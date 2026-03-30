100-ാം വാർഷികം ആഘോഷമാക്കാൻ ഡ്യുക്കാട്ടി, ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ മോഡൽ വരുന്നു; പുതിയ ആഢംബര ബൈക്കിന്‍റെ ഡിസൈൻ വെളിപ്പെടുത്തി

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിപണികളിൽ ഡ്യുക്കാട്ടി സൂപ്പർലെഗ്ഗെറ V4 സെഞ്ചനേറിയോയുടെ 500 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമേ പുറത്തിറക്കൂ. ഇതിന്‍റെ ഡിസൈ, എഞ്ചിൻ, സവിശേഷതകൾ തുടങ്ങിയവ പരിശോധിക്കാം.

DUCATI SUPERLEGGERA V4 CENTENARIO DUCATI LUXURY BIKE ഡ്യുക്കാട്ടി
Ducati Superleggera V4 Centenario Revealed (Photo - Ducati)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 30, 2026 at 12:21 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: പ്രീമിയം സ്‌പോർട്‌സ് ബൈക്ക് നിർമ്മാതാക്കളായ ഡ്യുക്കാട്ടി തങ്ങളുടെ പാനിഗേൽ V4ന്‍റെ ഏറ്റവും ആഡംബര പതിപ്പായ സൂപ്പർലെഗ്ഗെറ സെഞ്ചനേറിയോ വെളിപ്പെടുത്തി. കമ്പനിയുടെ 100-ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ ബൈക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കമ്പനിയുടെ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ശക്തമായതും റോഡ്-ലീഗലുമായ മോട്ടോർസൈക്കിളാണ് ഇത്.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിപണികളിൽ ആകെ 500 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമേ പുറത്തിറക്കൂ. വരാനിരിക്കുന്ന ആഢംബര ബൈക്കിന്‍റെ കൂടുതൽ സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കാം.

ഡ്യുക്കാട്ടി സൂപ്പർലെഗ്ഗെറ V4 സെഞ്ചനേറിയോ: എഞ്ചിൻ
കമ്പനി ഈ ബൈക്കിൽ ഡെസ്മോസെഡിസി സ്ട്രാഡേൽ R1100 എഞ്ചിൻ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ്, റോഡ്-റെഡി രൂപത്തിൽ 228 bhp ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 1,103 cc V4 എഞ്ചിനാണിത്. റേസിങ് എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റും ട്രാക്ക് കോൺഫിഗറേഷനും ഉപയോഗിച്ച്, അതിന്‍റെ പവർ 247 bhp ആയി വർധിക്കുന്നു. ഈ ബൈക്കിന് കിലോഗ്രാമിന് 1.48 bhp എന്ന പവർ-ടു-വെയ്റ്റ് അനുപാതമുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു.

അതേസമയം, അതിന്‍റെ പീക്ക് ടോർക്ക് 117.6 Nm ആയി തുടരുന്നു. ഇത് ട്രാക്ക് സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ 126.3 Nm ആയി വർധിക്കുന്നു. പുതിയ സൂപ്പർലെഗ്ഗെറ V4 സെഞ്ചനേറിയോയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഈ മോട്ടോർസൈക്കിളുകളിൽ ഒന്ന് കാർബൺ ഫൈബറിന്‍റെ വിപുലമായ ഉപയോഗമാണ്. ഫ്രെയിം, സബ്-ഫ്രെയിം, സ്വിംഗാർം മുതൽ ചക്രങ്ങൾ വരെ കാർബൺ ഫൈബർ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ അതിന്‍റെ കർബ് ഭാരം 173 കിലോഗ്രാം മാത്രമാണ്.

ഡ്യുക്കാട്ടി സൂപ്പർലെഗ്ഗെറ V4 സെഞ്ചനേറിയോ: ഫീച്ചർ
ബ്രെംബോയുമായി സഹകരിച്ച് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കാർബൺ-സെറാമിക് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകൾ ഘടിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ മോട്ടോർസൈക്കിളാണിത്. പരമ്പരാഗത സ്റ്റീൽ ബ്രേക്കുകളേക്കാൾ മികച്ച താപ സ്ഥിരതയും കുറഞ്ഞ ഭാരവും ഇവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ബൈക്കിന്‍റെ ബ്രേക്കിങ് സജ്ജീകരണത്തിനൊപ്പം GP4-HY മോണോബ്ലോക്ക് കാലിപ്പറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത കാർബൺ-ഫൈബർ സ്ലീവുകളുള്ള Öhlins NPX 25/30 ഫോർക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ റോഡ് ബൈക്ക് കൂടിയാണിത്.

