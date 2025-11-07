ETV Bharat / automobile-and-gadgets

കരുത്തിന്‍റെ പുതിയ മുഖം: കിടിലൻ മാറ്റങ്ങളോടെ പുതിയ ഡ്യുക്കാട്ടി മൾട്ടിസ്ട്രാഡ V4 പൈക്‌സ് പീക്ക്

മൾട്ടിസ്ട്രാഡ V4ന്‍റെ കൂടുതൽ പ്രകടനശേഷിയുള്ള വകഭേദമാണ് പൈക്‌സ് പീക്ക്. മുൻപ് തന്നെ മികച്ച സവിശേഷതകൾ നൽകുന്ന ഈ കരുത്തൻ സൂപ്പർബൈക്കിന് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ മികച്ച സവിശേഷതകളും സ്പോർട്ടി എർഗണോമിക്‌സും ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി.

DUCATI MULTISTRADA V4 PRICE DUCATI MULTISTRADA V4 ENGINE DUCATI MULTISTRADA V4 PIKES PEAK മൾട്ടിസ്ട്രാഡ വി4 പൈക്‌സ് പീക്ക്
New Ducati Multistrada V4 Pikes Peak launched (Photo - Ducati India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 7, 2025 at 3:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: സൂപ്പർബൈക്കുകൾക്കിടയിൽ എന്നും സൂപ്പറാണ് ഇറ്റാലിയൻ ഇരുചക്രവാഹന നിർമാതാക്കളായ ഡ്യുക്കാട്ടി. ഏറെ യുവാക്കളും സ്വപ്‌നം കാണുന്ന ബൈക്കുകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഡ്യുക്കാട്ടിയുടെ ഒരു മോഡലെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. വിലയൽപ്പം കൂടുതലാണെങ്കിലും സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിലുള്ള ബൈക്കിലൂടെ നിരത്ത് കീഴടക്കിയുള്ള യാത്ര യൂത്തൻമാർക്ക് എന്നും ഒരു വലിയ സ്വപ്‌നമാണ്.

ഇനി ഈ ലിസ്റ്റിലേക്ക് മറ്റൊരു ഡ്രീം ബൈക്കിനെ കൂടെ ചേർക്കാൻ തയ്യാറായിക്കോളൂ. ഡ്യുക്കാട്ടിയുടെ പുതിയ മൾട്ടിസ്ട്രാഡ V4 പൈക്‌സ് പീക്ക് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മൾട്ടിസ്ട്രാഡ V4ന്‍റെ കൂടുതൽ പ്രകടനശേഷിയുള്ള വകഭേദമാണ് പൈക്‌സ് പീക്ക്. മുൻപ് തന്നെ മികച്ച സവിശേഷതകൾ നൽകുന്ന ഈ കരുത്തൻ സൂപ്പർബൈക്കിന് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ മികച്ച സവിശേഷതകളും സ്പോർട്ടി എർഗണോമിക്‌സും ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി.

DUCATI MULTISTRADA V4 PRICE DUCATI MULTISTRADA V4 ENGINE DUCATI MULTISTRADA V4 PIKES PEAK മൾട്ടിസ്ട്രാഡ വി4 പൈക്‌സ് പീക്ക്
Ducati Multistrada V4 Pikes Peak (Photo - Ducati India)

ഡ്യുക്കാട്ടി മൾട്ടിസ്ട്രാഡ V4 പൈക്‌സ് പീക്ക്: വിശദാംശങ്ങൾ
മൾട്ടിസ്ട്രാഡ ബൈക്കുകളിലെ അതേ 1,158 സിസി V4 ഗ്രാന്‍റുറിസ്മോ എഞ്ചിനാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് 10,750 ആർപിഎമ്മിൽ 168 ബിഎച്ച്‌പി പവറും 9,000 ആർപിഎമ്മിൽ 123.8 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഈ എഞ്ചിൻ E20 കംപ്ലയിന്‍റാണെന്നാണ് ഡ്യുക്കാട്ടി ഇന്ത്യ പറയുന്നത്. ഇതിന് അഡ്വാൻസ്‌ഡ് സിലിണ്ടർ ഡീആക്‌ടിവേഷൻ സിസ്റ്റവും ലഭിക്കും. കുറഞ്ഞ വേഗതയിൽ പിൻഭാഗത്തെ ബാങ്ക് നിർജ്ജീവമാക്കാൻ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് സാധിക്കും.

