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പെട്രോളിനേക്കാൾ 20 രൂപ കുറവ്! രാജ്യത്ത് E85 ഇന്ധനം ലഭ്യമായി; ലാഭം സാധാരണക്കാരന്‍റെ പോക്കറ്റിൽ എത്തുമോ?

E85 ഇന്ധനത്തിന് പെട്രോളിനേക്കാളും 20 രൂപ വില കുറവുണ്ട്. ഡൽഹിയിലാണ് രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഫ്യുവൽ സ്റ്റേഷൻ തുറന്നത്. വൈകാതെ രാജ്യത്തെ മറ്റ് നഗരങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും.

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India Launches E85 Fuel in New Delhi (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 6, 2026 at 11:16 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ എഥനോൾ ഇന്ധന സ്റ്റേഷൻ ഡൽഹിയിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം, പ്രകൃതി വാതക മന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരി ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ ആണ് പുതിയ ഇന്ധന വിതരണ സ്റ്റേഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തത്. പൊതുമേഖല എണ്ണകമ്പനിയായ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷന്‍റെ പുസ റോഡ് ഔട്ട്‌ലെറ്റിലാണ് ആദ്യ സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചത്.

85 ശതമാനം എഥനോൾ അടങ്ങിയ E85 ഇന്ധനമാണ് വിതരണം ചെയ്യുക. ഡൽഹിയിൽ ലിറ്ററിന് 82.12 രൂപയാണ് വില നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് സാധാരണ വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന E20 പെട്രോളിനേക്കാൾ 20 രൂപ കുറവാണ്. സാധാരണ E20 പെട്രോളിൽ നിന്ന് E85നെ തിരിച്ചറിയാൻ പ്രത്യേകം പേരും ബ്രാൻഡിങും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

എന്താണ് E85?
85 ശതമാനം (E85) എഥനോളും ബാക്കി 15 ശതമാനം പെട്രോളും അടങ്ങിയ മിശ്രിതമാണ് E85. ഉയർന്ന അളവിൽ എഥനോൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ ഇതിനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രത്യേക ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ എഞ്ചിനുകളിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. ഉയർന്ന അളവിൽ എഥനോൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എഞ്ചിന് കേടുപാടുകൾ വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത എഥനോൾ സെൻസർ, വലിയ ഫ്യുവൽ ഇൻജക്ടറുകൾ, കരുത്തുറ്റ ഫ്യുവൽ പമ്പ് എന്നിവ E85 ഇന്ധനത്തെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ നൽകും.

പരമ്പരാഗത പെട്രോളിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഗതാഗത മേഖലയിൽ ജൈവ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വിശാലമായ നീക്കത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ് E85. അസംസ്‌കൃത എണ്ണയുടെ ഇറക്കുമതി ചെലവ് കുറയ്‌ക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായകരമാവും. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആഗോള ഇന്ധന പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ ചെലവ് കുറഞ്ഞതും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമായ E85 ഇന്ധനത്തിന് കഴിയുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

സാധാരണ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാമോ?
E85 ഇന്ധനം സാധാരണ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാനാകില്ല. E85 പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ എഞ്ചിൻ വാഹനങ്ങളിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുക. ഉയർന്ന എഥനോൾ മിശ്രിതങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ഇന്ധന പമ്പും സെക്കൻഡറി ഫ്യുവൽ ഫിൽട്ടറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എഞ്ചിൻ ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.

എഥനോൾ ഉപയോഗം സാധാരണ എഞ്ചിനുകൾക്ക് തേയ്‌മാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ എഞ്ചിനുകളുടെ ഘടകങ്ങളിലും അതിനനുസരിച്ച മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ വാഹനങ്ങൾ എത്തുന്നത്. പരിഷ്‌കരിച്ച എഞ്ചിനുകൾ, ഇന്ധന സംവിധാനങ്ങൾ, സെൻസറുകൾ, വ്യത്യസ്‌ത എഥനോൾ-പെട്രോൾ മിശ്രിതങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന കാലിബ്രേഷൻ എന്നിവ ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യൂവൽ വാഹനങ്ങളിൽ കാണാം. നിലവിൽ E85 ഇന്ധനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന മൂന്ന് വാഹനങ്ങളേ ഉള്ളൂ.

