3
പുതിയ ഇന്ധന ബദൽ തേടുമ്പോൾ 302 ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ അസംസ്കൃത എണ്ണ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനാകുമെന്നും, ഇതിലൂടെ 1.84 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വിദേശനാണ്യം ലാഭിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പുതിയ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെയും നാലുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെയും പകുതിയെങ്കിലും ഫ്ലെക്സ് ഇന്ധനത്തിലേക്ക് മാറിയാൽ എഥനോളിന്റെ ആവശ്യകത വർധിക്കും. 311.8 കോടി ലിറ്റർ അധിക എഥനോൾ ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ കർഷകർക്ക് 12,403 കോടി രൂപയുടെ അധിക വരുമാനം ഇത് നേടിക്കൊടുക്കും.
എഥനോൾ ഇന്ധന ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ നിരവധി മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. റോഡ് നികുതി ഇളവുകൾ, E85 ഇന്ധന പരിശോധന, ഫ്ലെക്സ്-ഇന്ധന വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേക ഐഡന്റിഫയറുകൾ, റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലെ മാറ്റങ്ങൾ, ഉപഭോക്തൃ അവബോധ കാമ്പെയ്നുകൾ, വിലനിർണ്ണയ പിന്തുണ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ബദൽ ഇന്ധന തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി 15 ശതമാനം ഐസോബുട്ടനോൾ കലർത്തിയ ഡീസൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു. മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പ് തുടങ്ങിയ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളോട് പഴയ വാഹനങ്ങളെ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ അനുയോജ്യമായ മോഡലുകളാക്കി മാറ്റുന്നതിനും യൂറോ 6 മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കർശനമായ എമിഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങളുമായി അവയെ പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഗഡ്കരി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
പഴയതും കൂടുതൽ മലിനീകരണമുണ്ടാക്കുന്നതുമായ വാഹനങ്ങൾ നിർത്തലാക്കുന്ന സ്ക്രാപ്പേജ് പ്രോഗ്രാമിനെ പിന്തുണയ്ക്കാനും ഇത്തരം നടപടികൾ സഹായിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് വായു മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു പ്രധാന വളർച്ചാ ചാലകമായി ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖല പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ഓട്ടോമൊബൈൽ വ്യവസായം ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണെന്നും ഇത് ജിഡിപിയിൽ ഗണ്യമായ സംഭാവന നൽകുന്നുവെന്നും ഗഡ്കരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കംപ്രസ്ഡ് ബയോഗ്യാസ് (സിബിജി) പദ്ധതികളിലും ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധനം പോലുള്ള മറ്റ് ക്ലീനർ സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ മാരുതി സുസുക്കി നിക്ഷേപം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് മാനേജിങ് ഡയറക്ടറും സിഇഒയുമായ ഹിസാഷി ടകേച്ചി മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വ്യവസായത്തിൽ വിറ്റഴിച്ച എല്ലാ ഹരിത വാഹനങ്ങളുടെയും പകുതിയോളം മാരുതി സുസുക്കിയുടെ സംഭാവനയാണെന്ന് കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റിങ് ആൻഡ് സെയിൽസ് സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ പാർത്ഥോ ബാനർജി പറഞ്ഞു.
E85: ഇന്ത്യയിലെ ഭാവി
രാജ്യത്ത് എഥനോൾ പമ്പുകളുടെ ശൃംഖല വിപുലീകരിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ അടുത്ത നീക്കം. പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ഡൽഹി-എൻസിആർ, പൂനെ, മുംബൈ, നാഗ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 50-100 ഫ്യുവൽ സ്റ്റേഷനുകൾ ആരംഭിക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിനുശേഷം, എഥനോൾ പമ്പുകളുടെ ശൃംഖല വേഗത്തിൽ വികസിപ്പിക്കുമെന്ന് ഹർദീപ് സിങ് പുരി പറഞ്ഞിരുന്നു. 2026 അവസാനത്തോടെ 500 എഥനോൾ സ്റ്റേഷനുകളും, 2027ഓടെ 5,000 സ്റ്റേഷനുകളും ആരംഭിക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
With the launch of E85 fuel, #IndianOil takes another step towards driving India’s energy transition.— Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) June 6, 2026
Committed to innovation, sustainability, and energy security, IndianOil continues to power mobility solutions for a cleaner tomorrow.
Together, we move towards a future that is… pic.twitter.com/7Mz1IWeKsC
E85: വിജയകരമായ രാജ്യങ്ങൾ
ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ, ബ്രസീൽ, യുഎസ്, സ്വീഡൻ, ഫ്രാൻസ്, തായ്ലാൻഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ വിജയകരമായി ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
- ബ്രസീൽ: എഥനോൾ ഇന്ധനത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിൽ ആഗോള തലത്തിൽ വിജയകരമായ മാതൃകയായി അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രസീൽ ആണ്. കരിമ്പിൽ നിന്നുള്ള എഥനോളിനെയാണ് രാജ്യം കൂടുതലായും ആശ്രയിക്കുന്നത്. വാഹനങ്ങളുടെ 80 ശതമാനത്തിലധികവും ഉയർന്ന എഥനോൾ മിശ്രിതങ്ങളിലും ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ സാങ്കേതികവിദ്യയിലും ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
- വടക്കേ അമേരിക്ക: ഭാവിയിൽ ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ കാറുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണിയായി വടക്കേ അമേരിക്ക മാറുമെന്നാണ് പ്രവചനം. ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ വിപണിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന സർക്കാർ നയങ്ങൾ, സുസ്ഥിരമായ എഥനോൾ ഉൽപ്പാദനം, FFV (ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇന്ധന വാഹനങ്ങൾ) മോഡലുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിന്റെ ആക്കം കൂട്ടും. 2026-ൽ വിപണി വിഹിതത്തിന്റെ 38%-ത്തിലധികവും ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവലുകളാണ്.