DUCATI MULTISTRADA V4 PRICE DUCATI MULTISTRADA V4 ENGINE DUCATI MULTISTRADA V4 PIKES PEAK മൾട്ടിസ്ട്രാഡ വി4 പൈക്‌സ് പീക്ക്
Ducati Multistrada V4 Pikes Peak (Photo - Ducati India)

പുതിയ മൾട്ടിസ്ട്രാഡ V4 പൈക്‌സ് പീക്കിൽ ത്രോട്ടിൽ റെസ്‌പോൺസ് പരമാവധിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, വീലി കൺട്രോൾ സിസ്റ്റങ്ങൾ പോലുള്ള റൈഡർ എയ്‌ഡുകളിൽ നിന്നുള്ള ഇടപെടൽ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു റേസ് മോഡും ഉണ്ട്. ഒരു ടൈറ്റാനിയം അക്രപോവിക് എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡായി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

പൈക്‌സ് പീക്കിന്‍റെ പ്രധാന സവിശേഷത അതിന്‍റെ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഹാർഡ്‌വെയറാണ്. ഈ മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ ഓഹ്ലിൻസ് സ്‌മാർട്ട് EC 2.0 ഇലക്ട്രോണിക് സസ്‌പെൻഷൻ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പാനിഗേൽ V4 S, സ്ട്രീറ്റ്ഫൈറ്റർ V4 S എന്നിവയിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് റൈഡറുടെ റൈഡിങ് ശൈലിയുമായി യാന്ത്രികമായി ക്രമീകരിക്കുകയും ഓരോ സസ്‌പെൻഷൻ മോഡിനും വ്യത്യസ്‌ത ഡാംപിങ് ക്രമീകരണങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

DUCATI MULTISTRADA V4 PRICE DUCATI MULTISTRADA V4 ENGINE DUCATI MULTISTRADA V4 PIKES PEAK മൾട്ടിസ്ട്രാഡ വി4 പൈക്‌സ് പീക്ക്
Ducati Multistrada V4 Pikes Peak (Photo - Ducati India)

മൾട്ടിസ്ട്രാഡ V4 സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൽ 19 ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ട് വീൽ ആണ് ഉള്ളത്. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി പുതിയ പൈക്‌സ് പീക്കിൽ 17 ഇഞ്ച് വീലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. മികച്ച ഹാൻഡ്‌ലിങിന് ഇത് സഹായിക്കും. V4, V4 S മോഡലുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി, ഡ്യുക്കാട്ടി മൾട്ടിസ്ട്രാഡ V4 പൈക്‌സ് പീക്കിന് ഒരു സിംഗിൾ-സൈഡഡ് സ്വിംഗാർം ഉണ്ട്. ഇത് സ്‌പോർട്ടി ലുക്ക് നൽകുന്നു. ബ്രേക്കിങ് ഹാർഡ്‌വെറിനായി, ബ്രെംബോ-സ്റ്റൈൽ കാലിപ്പറുകളുള്ള 330 mm ഫ്രണ്ട് ഡിസ്‌കും 280 mm റിയർ ഡിസ്‌ക് ബ്രേക്കുകളും ഇതിലുണ്ട്.

DUCATI MULTISTRADA V4 PRICE DUCATI MULTISTRADA V4 ENGINE DUCATI MULTISTRADA V4 PIKES PEAK മൾട്ടിസ്ട്രാഡ വി4 പൈക്‌സ് പീക്ക്
Ducati Multistrada V4 Pikes Peak (Photo - Ducati India)

കൂടുതൽ സ്‌പോർട്ടി റൈഡിനായി ഷാസി ജ്യാമിതിയിലും ഡ്യുക്കാട്ടി കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റിയറിങ് ഹെഡ് ആംഗിൾ 25.75 ഡിഗ്രിയാണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് V4ൽ ഇത് 24.5 ഡിഗ്രിയായിരുന്നു. റൈഡിങ് പൊസിഷൻ കൂടുതൽ അഗ്രസ്സീവായാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഫുട്ട് പെഗ്‌സ് ഉയരത്തിലും പിന്നിലേക്കുമാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഹാൻഡിൽബാറുകൾ ഇടുങ്ങിയതും താഴ്ന്നതുമാണ്.

