ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഗെയിം പ്രേമികള്ക്ക് വമ്പൻ ഓഫര്, ഇയർ-എൻഡ് ഹോളിഡേ സെയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് സോണി
ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ബ്ലിങ്കിറ്റ്, സെപ്റ്റോ, ഷോപ്പ്എടിഎസ്സി വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴിയാണ് കിഴിവുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഗെയിമുകളും ലഭ്യമാകുക.
Published : December 20, 2025 at 7:20 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വമ്പൻ വിലക്കുറവില് ഇന്ത്യയില് ഇയർ-എൻഡ് ഹോളിഡേ സെയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് സോണി. 2025 ഡിസംബർ 23 മുതൽ 2026 ജനുവരി 5 വരെയാണ് ഹോളിഡേ സെയിൽ നടക്കുക. സെയിലിൻ്റെ ഭാഗമായി വമ്പൻ കിഴിവുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലേസ്റ്റേഷൻ 5 (PS5) ആക്സസറികൾക്കും തെരഞ്ഞടുത്ത പ്ലേസ്റ്റേഷൻ ഗെയിമുകൾക്കും ഈ വിൽപ്പനയിൽ ഓഫറുകളും ലഭിക്കും.
ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ബ്ലിങ്കിറ്റ്, സെപ്റ്റോ, ഷോപ്പ് എടിഎസ്സി വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഈ കിഴിവില് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. ക്രോമ, റിലയൻസ് ഡിജിറ്റൽ, വിജയ് സെയിൽസ്, സോണി സെൻ്റർ തുടങ്ങിയ റീട്ടെയിലർമാരിൽ നിന്നും വമ്പൻ ഓഫറോടെ ഉപകരണങ്ങള് സ്വന്തമാക്കാം.
ഇയർ-എൻഡ് ഹോളിഡേ സെയിൽ
ഹോളിഡേ സെയിലിൻ്റെ ഭാഗമായി ഗോഡ് ഓഫ് വാർ റാഗ്നറോക്കിന് 3,100 രൂപ കിഴിവ് ലഭിക്കും. ഹെൽഡൈവേഴ്സ് 2 ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയായ 500 രൂപ കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. മാർവൽസ് സ്പൈഡർമാൻ 2, റൈസ് ഓഫ് ദി റോണിൻ, ഗ്രാൻ ടൂറിസ്മോ 7, ദി ലാസ്റ്റ് ഓഫ് അസ് പാർട്ട് 1 റീമേക്ക്, ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് സുഷിമ ഡയറക്ടേഴ്സ് കട്ട്, റാച്ചെറ്റ് & ക്ലാങ്ക് റിഫ്റ്റ് അപ്പാർട്ട് തുടങ്ങിയ ഗെയിമുകൾക്ക് 2,600 രൂപയും കിഴിവ് ലഭിക്കും.
മാർവൽസ് സ്പൈഡർമാൻ: മൈൽസ് മൊറേൽസ്, സാക്ക്ബോയ്: എ ബിഗ് അഡ്വഞ്ചർ എന്നിവയ്ക്ക് 2,100 രൂപ വീതം കിഴിവും സ്റ്റെല്ലാർ ബ്ലേഡിന് 2,000 രൂപ കിഴിവും ലഭിക്കും.
ഹൊറൈസൺ സീറോ ഡോൺ: റീമാസ്റ്റേർഡ്, അൺചാർട്ടഡ്: ലെഗസി ഓഫ് തീവ്സ് കളക്ഷൻ, ഡെത്ത് സ്ട്രാൻഡിംഗ് ഡയറക്ടേഴ്സ് കട്ട്, ഹൊറൈസൺ ഫോർബിഡൻ വെസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് എഡിഷൻ എന്നിവ 1,600 രൂപ കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. അതേസമയം ദി ലാസ്റ്റ് ഓഫ് അസ് പാർട്ട് 2 റീമാസ്റ്റേർഡ് 1,100 രൂപ കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്.
ലോസ്റ്റ് സോൾ അസൈഡ്, ഡെത്ത് സ്ട്രാൻഡിംഗ് 2, ആസ്ട്രോ ബോട്ട് തുടങ്ങിയ ഗെയിമുകൾക്ക് 1,000 രൂപ കിഴിവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
|PS5 ഗെയിമുകൾ
|യഥാർത്ഥ വില
|ഓഫര് വില
|ലോസ്റ്റ് സോൾ അസൈഡ്
|4,199 രൂപ
|3,199 രൂപ
|ഡെത്ത് സ്ട്രാൻഡിംഗ് 2
|5,199 രൂപ
|4,199 രൂപ
|ആസ്ട്രോ ബോട്ട്
|4,199 രൂപ
|3,199 രൂപ
|ഹൊറൈസൺ സീറോ ഡോൺ: റീമാസ്റ്റേർഡ്
|3,199 രൂപ
|1,599 രൂപ
|മാർവൽസ് സ്പൈഡർമാൻ 2
