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ഡെസേർട്ട് എക്സിന്റെ രണ്ടാം തലമുറ മോഡൽ വരുന്നു; ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ച് ഡ്യുക്കാട്ടി
ഡെസേർട്ട് എക്സിന്റെ രണ്ടാം തലമുറ പതിപ്പാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ഡെസേർട്ട് എക്സ് വി2. ഡ്യുക്കാട്ടി ഇത് ഉടൻ പുറത്തിറക്കും. ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു.
Published : November 9, 2026 at 4:27 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രീമിയം മോട്ടോർസൈക്കിൾ നിർമ്മാതാക്കളായ ഡ്യുക്കാട്ടി ഇന്ത്യ പുതിയ 'ഡ്യുക്കാട്ടി ഡെസേർട്ട് എക്സ് വി2' ഉടൻ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ അഡ്വഞ്ചർ മോട്ടോർസൈക്കിളായ ഡെസേർട്ട് എക്സിന്റെ രണ്ടാം തലമുറ പതിപ്പാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായുള്ള ബുക്കിങും ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഇറ്റാലിയൻ കമ്പനിയായ ഡ്യുക്കാട്ടി തങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. വരും ആഴ്ചകളിൽ തന്നെ പുതിയ ബൈക്ക് ഷോറൂമുകളിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പുതിയ V2 എഞ്ചിനും ഭാരം കുറഞ്ഞ ഷാസിയുമാണ് വരാനിരിക്കുന്ന മോഡലിനെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത്.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികൾക്കായി അടുത്തിടെ നടന്ന 'EICMA 2026'ൽ ആണ് ഡ്യുക്കാട്ടി ഡെസേർട്ട് എക്സ് വി2 വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്ത്യയിലെ അവതരണത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് ഇപ്പോൾ ബുക്കിങുകൾ സ്വീകരിച്ച് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാനലുകൾ വഴിയോ, ഡീലർഷിപ്പുകൾ വഴിയോ ഇന്ത്യയിൽ ഡ്യുക്കാട്ടി ഡെസേർട്ട്എക്സ് വി2 ബുക്ക് ചെയ്യാം.
ഇന്ത്യയിലെ വിലയോ അവതരണ തീയതിയോ കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഏകദേശം 19 മുതൽ 20 ലക്ഷം രൂപ വരെ എക്സ്-ഷോറൂം വില പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
എഞ്ചിൻ സവിശേഷതകൾ
ഡ്യുക്കാട്ടി ഡെസേർട്ട് എക്സിന്റെ രണ്ടാം തലമുറ മോഡലായ ഡെസേർട്ട് എക്സ് വി2 കമ്പനിയുടെ പുതിയ 890cc, 90-ഡിഗ്രി V2 എഞ്ചിനിലും മോണോകോക്ക് ഫ്രെയിമിലുമാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുൻ തലമുറയിൽ 937cc ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ് 'ടെസ്റ്റാസ്ട്രെറ്റ 11-ഡിഗ്രി' എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, പുതിയ ഡെസേർട്ട് എക്സ് വി2-ൽ 890cc V2 എഞ്ചിനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ബൈക്കിന്റെ ഓഫ്-റോഡ് ശേഷി വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
ബൈക്കിലുടനീളം വരുത്തിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണം. ഇതിലെ 890cc V2 എഞ്ചിൻ 9,000 ആർപിഎമ്മിൽ 110.3 ഹോഴ്സ്പവറും, 7000 ആർപിഎമ്മിൽ 92 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. വളരെ മികച്ച ടോർക്ക് കർവ് ലഭിക്കുന്ന എഞ്ചിനായിരിക്കും ഇതെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. 6-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സുമായാണ് ഈ എഞ്ചിൻ ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഡ്യുക്കാട്ടി ഡെസേർട്ട് എക്സ് വി2: 'റാലി' വേരിയന്റ്
ആദ്യ തലമുറയിലേതിന് സമാനമായി, സാധാരണ ഡെസേർട്ട് എക്സ് വി2 മോഡലിനൊപ്പം 'ഡെസേർട്ട് എക്സ് റാലി' വേരിയന്റും ലഭ്യമാകും. ഓഫ്-റോഡിങിന് ആവശ്യമായ പ്രത്യേക ഹാർഡ്വെയറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള, കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ മോട്ടോർസൈക്കിളാണിത്. വിവിധ ഓഫ്-റോഡ് ഇവന്റുകളിൽ പങ്കെടുത്തതിലൂടെ ലഭിച്ച അഭിപ്രായങ്ങളും വിവരങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ മോട്ടോർസൈക്കിൾ വികസിപ്പിച്ചതെന്ന് ബൊലോഗ്ന ആസ്ഥാനമായുള്ള ഡ്യുക്കാട്ടി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഈ വേരിയന്റിലെ ഫോർക്കുകൾ മുൻ ചക്രത്തിന്റെ ട്രാവൽ സസ്പെൻഷൻ 231 മില്ലീമീറ്ററിൽ നിന്ന് 249 മില്ലീമീറ്റർ ആയി വർധിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം, നീളമേറിയതും പൂർണ്ണമായും ക്രമീകരിക്കാവുന്നതുമായ പിൻ മോണോഷോക്ക്, പിൻ ചക്രത്തിന്റെ ട്രാവൽ സസ്പെൻഷൻ 220 മില്ലീമീറ്ററിൽ നിന്ന് 9.4 ഇഞ്ച് കൂടെ ഉയർത്തുന്നു. സസ്പെൻഷനിലെ ഈ മാറ്റം സീറ്റിന്റെ ഉയരം 34.6 ഇഞ്ചിൽ നിന്ന് 238 മില്ലീമീറ്ററിലേക്ക് വർധിപ്പിക്കുന്നു. എങ്കിലും താഴ്ന്ന സീറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഉയരം 878 മില്ലീമീറ്ററിലേക്ക് കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ്.
ഡ്യുക്കാട്ടി ഡെസേർട്ട് എക്സ് വി2: സവിശേഷതകൾ
ഈ ബൈക്കിൽ 5 ഇഞ്ച് TFT ഡിസ്പ്ലേയും ക്രൂയിസ് കണ്ട്രോളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റൈഡിങ് മോഡുകൾ, പവർ മോഡുകൾ, കോർണറിങ് ABS, ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, വീലി കൺട്രോൾ, എഞ്ചിൻ ബ്രേക്ക് കൺട്രോൾ എന്നിവ ഇതിലെ റൈഡർ സഹായ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, ഇരുദിശകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്ററും' ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്.
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