ഡ്യുക്കാട്ടി സൂപ്പർലെഗ്ഗെറ V4 സെഞ്ചനേറിയോ ബൈക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഹാർഡ്‌വെയറിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, പ്രഷറൈസ്‌ഡ് ഫ്രണ്ട് ഫോർക്ക്, മോട്ടോജിപി-പ്രചോദിത ഇന്‍റേണലുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് ഓഹ്ലിൻസ് ഘടകങ്ങളാണ് സസ്‌പെൻഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മോട്ടോജിപി-പ്രചോദിത ഇന്‍റേണലുകളുള്ള ഒരു TTX36 GP റിയർ ഷോക്ക് എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ മോട്ടോർസൈക്കിളിന്‍റെ ചേസിസിലും എഞ്ചിനിലും ടൈറ്റാനിയം ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അതിന്‍റെ ഭാരം കൂടുതൽ കുറയ്ക്കുന്നു.

ടൈറ്റാനിയം ഇൻടേക്ക് വാൽവുകൾ, ടൈറ്റാനിയം കണക്റ്റിങ് റോഡുകൾ, ടങ്സ്റ്റൺ ഇൻസേർട്ടുകളുള്ള ഒരു ലൈറ്റ്വെയ്റ്റ് ക്രാങ്ക്ഷാഫ്റ്റ്, പുതുതായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പിസ്റ്റണുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ബൈക്കിന്‍റെ എഞ്ചിൻ തന്നെ നിരവധി ഭാരം കുറഞ്ഞതും ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ളതുമായ ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിവേഗ റൈഡിംഗിൽ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ് കൃത്യത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഡ്യുക്കാട്ടി അതിന്‍റെ റേസിങ് ഗിയർബോക്‌സ് സജ്ജീകരണവും ഈ ബൈക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിന് താഴെ ന്യൂട്രൽ ആയി സ്ഥാപിക്കുന്നു.

ഡ്യുക്കാട്ടി സൂപ്പർലെഗ്ഗെറ V4 സെഞ്ചനേറിയോ: ഡിസൈൻ
കമ്പനിയുടെ 100-ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു പുതിയ റോസ്സോ സെഞ്ചനേറിയോ ലിവറിയോടെയാണ് പുതിയ സൂപ്പർലെഗ്ഗെര V4 സെഞ്ചനേറിയോ വരുന്നത്. കമ്പനിയുടെ റേസിങ് പൈതൃകത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഇതിന്‍റെ രൂപകൽപ്പന. കൂടാതെ ഡ്യുക്കാട്ടിയുടെ 2026 മോട്ടോജിപി, വേൾഡ് സൂപ്പർബൈക്ക് ലിവറികളെയും ഇത് സ്വാധീനിക്കും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന് പുറമേ, ഡ്യുക്കാറ്റി ഒരു പ്രത്യേക 'ട്രൈക്കോളർ' പതിപ്പിന്‍റെ 100 യൂണിറ്റുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അതിൽ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഡ്യുക്കാട്ടി റേസ് ബൈക്കുകൾക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു പൈതൃക-പ്രചോദിത പെയിന്‍റ് സ്‌കീം ഉൾപ്പെടും.

കൂടാതെ, പുതിയ സൂപ്പർലെഗ്ഗെറ V4 സെഞ്ചനേറിയോ ഉടമകൾക്ക് മോട്ടോജിപി-സ്റ്റൈൽ ട്രാക്ക് ഇവന്‍റ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രത്യേക അനുഭവങ്ങളും ലഭിക്കും. കൂടാതെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഡെസ്മോസെഡിസി ജിപി റേസ് ബൈക്ക് ഓടിക്കാനുള്ള അവസരവും ലഭിക്കും.

DUCATI SUPERLEGGERA V4 CENTENARIO
DUCATI
LUXURY BIKE
ഡ്യുക്കാട്ടി
SUPERLEGGERA V4 CENTENARIO UNVEILED