|5,199 രൂപ
|2,599 രൂപ
|ദി ലാസ്റ്റ് ഓഫ് അസ് ഭാഗം 2 റീമാസ്റ്റേർഡ്
|3,199 രൂപ
|2,099 രൂപ
|ഹെൽഡൈവേഴ്സ് 2
|2,599 രൂപ
|2,099 രൂപ
|റെയ്സ് ഓഫ് ദി റോണിൻ
|5,199 രൂപ
|2,599 രൂപ
|സ്റ്റെല്ലാർ ബ്ലേഡ്
|5,199 രൂപ
|3,199 രൂപ
|അൺചാർട്ടഡ്: ലെഗസി ഓഫ് തീവ്സ് കളക്ഷൻ
|3,199 രൂപ
|1,599 രൂപ
|ഹൊറൈസൺ ഫോർബിഡൻ വെസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് എഡിഷൻ
|4,199 രൂപ
|2,599 രൂപ
|ഗ്രാൻ ടൂറിസ്മോ 7
|5,199 രൂപ
|2,599 രൂപ
|ഗോഡ് ഓഫ് വാർ റാഗ്നറോക്ക്
|5,199 രൂപ
|2,099 രൂപ
|ദി ലാസ്റ്റ് ഓഫ് അസ് പാർട്ട് 1 റീമേക്ക്
|5,199 രൂപ
|2,599 രൂപ
|ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് സുഷിമ ഡയറക്ടേഴ്സ് കട്ട്
|5,199 രൂപ
|2,599 രൂപ
|ഡെത്ത് സ്ട്രാൻഡിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ കട്ട്
|3,199 രൂപ
|1,599 രൂപ
|റാച്ചെറ്റ് & ക്ലാങ്ക്: റിഫ്റ്റ് അപ്പാർട്ട്
|5,199 രൂപ
|2,599 രൂപ
|മാർവെൽസ് സ്പൈഡർമാൻ: മൈൽസ് മൊറേൽസ്
|4,199 രൂപ
|2,099 രൂപ
|സാക്ക്ബോയ്: എ ബിഗ് അഡ്വെഞ്ചർ
|4,199 രൂപ
|2,099 രൂപ
അതേസമയം ഡ്യുവൽസെൻസ് കൺട്രോളറുകൾ 1,500 രൂപ കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. വെള്ള, കറുപ്പ്, ചുവപ്പ്, ഗ്രേ കാമോ, ഐസ് ബ്ലൂ, മെറ്റാലിക് ബ്ലൂ, മെറ്റാലിക് റെഡ്, സിൽവർ, ക്രോമ ടീൽ, ക്രോമ പേൾ, ക്രോമ ഇൻഡിഗോ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഇവ ലഭ്യമാണ്. ഡ്യുവൽസെൻസ് എഡ്ജ് വയർലെസ് കൺട്രോളറിന് 3,000 രൂപ കിഴിവ് ലഭിക്കും. പൾസ് എലൈറ്റ് വയർലെസ് ഹെഡ്സെറ്റിനും പ്ലേസ്റ്റേഷൻ പോർട്ടലിനും 2,000 രൂപ കിഴിവ് ലഭിക്കും. പൾസ് എലൈറ്റ് വയർലെസ് ഇയർബഡുകൾക്ക് 9,000 രൂപ കിഴിവും പ്ലേസ്റ്റേഷൻ വിആർ 2 ന് 10,000 രൂപ കിഴിവും ലഭിക്കും.
|PS5 ആക്സസറികൾ
|യഥാർത്ഥ വില
|വിൽപ്പന വില
|ഡ്യുവൽസെൻസ് കൺട്രോളർ (വെള്ള)
|6,390 രൂപ
|4,890 രൂപ
|ഡ്യുവൽസെൻസ് കൺട്രോളർ (കറുപ്പ്)
|6,390 രൂപ
|4,890 രൂപ
|ഡ്യുവൽസെൻസ് കൺട്രോളർ (ചുവപ്പ്)
|6,390 രൂപ
|4,890 രൂപ
|ഡ്യുവൽസെൻസ് കൺട്രോളർ (ഗ്രേ കാമോ)
|6,390 രൂപ
|4,890 രൂപ
|ഡ്യുവൽസെൻസ് കൺട്രോളർ (ഐസ് ബ്ലൂ)
|6,390 രൂപ
|4,890 രൂപ
|ഡ്യുവൽസെൻസ് കൺട്രോളർ (മെറ്റാലിക് ബ്ലൂ)
|6,849 രൂപ
|5,349 രൂപ
|ഡ്യുവൽസെൻസ് കൺട്രോളർ (മെറ്റാലിക് റെഡ്)
|6,849 രൂപ
|5,349 രൂപ
|ഡ്യുവൽസെൻസ് കൺട്രോളർ (സിൽവർ)
|6,849 രൂപ
|5,349 രൂപ
|ഡ്യുവൽസെൻസ് കൺട്രോളർ (ക്രോമ ടീൽ)
|6,849 രൂപ
|5,349 രൂപ
|ഡ്യുവൽസെൻസ് കൺട്രോളർ (ക്രോമ പേൾ)
|6,849 രൂപ
|5,349 രൂപ
|ഡ്യുവൽസെൻസ് കൺട്രോളർ (ക്രോമ ഇൻഡിഗോ)
|6,849 രൂപ
|5,349 രൂപ
|ഡ്യുവൽസെൻസ് എഡ്ജ് വയർലെസ് കൺട്രോളർ
|18,990 രൂപ
|15,990 രൂപ
|പ്ലേസ്റ്റേഷൻ VR2
|44,999 രൂപ
|34,999 രൂപ
|പൾസ് എലൈറ്റ് വയർലെസ് ഹെഡ്സെറ്റ്
|12,990 രൂപ
|10,990 രൂപ
|പൾസ് എക്സ്പ്ലോർ വയർലെസ് ഇയർബഡുകൾ
|18,990 രൂപ
|9,990 രൂപ
|പ്ലേസ്റ്റേഷൻ പോർട്ടൽ
|18,990 രൂപ
|16,990 രൂപ
Also Read: 6,500 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള അമേരിക്കൻ ഉപഗ്രഹം കുതിച്ചുയരുക ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത റോക്കറ്റിൽ: ബ്ലൂബേർഡ്- 6 ദൗത്യം ഡിസംബർ 24ന്; വിക്ഷേപണം നേരിട്ട് കാണാൻ അവസരം