ETV Bharat / automobile-and-gadgets

998 സിസിയുടെ കരുത്തൻ എഞ്ചിൻ, ചീറിപ്പായും സൂപ്പർബൈക്കുമായി ഡ്യുക്കാട്ടി: പാനിഗേൽ V4 R ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ

റോഡിലിറക്കാൻ നിയമസാധുതയുള്ള പ്രത്യേക പ്രൊഡക്ഷൻ മോഡലാണ് പുതിയ പാനിഗേൽ V4 R. ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും ശക്തവും ചെലവേറിയതുമായ ഡ്യുക്കാട്ടി മോഡലായിരിക്കും ഇത്.

NEW DUCATI PANIGALE V4 R PRICE DUCATI PANIGALE V4 R ENGINE DUCATI PANIGALE V4 R TOP SPEED ഡ്യുക്കാട്ടി പാനിഗേൽ വി4 ആർ
Ducati Panigale V4 R Launched in India (Image credit: Ducati)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 3, 2026 at 1:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: സ്‌പോർട്‌സ്‌ ബൈക്ക് നിർമാതാക്കളായ ഡ്യുക്കാട്ടി പുതിയ പാനിഗേൽ V4 R ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. കമ്പനിയുടെ ട്രാക്കിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് സൂപ്പർബൈക്കാണ് ഇത്. പ്രീമിയർ അന്താരാഷ്ട്ര മോട്ടോർ റേസിങ് പരമ്പരയായ വേൾഡ് സൂപ്പർബൈക്ക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഡ്യുക്കാട്ടി ഉപയോഗിച്ച മോഡലിന്‍റെ റോഡ്-ലീഗൽ പതിപ്പാണിത്.

84.99 ലക്ഷം രൂപ എക്‌സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് പുതിയ ഡ്യുക്കാട്ടി പാനിഗേൽ V4 R ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാവുക. ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും ശക്തവും ചെലവേറിയതുമായ ഡ്യുക്കാട്ടി മോഡലായിരിക്കും ഇത്.

സാധാരണയായി റോഡിലിറക്കുന്നതിനായുള്ള ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കാത്തതിനാൽ റേസിങ് ബൈക്കുകൾ പൊതു നിരത്തുകളിൽ ഓടിക്കാൻ നിയമപരമായി സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ പുതിയ പാനിഗേൽ V4 R പ്രത്യേക പ്രൊഡക്ഷൻ മോഡലാണ്. ഇത് റേസിങ് ബൈക്കിന്‍റെ പ്രകടനത്തിനൊപ്പം നിയമപരമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും പൊതു റോഡുകളിൽ ഓടിക്കാനും കഴിയുന്ന രീതിയിൽ പരിഷ്‌കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

NEW DUCATI PANIGALE V4 R PRICE DUCATI PANIGALE V4 R ENGINE DUCATI PANIGALE V4 R TOP SPEED ഡ്യുക്കാട്ടി പാനിഗേൽ വി4 ആർ
Ducati Panigale V4 R (Image credit: Ducati)

പുതിയ പാനിഗേൽ V4 Rന് കരുത്തേകുന്നത് അതിന്‍റെ 998 സിസി ഡെസ്മോസെഡിസി സ്ട്രാഡേൽ R എഞ്ചിനാണ്. ഇത് ആറാം ഗിയറിൽ പരമാവധി 16,500 rpm എഞ്ചിൻ വേഗത കൈവരിക്കും. ഡ്യുക്കാട്ടിയുടെ മോട്ടോജിപി വികസനത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ പുതിയതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായ പിസ്റ്റണുകളും വർധിച്ച ഇനേർഷ്യയുള്ള ഒരു ക്രാങ്ക്ഷാഫ്റ്റും കാരണം ഇത് 15,500 ആർപിഎമ്മിൽ 215 bhp (218 hp) പരമാവധി പവർ നൽകുന്നു. 12,000 ആർപിഎമ്മിൽ 114.5 Nm പീക്ക് ടോർക്ക് നൽകുന്നു. ഇന്ധനമില്ലാതെ 186.5 കിലോഗ്രാം വെറ്റ് വെയിറ്റുള്ള പുതിയ പാനിഗേൽ V4 R, 2023 മോഡലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പവറും ടോർക്കും നൽകുന്നു.

