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E20 പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം തള്ളിപ്പോകും: ചർച്ചയായതോടെ ഐസിഐസിഐ ലൊംബാർഡ് വിവാദ നയം പിൻവലിച്ചു
E20 ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമുകൾ സാധുവായി തുടരുമെന്നും, ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനത്തിന്റെ തരം കവറേജിനെ ബാധിക്കില്ലെന്നും ഐസിഐസിഐ ലൊംബാർഡ് വ്യക്തമാക്കി. കമ്പനിയുടെ പോസ്റ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായ ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിവെച്ചതോടെയാണ് നിലപാടിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നത്.
Published : June 16, 2026 at 7:35 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: എഥനോൾ ഇന്ധനത്തിന്റെ ഉപയോഗം രാജ്യത്ത് വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഇതിനായി എഥനോൾ കലർന്ന ഇന്ധനം രാജ്യത്ത് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും സർക്കാർ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 85 ശതമാനം എഥനോൾ കലർന്ന E85 ഇന്ധനവും രാജ്യത്തെത്തി. ഇതിന്റെ വിതരണം ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
ഇതിനുപുറമെ, നൂറ് ശതമാനം എഥനോൾ വാഹന ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്ന പ്രസ്താവനയിൽ കേന്ദ്ര ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിന് ഗഡ്കരി അടുത്തിടെ (ജൂൺ14) ഒപ്പുവച്ചു. E20 നിലവിലുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും E85, E100 പോലുള്ള ഉയർന്ന അളവിൽ എഥനോൾ അടങ്ങിയ ഇന്ധനങ്ങളെ സാധാരണ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കില്ല. ഇവയ്ക്കായി പ്രത്യേകം എഞ്ചിൻ ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ വാഹനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.
ഇത്തരം ഇന്ധനങ്ങൾ സാധാരണ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ, ഇത് വാഹനത്തിന്റെ എഞ്ചിന് തേയ്മാനം, തുരുമ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേടുപാടുകൾക്ക് കാരണമാകും. പെട്രോളിന് പകരം മറ്റ് ഇന്ധന ബദൽ മാർഗങ്ങളിലേക്ക് മാറാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സർക്കാർ ശക്തമാക്കിയതോടെ നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളിൽ എഥനോൾ ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ലഭിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട സ്വകാര്യ ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനമായ ഐസിഐസിഐ ലോംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് ഇന്നലെ പോസ്റ്റ് പങ്കിട്ടിരുന്നു.
എന്നാൽ പിന്നാലെ ഈ അഭിപ്രായം പിൻവലിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. E20 ഇന്ധന ഉപയോഗം ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി സാധുതയെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദീകരണവും കമ്പനി പങ്കിടുന്നു. പെട്രോൾ, ഡീസൽ, സിഎൻജി, E20 എന്നിങ്ങനെ ഏത് തരം ഇന്ധനം ഉപയോഗിച്ചാലും ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമുകൾ സ്വീകാര്യമാണെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.
ICICI Lombard Clarifies Motor Insurance Coverage with E-20 Fuel Usage— ICICI Lombard GIC (@ICICILombard) June 15, 2026
ICICI Lombard General Insurance reaffirms that motor insurance policies remain fully valid by the use of E-20 fuel. We clarify that we do not treat usage of E-20 fuel in older vehicles as a negligence and we… pic.twitter.com/21OOvj1mPF
മുൻ പോസ്റ്റ്
വാഹനവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതല്ലാത്ത ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അശ്രദ്ധയായി കണക്കാക്കുമെന്നും ഇത് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിലയിരുത്തലുകളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നുമുള്ള കമ്പനിയുടെ മുൻ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിനെ തുടർന്നാണ് വിശദീകരണം. നിലവിൽ രാജ്യത്തുടനീളം ലഭ്യമായ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെട്രോൾ E20 ആണ്. പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ നിലവിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സാധാരണ പെട്രോൾ 20 ശതമാനം എഥനോൾ കലർന്ന E20 ആണ്.
അതിനാൽ തന്നെ E20 ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ധനങ്ങൾ സാധാരണ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന കമ്പനിയുടെ പോസ്റ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായ ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിവെച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ നിലപാടിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നത്.
കമ്പനിയുടെ പറയുന്നതിങ്ങനെ
"നിലവിലുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ E-20 ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപയോക്താക്കളുടെ അശ്രദ്ധയായി കണക്കാക്കുന്നില്ലെന്നും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ നടപടിയാണ് ഇതെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു," ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചതോടെ കമ്പനി നിലപാട് മാറ്റിയ ശേഷം എക്സിൽ കുറിച്ചതിങ്ങനെ.
അപകടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മോഷണം പോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന കാര്യം വിലയിരുത്തുന്നതെന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം ഏതെന്ന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ലെന്നും ഐസിഐസിഐ ലോംബാർഡ് വ്യക്തമാക്കി. ഉപയോക്താക്കൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് വാഹനത്തിന് അപകടമോ, നാശനഷ്ടങ്ങളോ, മോഷണമോ, ഡ്രൈവർമാർക്കും സഹയാത്രികർക്കും വ്യക്തിഗത അപകടങ്ങളോ, മൂന്നാം കക്ഷി കാരണമുണ്ടാകുന്ന ബാധ്യതകളോ ഇൻഷുറർ പരിരക്ഷ ഉറപ്പുനൽകുന്നു.
പരമ്പരാഗത ഇന്ധനത്തിന് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം സ്വീകാര്യമാണെങ്കിൽ, E-20 ഇന്ധനത്തിനും തുല്യമായി സ്വീകാര്യമാണ്. ഇന്ധന ഉപയോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ICICI ലോംബാർഡ് ക്ലെയിമുകൾ നിരസിക്കില്ലെന്നും അറിയിച്ചു.
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