E85 പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ
ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പിന്‍റെ സ്പ്ലെൻഡർ+, HF ഡീലക്‌സ് എന്നിവയുടെ E85 പതിപ്പുകളാണ് രാജ്യത്ത് നിലവിൽ 85 ശതമാനം എഥനോൾ ഇന്ധനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ. രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ മോട്ടോർസൈക്കിളുകളാണ് ഇവ. ഹീറോ സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസ് ഫ്ലെക്‌സ് ഫ്യുവൽ പതിപ്പിന് 82,710 രൂപയാണ് എക്‌സ്‌-ഷോറൂം വില. അതേസമയം 72,792 രൂപ എക്‌സ്‌-ഷോറൂം വിലയിലാണ് ഹീറോ എച്ച്‌എഫ് ഡീലക്‌സ് ഫ്ലെക്‌സ് ഫ്യുവൽ പതിപ്പ് ലഭ്യമാവുക.

ഈ ബൈക്കുകളുടെ ഡെലിവറി 2026 ജൂലൈയിൽ ആരംഭിക്കും. പുതിയ മോഡലുകൾ ആദ്യം ലഭ്യമാവുക മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഡൽഹിയിലും ആയിരിക്കും. പിന്നീട് രാജ്യത്തിന്‍റെ മറ്റ് വിപണികളിലും ലഭ്യമായി തുടങ്ങും. അതേസമയം ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ പാസഞ്ചർ കാർ മാരുതി സുസുക്കിയുടേതാണ്. വാഗൺആറിന്‍റെ ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ പതിപ്പാണ് ഇത്. ഡിസൈനും മറ്റ് വിശദാംസങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും വില പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഡെലിവറി എപ്പോൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

സർക്കാർ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നതിനാൽ വൈകാതെ മറ്റ് പ്രമുഖ കമ്പനികളും ഫ്ലെക്‌സ്- ഫ്യുവൽ എഞ്ചിനുകളുള്ള വാഹനങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

E85 പെട്രോളിനേക്കാളും ലാഭമോ?
E85 ഇന്ധനത്തിന് ഡൽഹിയിൽ ലിറ്ററിന് 82.12 രൂപ ആണ് വില വരുന്നത്. അതേസമയം ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന E20 പെട്രോളിന് ജൂൺ 5 വരെ ലിറ്ററിന് 102.12 രൂപയാണ്. അതായത് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് E85 ഇന്ധനത്തേക്കാൾ 20 രൂപ അധികം നൽകണം. പ്രീമിയം XP95 പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 109.24 രൂപയും വിലയുണ്ട്.

E85 ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ പെട്രോളിനേക്കാൾ ലാഭമായി തോന്നുമെങ്കിലും വില കുറയുമ്പോൾ പ്രവർത്തന ചെലവിലും ഈ കുറവ് തുടരുമോ എന്ന ചോദ്യമുയരുന്നു. പെട്രോളിനെ അപേക്ഷിച്ച് എഥനോളിൻ്റെ ഊർജ്ജ സാന്ദ്രത കുറവായതിനാൽ മൈലേജ് കുറവായിരിക്കും. 20 രൂപയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും മൈലേജ് കുറവായതിനാൽ ഇതിന്‍റെ ലാഭം ഉപയോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തുമോ എന്നാണ് സംശയമുയരുന്നത്.

E85-ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് E20 വാഹനത്തേക്കാൾ 25-35 ശതമാനം ഇന്ധന കാര്യക്ഷമത കുറവായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. മാത്രമല്ല, E85 വാഹനങ്ങൾക്ക് വിലയും കൂടുതലാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയ E85-ന് പിന്തുണ നൽകുന്ന ഹീറോ സ്‌പ്ലെൻഡർ പ്ലസിന് സാധാരണ മോഡലിനേക്കാൾ 6000 രൂപ വില കൂടുതലാണ്. ഇതെല്ലാം കൂട്ടിവായിക്കുമ്പോൾ ഇന്ധനവിലയിൽ താരതമ്യേനയുള്ള ലാഭം വാഹന ഉടമകളുടെ പോക്കറ്റിലെത്തുമോ എന്നത് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്.

2027ഓടെ 5,000 സ്റ്റേഷനുകൾ
രാജ്യത്ത് എഥനോൾ പമ്പുകളുടെ ശൃംഖല വിപുലീകരിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്‍റെ അടുത്ത നീക്കം. പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ഡൽഹി-എൻ‌സി‌ആർ, പൂനെ, മുംബൈ, നാഗ്‌പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 50-100 ഫ്യുവൽ സ്റ്റേഷനുകൾ ആരംഭിക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിനുശേഷം, എഥനോൾ പമ്പുകളുടെ ശൃംഖല വേഗത്തിൽ വികസിപ്പിക്കുമെന്ന് ഹർദീപ് സിങ് പുരി പറഞ്ഞിരുന്നു. 2026 അവസാനത്തോടെ 500 എഥനോൾ സ്റ്റേഷനുകളും, 2027ഓടെ 5,000 സ്റ്റേഷനുകളും ആരംഭിക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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