- യൂറോപ്പ്: 2026-ൽ വിപണി വിഹിതത്തിന്റെ 22 ശതമാനത്തിൽ അധികം വരുന്ന ഫ്ലെക്സ്ഫ്യൂവൽ കാറുകളുടെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ വിപണിയായി യൂറോപ്പ് മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എഥനോൾ മിശ്രിതങ്ങളുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന സ്വീകാര്യതയും വാഹന ഉദ്വമനം കുറയ്ക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതുമാണ് യൂറോപ്പിലെ വിപണിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണം.
ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ കാറുകൾ ആഗോളതലത്തിൽ ലഭ്യമാക്കിയ മുൻനിര കമ്പനികൾ
• ഫോർഡ്
• ഫോക്സ്വാഗൺ
• ടൊയോട്ട
• ഹോണ്ട
• നിസ്സാൻ
• റെനോ
• ഹ്യുണ്ടായ്
• സുസുക്കി
• ബിഎംഡബ്ല്യു
ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാരായ വാഹന ഉപയോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം E85 ഉപയോഗം ഇന്ധനച്ചെലവ് ലാഭിക്കുന്നില്ല. E85ൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ E20 നെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ഇന്ധനം ആവശ്യമാണ്. E20 പെട്രോളിനെ അപേക്ഷിച്ച് മൈലേജിൽ 25% മുതൽ 35% വരെ കുറവുള്ളതിനാൽ ഒരു ലിറ്റർ E85ന് താരതമ്യേനയുള്ള വിലക്കുറവ് സാധാരണക്കാരന്റെ പോക്കറ്റിൽ എത്തില്ല. അതിനാൽ E85 അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിലും സാധാരണക്കാർ ഇതിനെ രണ്ട് കൈയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുമോ എന്നത് കണ്ടറിയണം. E85 വിജയകരമാകണമെങ്കിൽ, സർക്കാർ വില ഇനിയും കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും.
ഊർജ്ജ സുരക്ഷയ്ക്കും അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള സർക്കാരിന്റെ ശ്രമങ്ങളാണ് E85 ഇന്ധന ലോഞ്ചിന് പിന്നിലെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നിലവിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോഴുള്ള പ്രാരംഭച്ചെലവും കൂടുതലാണ്. മാത്രമല്ല ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് സാധാരണ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളേക്കാൾ വിലയും കൂടുതലുണ്ട്. E85 ഇന്ധനത്തിന്റെ ലഭ്യതയും മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ ഡൽഹിയിലെ ഒരു ഫ്യുവൽ സ്റ്റേഷനിൽ മാത്രം ലഭ്യമായ E85 രാജ്യത്തുനീളം ലഭ്യമാവാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും. E85 നിറയ്ക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വേണമെന്നതാണ് ഇതിലെ വെല്ലുവിളി.
സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് E85 ഉപയോഗം വലിയ സാമ്പത്തികലാഭം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും, സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ തോതിൽ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. ആഗോളതലത്തിൽ നേരിടുന്ന ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണാനും കാർഷിക മേഖലയെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനും രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കും പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാനുമൊക്കെ E85 ഇന്ധനം ഗുണം ചെയ്യും.
E85 വിജയിക്കണമെങ്കിൽ സർക്കാർ എന്തുചെയ്യണം?
പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിലും അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കുന്നതിലുമുപരി ഇന്ത്യയിലെ ദൈനംദിന യാത്രികരായ വാഹന ഉടമകളെ ആകർഷിക്കണമെങ്കിൽ, E85ന് നിലവിലുള്ള ചില തടസ്സങ്ങൾ മാറണം. മൈലേജിലെ ഗണ്യമായ ഇടിവിന് നഷ്ടപരിഹാരമെന്നോണം, ഉപഭോക്കാൾക്ക് കിലോമീറ്ററിന് E20 ഇന്ധനത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ലാഭകരമായ ഒരു തുക നിശ്ചയിക്കണം. മാത്രമല്ല, ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിലുള്ള കാറുകളും മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളും പുറത്തിറക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുവഴി സാധാരണ ഉപയോക്താവിന് പ്രീമിയം തുക നൽകാതെ വാഹനം വാങ്ങാം. എഞ്ചിൻ നാശം, പ്രകടനത്തിലെ ഇടിവ്, ഉയർന്ന എഥനോൾ മിശ്രിതങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ദീർഘകാല അറ്റകുറ്റപ്പണി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഉപഭോക്താക്കളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനും സാർക്കാരിന് സാധിക്കണം.
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