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ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്‌ക്ക് ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറുമായി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്: 128 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ച്, മൂന്ന് വേരിയന്‍റുകളിൽ ലഭ്യം

സി1, സി1എക്‌സ്, സി2 എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വേരിയന്‍റുകളിലാണ് ഇ3 ട്രയോൺ പുറത്തിറക്കിയത്. എഐ പിന്തുണയുള്ള നിരവധി സവിശേഷതകളും ഈ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറുകളിൽ ലഭിക്കും.

E3 TRION C1 PRICE E3 TRION C2 FEATURES ELECTRIC SCOOTER IN ONE LAKHS ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടർ c
E3 Trion Launches C1, C1x and C2 Electric Scooter in India (E3 Electric)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 7, 2026 at 8:33 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇവി സ്റ്റാർട്ടപ്പായ ഇ3 ഇലക്ട്രിക് പുതിയ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറായ 'ഇ3 ട്രയോൺ' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. സി1, സി1എക്‌സ്, സി2 എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വേരിയന്‍റുകളിലാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന്‍റെ ബേസിക് വേരിയന്‍റിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് എക്‌സ്-ഷോറൂം വില (ബെംഗളൂരു) വരുന്നത്. ഇത് ആമുഖ വിലയാണ്. കൂടാതെ ഇ3 സി1എക്‌സ്, സി2 വേരിയന്‍റുകൾക്ക് യഥാക്രമം 1.10 ലക്ഷം രൂപയും 1.20 ലക്ഷം രൂപയും വില വരുന്നു.

പുതിയ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കുകളുടെ ബുക്കിങ് കമ്പനി ബെംഗളൂരുവിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് നഗരങ്ങളിലേക്കുള്ള ഡെലിവറികൾ പിന്നീട് ആരംഭിക്കും. പുതിയ സ്‌കൂട്ടറിന്‍റെ ഓരോ വേരിയന്‍റുകളും എന്തൊക്കെ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

ഇ3 ട്രയോൺ സി1: ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന്‍റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില. ഇത് ലോഞ്ച് വിലയാണ്. പിന്നീട് വില വർധിക്കാം. 2.3 കിലോവാട്ടിന്‍റെ നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന ബാറ്ററിയാണ് ഈ വേരിയന്‍റിലുള്ളത്. ഊരിമാറ്റാവുന്ന ബാറ്ററി ലഭിക്കുന്ന ഏക വേരിയന്‍റാണിത്. ഐഡിസി റേഞ്ച് 108 കിലോമീറ്ററാണെന്നും പരമാവധി വേഗത മണിക്കൂറിൽ 67 കിലോമീറ്ററാണെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. 2.5 kW PMSM ഹബ് മോട്ടോർ ആണ് അടിസ്ഥാന വേരിയന്‍റിന് കരുത്തേകുന്നത്. ഇക്കോ, പവർ റൈഡിങ് മോഡുകൾ ഇതിനെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നു. 5 ഇഞ്ച് LCD സ്‌ക്രീൻ, ഗൂഗിൾ മാപ്‌സ് ഇന്‍റഗ്രേഷൻ, 14 ഇഞ്ച് ട്യൂബ്‌ലെസ് വീലുകൾ, 52 ലിറ്റർ അണ്ടർസീറ്റ് സ്റ്റോറേജ് എന്നീ സവിശേഷതകൾ ഇതിലുണ്ട്. ഇത് 500W/750W ചാർജിങ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. പുതിയ സ്‌കൂട്ടർ 0 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ 2 മണിക്കൂർ 30 മിനിറ്റ് എടുക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

ഇ3 ട്രയോൺ C1x : 1.10 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന്‍റെ എക്‌സ്‌-ഷോറൂം വില. ഇതും ലോഞ്ച് വിലയാണ്. പിന്നീട് വില വർധിച്ചേക്കാം. 3 kWh ഫിക്സഡ് ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഊരിമാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. പവർ ഔട്ട്‌പുട്ടും ടോർക്കും പരമാവധി വേഗതയും ബേസ് വേരിയന്‍റിന് സമാനമായി തുടരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വലിയ ബാറ്ററി ലഭിക്കുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ റേഞ്ച് ലഭിക്കും. IDC റേഞ്ച് 165 കിലോമീറ്ററാണ്. ഇക്കോ, പവർ റൈഡ് മോഡുകൾ ഇതിലും പിന്തുണയ്‌ക്കും. 5 ഇഞ്ച് LCD ഡിസ്‌പ്ലേ, ഗൂഗിൾ മാപ്‌സ് ഇന്റഗ്രേഷൻ, 14 ഇഞ്ച് വീലുകൾ, 52 ലിറ്റർ സ്റ്റോറേജ് എന്നിവയാണ് ഇതിലെ സവിശേഷതകൾ. 0 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഈ വേരിയന്‍റിന് 3 മണിക്കൂർ 30 മിനിറ്റ് എടുക്കും.

ഇ3 ട്രയോൺ C2: ഇ3 ഇലക്ട്രിക്കിന്‍റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന C2 വേരിയന്‍റിന് 1.20 ലക്ഷം രൂപയാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില. ഇതും ആമുഖ വിലയാണ്. ട്രയോൺ C1xന് സമാനമായി 3 kWh ഫിക്സഡ് ബാറ്ററി ലഭിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഈ വേരിയന്‍റ് കൂടുതൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവെയ്‌ക്കുന്നു. 145 Nm ടോർക്ക് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കൂടുതൽ ശക്തമായ 3.5 kW ഹബ് മോട്ടോർ ആണ് ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്‍റെ പരമാവധി വേഗത മണിക്കൂറിൽ 82 കിലോമീറ്ററാണ്. ഇത് മറ്റ് വേരിയന്‍റുകളേക്കാളും കൂടുതലാണ്. 128 കിലോമീറ്റർ IDC റേഞ്ചും ലഭിക്കും. 750W ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് ബാറ്ററി 0 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ 3 മണിക്കൂർ 30 മിനിറ്റ് എടുക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

ഇ3 ഇലക്ട്രിക്കിന്‍റെ ഇ3 ട്രയോൺ സ്‌കൂട്ടറുകൾക്ക് എഐ സംയോജനം ഉണ്ടായിരിക്കും. വാഹനത്തെ തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷിക്കുകയും ബാറ്ററി ആരോഗ്യം മുതൽ റൈഡിംഗ് പാറ്റേണുകൾ വരെ എല്ലാം വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു AI- പവർഡ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. ദ്രുത ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പരിശോധന നൽകുന്ന എഐ ഹെൽത്ത് സ്‌കാൻ, അലേർട്ടുകൾ, ചാർജർ ലൊക്കേറ്റർ ഉള്ള ഒരു ട്രിപ്പ് പ്ലാനർ, കണക്റ്റഡ് നാവിഗേഷൻ, റിമോട്ട് ബാറ്ററി മോണിറ്ററിംഗ്, ജിയോ-ഫെൻസിംഗ്, ഡാഷ്‌ക്യാം പ്രവർത്തനം, SOS സഹായം എന്നിവയുൾപ്പെടെ 100-ലധികം കണക്റ്റഡ് സവിശേഷതകൾ എഐ പിന്തുണയിൽ ലഭിക്കും.

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