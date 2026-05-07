ഡ്യുവൽ-ബാൻഡ് ജിപിഎസും 13 ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫും: സിഎംഎഫ് വാച്ച് 3 പ്രോ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ

സിഎംഎഫ്‌ വാച്ച് 3 പ്രോയുടെ വില 7,999 രൂപയാണ്. ലോഞ്ച് ഓഫറിന്‍റെ ഭാഗമായി ഇത് 6,999 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാം. ഇത് ഡാർക്ക് ഗ്രേ, ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ, ലൈറ്റ് ഗ്രേ, ഓറഞ്ച് നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്.

CMF Watch 3 Pro With Dual-Band GPS, Up to 13 Days Battery Life Launched in India (Image credit: CMF India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 7, 2026 at 5:31 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈയിലാണ് സിഎംഎഫിന്‍റെ വാച്ച് 3 പ്രോ ആഗോള വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇത് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. 1.43 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേ, ഡ്യുവൽ-ബാൻഡ് GPS, AI- പവർഡ് ഫിറ്റ്‌നസ് സവിശേഷതകൾ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സവിശേഷതകളുമായാണ് പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ച് പുറത്തിറക്കിയത്.

കൂടാതെ ഇത് 131 സ്‌പോർട്‌സ് മോഡുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഹൃദയമിടിപ്പ് നിരീക്ഷണം, SpO2 ട്രാക്കിങ്, സ്ട്രെസ് മോണിറ്ററിങ്, സ്ലീപ്പ് ട്രാക്കിങ് തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യ ട്രാക്കിങ് ഉപകരണങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടുതൽ സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കാം.

സിഎംഎഫ്‌ വാച്ച് 3 പ്രോ: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
സിഎംഎഫ്‌ വാച്ച് 3 പ്രോയുടെ ഇന്ത്യയിലെ വില 7,999 രൂപയാണ്. ലോഞ്ച് ഓഫറിന്‍റെ ഭാഗമായി ഇത് 6,999 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാം. ഇത് ഡാർക്ക് ഗ്രേ, ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ, ലൈറ്റ് ഗ്രേ, ഓറഞ്ച് നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. മെയ് 7 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുമെങ്കിലും മെയ് 8 മുതലായിരിക്കും ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയും രാജ്യവ്യാപകമായി ഓഫ്‌ലൈൻ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ വഴിയും ഓപ്പൺ സെയിൽ ആരംഭിക്കുക.

CMF Watch 3 Pro (Image credit: CMF India)

സിഎംഎഫ്‌ വാച്ച് 3 പ്രോ: സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
സിഎംഎഫ്‌ വാച്ച് 3 പ്രോയിൽ 466 x 466 പിക്‌സൽ റെസല്യൂഷനും, 326ppi പിക്‌സൽ ഡെൻസിറ്റിയും, 60Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും, 670 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസും ഉള്ള 1.43 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേ ആണ് പുതിയ സ്‌മാർട്ട് വാച്ചിലുള്ളത്. ഇത് Always-On ഡിസ്പ്ലേ പ്രവർത്തനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ച് എപ്പോഴും-ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ പ്രവർത്തനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, കൂടാതെ വാച്ച് ഫേസ് സ്റ്റുഡിയോ വഴി ഡൈനാമിക്, ഇന്‍ററാക്‌ടീവ്, സ്റ്റാറ്റിക്, ഫോട്ടോ, വീഡിയോ, AI-ജനറേറ്റഡ് ഓപ്ഷനുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 120-ലധികം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാവുന്ന വാച്ച് ഫെയ്‌സുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ആൻഡ്രോയിഡ് 6.0 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുമായും iOS 13 ഉം അതിനുശേഷമുള്ളതുമായ പതിപ്പുകളുമായും ഈ സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ച് ജോഡിയാക്കാം. ഇത് ബ്ലൂടൂത്ത് 5.3 കണക്റ്റിവിറ്റിയെ പിന്തുണയ്‌ക്കും.