മൾട്ടിസ്ട്രാഡ V4 Sന്‍റെ വിപുലമായ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് സ്യൂട്ട്, ഡ്യുക്കാട്ടി വെഹിക്കിൾ ഒബ്‌സർവർ (DVO) സിസ്റ്റം ഉൾപ്പെടെ പുതിയ ഡ്യുക്കാട്ടി മൾട്ടിസ്ട്രാഡ V4 പൈക്‌സ് പീക്കിൽ കമ്പനി നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ABS, വീലി കൺട്രോൾ, ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ എന്നിവയുടെ കൃത്യത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് 70 സെൻസറുകളിൽ നിന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സിസ്റ്റം. ഫോർവേഡ് കൊളീഷൻ വാണിങ് (FCW), അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ (ACC), ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ (BSD) സവിശേഷതകളുള്ള ഒരു റഡാർ സിസ്റ്റം ഇതിനുണ്ട്.

DUCATI MULTISTRADA V4 PRICE DUCATI MULTISTRADA V4 ENGINE DUCATI MULTISTRADA V4 PIKES PEAK മൾട്ടിസ്ട്രാഡ വി4 പൈക്‌സ് പീക്ക്
Ducati Multistrada V4 Pikes Peak (Photo - Ducati India)

പുതിയ ഡ്യുക്കാട്ടി മൾട്ടിസ്ട്രാഡ V4 പൈക്‌സ് പീക്കിന്‍റെ വില 36.17 ലക്ഷം രൂപയാണ് (എക്‌സ്-ഷോറൂം). ഇത് V4 S മോഡലിനേക്കാൾ ഏകദേശം 5.5 ലക്ഷം രൂപ കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ ഇത് കൂടുതൽ സ്പോർട്ടിയും കൂടുതൽ പെർഫോമൻസ് നൽകുന്നതുമാണ്. 39 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ഡ്യുക്കാട്ടി പാനിഗേൽ V4 S മോഡലിന് സമാനമാണ് ഇതിന്‍റെ വില.

Also Read:

  1. കരുത്തും സ്റ്റൈലും ഒന്നിച്ചു ചേരുന്നു: ഡ്യുക്കാട്ടി സ്‌ക്രാംബ്ലറിന്‍റെ സ്‌പെഷ്യൽ എഡിഷൻ; ഡിസൈൻ കണ്ടോ....
  2. ഇന്ത്യയെ ചാക്കിലാക്കാൻ ടെസ്‌ല: മേധാവിയായി ലംബോർഗിനി മുൻ തലവൻ, ശരദ് അഗർവാൾ ചുമതലയേൽക്കും
  3. ചെറുതാണെങ്കിലും പവർഫുൾ: ടെസ്‌ലയുടെ നാല് മോട്ടോറുകളെ വെല്ലാൻ ഈ കുഞ്ഞൻ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ഒന്ന് മതി
  4. വരുന്നത് പറക്കും കാറുകളുടെ കാലം: ടെസ്‌ലയ്‌ക്ക് മുൻപേ ഫ്ലൈയിങ് കാറുകളുമായി ചൈനീസ് കമ്പനി; മസ്‌കിന് തിരിച്ചടി

TAGGED:

DUCATI MULTISTRADA V4 PRICE
DUCATI MULTISTRADA V4 ENGINE
DUCATI MULTISTRADA V4 PIKES PEAK
മൾട്ടിസ്ട്രാഡ വി4 പൈക്‌സ് പീക്ക്
NEW MULTISTRADA V4 PIKES PEAK

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ദിസ് ടൈം ഫോർ ഇന്ത്യ'..! മൂന്നാം മൂഴത്തില്‍ പി​ഴ​ക്കാതെ, ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇതാ..

ബലാബലം, ത്രിശങ്കു, തൂക്കുഭരണം, എല്ലാം തീര്‍ക്കുമോ പുത്തന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍; പുതുതായെത്തിയത് 1501 വാർഡുകള്‍

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025: കനല്‍ ഒരു തരി; ദിവ്യ ഗൗതം-ഇടത് പാര്‍ട്ടിയിലെ ഏക വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി, സുശാന്ത് രജപുതുമായി ബന്ധം അറിയാം

പിഎം ശ്രീ ഫണ്ട് വേണ്ട, കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിക്കുന്ന എസ്‌എസ്‌കെ ഫണ്ട് എന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.