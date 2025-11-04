ETV Bharat / automobile-and-gadgets

കരുത്തും സ്റ്റൈലും ഒന്നിച്ചു ചേരുന്നു: ഡ്യുക്കാട്ടി സ്‌ക്രാംബ്ലറിന്‍റെ സ്‌പെഷ്യൽ എഡിഷൻ; ഡിസൈൻ കണ്ടോ....

സ്‌പെഷ്യൽ എഡിഷന്‍റെ മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകൾ സ്‌ക്രാംബ്ലറിന് സമാനമാണ്. അതേസമയം എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് റിസോമ ഘടകങ്ങളും ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Ducati Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition Launched (Photo - Ducati India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 4, 2025 at 5:38 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: സ്‌പോർട്ടി മോട്ടോർസൈക്കിൾ നിർമ്മാതാക്കളായ ഡ്യുക്കാട്ടി തങ്ങളുടെ ജനപ്രിയ പ്രീമിയം ബൈക്കായ സ്‌ക്രാംബ്ലറിന്‍റെ 10° ആനിവേഴ്‌സാരിയോ റിസോമ എഡിഷൻ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. 17.10 ലക്ഷം രൂപ (എക്‌സ്-ഷോറൂം) വിലയിലാണ് കമ്പനി ഈ മോട്ടോർസൈക്കിൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ മോഡലായതിനാൽ തന്നെ ഈ മോഡൽ വെറും 500 യൂണിറ്റുകളായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഡ്യുക്കാട്ടി സ്‌ക്രാംബ്ലറിന്‍റെ പത്താം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് റിസോമ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഡ്യുക്കാട്ടിയുടെ റിസോമയുമായുള്ള അടുത്ത പങ്കാളിത്തത്തിന്‍റെ ഫലമാണ് ഈ മോഡലെന്ന് പറയാം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്യുക്കാട്ടി സ്‌ക്രാംബ്ലറിന് സമാനമായ മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകൾ തന്നെയാണ് സ്‌പെഷ്യൽ എഡിഷനിലും നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

Ducati Scrambler Anniversario Rizoma Edition (Photo - Ducati India)

മെക്കാനിക്കലായി സ്‌ക്രാംബ്ലറിന് സമാനമാണെങ്കിലും, പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകൾക്കൊപ്പം എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് റിസോമ ഘടകങ്ങളും ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവരങ്ങളനുസരിച്ച്, സ്‌ക്രാംബ്ലറിന്‍റെ 10° ആനിവേഴ്‌സാരിയോ റിസോമ എഡിഷന്‍റെ ഡെലിവറി ഇന്ന് (നവംബർ 4) മുതൽ ആരംഭിക്കും.

Ducati Scrambler Anniversario Rizoma Edition (Photo - Ducati India)

ഡ്യുക്കാട്ടി സ്‌ക്രാംബ്ലർ 10° ആനിവേഴ്‌സാരിയോ റിസോമ എഡിഷൻ: ഡിസൈൻ
സ്‌ക്രാംബ്ലറിന്‍റെ ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷന്‍റെ ഡിസൈനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, സവിശേഷമായതും വർണ്ണാഭമായതുമായ രൂപകൽപ്പന നൽകിയിരിക്കുന്നതായി കാണാം. ഇത് സെന്‍റർ സ്റ്റൈൽ ഡ്യുക്കാട്ടിയുമായി സഹകരിച്ച് റിസോമ തയ്യാറാക്കിയതാണ്. കൂടാതെ സ്റ്റോൺ വൈറ്റ്, കറുപ്പ്, മെറ്റാലിക് റോസ് നിറങ്ങളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയുമുണ്ട്.

ഈ ബൈക്കിന്‍റെ ടാങ്ക്, എഞ്ചിൻ, ഷാസി ഭാഗങ്ങൾ, ബാർ-എൻഡ് മിററുകൾ, എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം കറുപ്പ് നിറത്തിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം വർ, ഫുട്‌റെസ്റ്റ്, ചെറിയ വിൻഡ്‌ഷീൽഡ് തുടങ്ങിയവ മെറ്റാലിക് റോസ് നിറത്തിലാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ധന ടാങ്ക് കവറിന്‍റെയും സ്‌പോർട്ടി മഡ്‌ഗാർഡിന്‍റെയും സ്റ്റോൺ വൈറ്റ് നിറവുമായി കോൺട്രാസ്റ്റാകും.

Ducati Scrambler Anniversario Rizoma Edition (Photo - Ducati India)

ഡ്യുക്കാട്ടി സ്‌ക്രാംബ്ലർ 10° ആനിവേഴ്‌സാരിയോ റിസോമ എഡിഷൻ: പവർട്രെയിൻ
ഡ്യുക്കാട്ടി സ്‌ക്രാംബ്ലറിലുള്ള അതേ എയർ-കൂൾഡ് ഡെസ്‌മോഡസ് ട്വിൻ-സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് സ്‌ക്രാംബ്ലർ 10° ആനിവേഴ്‌സാരിയോ റിസോമ എഡിഷനിലും നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് 72 ബിഎച്ച്പി പവർ ഉത്പാദിപ്പിക്കും. റൈഡ്-ബൈ-വയർ, ക്വിക്ക്ഷിഫ്റ്റർ എന്നീ റൈഡ് മോഡുകൾ ഇതിലുണ്ട്. 4.3 ഇഞ്ച് TFT കൺസോൾ ആണ് ഇതിലെ ഡിസ്‌പ്ലേ ആയി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

