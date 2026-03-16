വമ്പൻ പ്രകടനം, ഡ്യുക്കാട്ടിയുടെ കരുത്തൻ 'ഡെസ്മോ 450 MX' വിപണിയിൽ; വിലയറിഞ്ഞാൽ ഞെട്ടും!
Published : March 16, 2026 at 5:13 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രീമിയം ബൈക്ക് നിർമ്മാതാക്കളായ ഡ്യുക്കാട്ടി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ മോട്ടോക്രോസ് ബൈക്കായ ഡ്യുക്കാട്ടി ഡെസ്മോ 450 MX പുറത്തിറക്കി. 17.23 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് കമ്പനി ഈ മോട്ടോർസൈക്കിൾ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള പ്രൊഫഷണൽ റൈഡർമാർക്കായാണ് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന ഡെസ്മോ450 MX രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയിലുള്ള നിരവധി മോട്ടോക്രോസ് ബൈക്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഡ്യുക്കാറ്റി ഡെസ്മോ450 MX റോഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടുകളിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കൂ.
ഡ്യുക്കാട്ടി ഡെസ്മോ 450 MX: എഞ്ചിൻ
പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, ഡ്യുക്കാട്ടി ഡെസ്മോ450 എംഎക്സിൽ ഡെസ്മോഡ്രോമിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനോടുകൂടിയ 449.6 സിസി സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് മോട്ടോക്രോസ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലെ ഒരു സവിശേഷതയാണ്. ഡെസ്മോഡ്രോമിക് വാൽവ് സിസ്റ്റം ശക്തമായ പവർ ഡെലിവറി നൽകുന്നുവെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. താഴ്ന്നതിൽ നിന്ന് ഇടത്തരം റിവ്യൂ വരെ ശക്തമായ ടോർക്കും ശക്തമായ എക്സ്റ്റൻഷനും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഈ 450 സിസി സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ 9,400 ആർപിഎമ്മിൽ 64 ബിഎച്ച്പിയും 7,500 ആർപിഎമ്മിൽ 53.5 എൻഎം പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. എഞ്ചിനിൽ ടൈറ്റാനിയം ഇൻടേക്ക് വാൽവുകളും സ്റ്റീൽ എക്സ്ഹോസ്റ്റ് വാൽവുകളും ഉണ്ട്. കൂടാതെ 11,900 ആർപിഎമ്മിന്റെ ഉയർന്ന റിവ്യൂ പരിധിയുമുണ്ട്. ഈ എഞ്ചിൻ ഒരു ക്വിക്ക്ഷിഫ്റ്ററുള്ള 5-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ശക്തിക്കും, കാഠിന്യത്തിനും, ചടുലതയ്ക്കുമായി കുറഞ്ഞ വെൽഡുകളുള്ള ഭാരം കുറഞ്ഞ അലുമിനിയം ഫ്രെയിമിലാണ് ഇത് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഈ മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ 21 ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ട് വീലും 19 ഇഞ്ച് പിൻ വീലും ഉണ്ട്. പിറെല്ലി സ്കോർപിയോൺ എംഎക്സ് 32 മിഡ്-സോഫ്റ്റ് ടയറുകൾ കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നു. സസ്പെൻഷൻ ഹാർഡ്വെയറിൽ ഷോവ 49mm അപ്സൈഡ്-ഡൗൺ ഫോർക്കുകളും പിൻ മോണോഷോക്കും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവ രണ്ടും പൂർണ്ണമായും ക്രമീകരിക്കാവുന്നവയാണ്. അതേസമയം ബ്രേക്കിങ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് 260mm ഫ്രണ്ട് ഡിസ്കും 240mm റിയർ ഡിസ്കും ആണ്.
ഡ്യുക്കാട്ടി ഡെസ്മോ 450 MX: വില, ലഭ്യത
കമ്പനി ഈ മോട്ടോർസൈക്കിൾ 17.23 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഇത് വളരെ ചെലവേറിയ ബൈക്കാണ്. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള നാല് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഡ്യുക്കാട്ടി ഡീലർഷിപ്പുകളിൽ മാത്രമേ ഈ മോട്ടോർസൈക്കിൾ ലഭ്യമാകൂ. ഡ്യുക്കാട്ടി ന്യൂഡൽഹി, ഡ്യുക്കാട്ടി VFM ബെംഗളൂരു, ഡ്യുക്കാട്ടി ചെന്നൈ, ഡ്യുക്കാട്ടി പൂനെ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ലഭ്യമാവുക. 2026 മാർച്ച് അവസാനത്തോടെ ഡെലിവറികൾ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