റേസിങ് എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റുള്ള പുതിയ പാനിഗേൽ V4 R 232 bhp ഉത്പാദിപ്പിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ഇത് ഡ്യുക്കാട്ടി കോർസ് പെർഫോമൻസ് ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് 236 bhp ആയി വർധിപ്പിക്കാനാവും. റേസിങ് എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റുള്ള പാനിഗേൽ V4 Rന് 330 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. മോട്ടോജിപി ബൈക്കുകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ വേഗത കൈവരിക്കാനാകൂ.

NEW DUCATI PANIGALE V4 R PRICE DUCATI PANIGALE V4 R ENGINE DUCATI PANIGALE V4 R TOP SPEED ഡ്യുക്കാട്ടി പാനിഗേൽ വി4 ആർ
Ducati Panigale V4 R (Image credit: Ducati)

പുതിയ പാനിഗേൽ V4 Rൽ ഡ്യുക്കാട്ടി റേസിങ് ഗിയർബോക്‌സ് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആദ്യ ഗിയറിന് താഴെ ന്യൂട്രൽ സ്ഥാനം നൽകുന്നു. ഡ്യുക്കാട്ടി വെഹിക്കിൾ ഒബ്‌സർവർ (DVO) അൽഗോരിതത്തിന്‍റെ പുതിയ പതിപ്പ്, കോർണർ എൻട്രി സമയത്ത് പിൻ ബ്രേക്കിന്‍റെ കൂടുതൽ ഉപയോഗം അനുവദിക്കുന്ന പുതിയ റേസ് ബ്രേക്ക് കൺട്രോൾ എന്നിവ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് പാക്കേജിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് റൈഡറെ കൂടുതൽ ഷാർപ്പായി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു. 6.9 ഇഞ്ച് TFT ഡിസ്പ്ലേയിലെ ഒരു സമർപ്പിത "ഗ്രിപ്പ് മീറ്റർ" ഗ്രാഫിക്കായി ലഭ്യമായ ഗ്രിപ്പ് കാണിക്കുന്നു. ഇത് ലീൻ ആംഗിളുകൾ സുരക്ഷിതവും പരിപാലിക്കാൻ എളുപ്പവുമാക്കുന്നു.

ഉയർന്ന ലീൻ ആംഗിളുകളിൽ "ഗ്രൗണ്ട് ഇഫക്റ്റ്" നൽകുന്നതിനും ഉയർന്ന കോർണറിങ് വേഗതയ്ക്കായി ടയർ ഗ്രിപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പാനിഗേൽ V4 R മോട്ടോജിപിയുടെ നൂതനാശയമായ പുതിയ കോർണർ സൈഡ്‌പോഡുകളും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. പുതിയ വലിയ വിംഗ്‌ലെറ്റുകൾ മുൻ മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഡൗൺഫോഴ്‌സ് 25 ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും ഉയർന്ന വേഗതയിൽ കൃത്യതയും സ്ഥിരതയും വർധിപ്പിക്കുമെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. പുതിയ പാനിഗേൽ V4 R ഇതിനകം ചെന്നൈയിലെ ഡ്യുക്കാട്ടി ഉപഭോക്താവിന് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.


Also Read:

  1. റോഡിൽ കരുത്ത് കാണിക്കാൻ പുതിയ വേരിയന്‍റ്, ഹ്യുണ്ടായ് വെന്യു HX5 പ്ലസ് കളത്തിലിറക്കി; സവിശേഷതകളിലേക്ക്
  2. വാഹന ഉടമകള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്; ഫെബ്രുവരി 1 മുതൽ പുതിയ കാർ ഫാസ്റ്റാഗുകൾക്ക് കെവൈവി ഒഴിവാക്കി
  3. ജിഎസ്‌ടി പരിഷ്‌കരണം അനുഗ്രഹമായി; 2025ൽ ഇരുചക്ര വാഹന വിൽപ്പനയിൽ വൻ കുതിപ്പ്: വിറ്റഴിച്ചത് 200 ലക്ഷത്തിലധികം യൂണിറ്റുകൾ
  4. 2026 കവസാക്കി Z650RS ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കി; 14000 രൂപ കൂടുതൽ മുടക്കണം, വിലയും സവിശേഷതകളും അറിയാം

TAGGED:

NEW DUCATI PANIGALE V4 R PRICE
DUCATI PANIGALE V4 R ENGINE
DUCATI PANIGALE V4 R TOP SPEED
ഡ്യുക്കാട്ടി പാനിഗേൽ വി4 ആർ
DUCATI PANIGALE V4 R LAUNCHED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.