ആരോഗ്യ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ, വാച്ച് കസ്റ്റമൈസേഷൻ, മ്യൂസിക് മാനേജ്മെന്‍റ്, സ്ട്രാവ, ആപ്പിൾ ഹെൽത്ത്, ഗൂഗിൾ ഹെൽത്ത് കണക്റ്റ് എന്നിവയുമായുള്ള സംയോജനം എന്നിവ നൽകുന്ന നത്തിങ് എക്‌സ് ആപ്പിനൊപ്പം ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിങ്, മെസേജ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ, ക്വിക്ക് റിപ്ലൈകൾ, ക്യാമറ, മ്യൂസിക് കൺട്രോളുകൾ, വോയ്‌സ് അസിസ്റ്റന്‍റ് ആക്‌സസ്, കാലാവസ്ഥാ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ, വേൾഡ് ക്ലോക്ക്, സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച്, ടൈമർ, അലാറം, കാൽക്കുലേറ്റർ, ടോർച്ച്, കലണ്ടർ, ഫൈൻഡ് മൈ ഫോൺ സപ്പോർട്ട് എന്നിവ ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ചിലെ പ്രധാന സവിശേഷതയാണ്.

സിഎംഎഫ് വാച്ച് 3 പ്രോയിൽ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ പരിശീലന പദ്ധതികൾ, എഐ-ജനറേറ്റഡ് പോസ്റ്റ്-വർക്ക്ഔട്ട് സംഗ്രഹങ്ങൾ, റിക്കവറി ഗൈഡൻസ് എന്നിവയടങ്ങുന്ന എഐ-പവർഡ് റണ്ണിങ് കോച്ചിങ് ഫീച്ചറുണ്ട്.ഗൈഡഡ് ബ്രീത്തിങ് എക്‌സർസൈസുകൾ, ജെസ്റ്റർ ഷോർട്ട്കട്ടുകൾ, ഓട്ടോമാറ്റിക് വർക്ക്ഔട്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ, റെക്കോർഡിങ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ, എസൻഷ്യൽ ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റുകൾ, 3D ആനിമേറ്റഡ് വാം-അപ്പ് ഗൈഡുകൾ എന്നിവയാണ് മറ്റ് ഹെൽത്ത് ഫീച്ചറുകൾ.

ആരോഗ്യത്തിനും ഫിറ്റ്നസിനും വേണ്ടി, സിഎംഎഫ് വാച്ച് 3 പ്രോ സ്‌മാർട്ട് വാച്ച് 131 സ്പോർട്സ് മോഡുകളും ഏഴ് സ്മാർട്ട് ആക്റ്റിവിറ്റി റെക്കഗ്നിഷൻ മോഡുകളും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഹൃദയമിടിപ്പ് നിരീക്ഷണം, മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഉറക്ക ട്രാക്കിങ്, രക്തത്തിലെ ഓക്സിജൻ അളക്കൽ, സ്‌ട്രസ് ട്രാക്കിങ്, സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യ ട്രാക്കിങ്, ഹൈഡ്രേഷൻ റിമൈൻഡറുകൾ, കലോറി ട്രാക്കിങ് എന്നിവയാണ് മറ്റ് ഫീച്ചറുകൾ.

ഗ്ലോനാസ്, ഗലീലിയോ, QZSS, BeiDou നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾക്കൊപ്പം L1, L5 ഫ്രീക്വൻസികളിലെ ഡ്യുവൽ-ബാൻഡ് GPS-നെയും വെയറബിൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഓൺബോർഡിലെ സെൻസറുകളിൽ ആക്‌സിലറോമീറ്റർ, ഗൈറോസ്കോപ്പ്, ആംബിയന്‍റ് ലൈറ്റ് സെൻസർ, ഹൃദയമിടിപ്പ് സെൻസർ, SpO2 സെൻസർ, ഒരു ലീനിയർ വൈബ്രേഷൻ മോട്ടോർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

350mAh റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ലി-അയൺ ബാറ്ററിയാണ് സിഎംഎഫ് വാച്ച് 3 പ്രോയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ ഉപയോഗത്തിൽ 13 ദിവസം വരെയും കനത്ത ഉപയോഗത്തിൽ 10 ദിവസം വരെയും Always-On ഡിസ്‌പ്ലേ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം 4.5 ദിവസം വരെയും സ്മാർട്ട് വാച്ച് നിലനിൽക്കുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. പവർ-സേവിങ് മോഡിൽ 60 ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ്, 17.9 മണിക്കൂർ വരെ ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിങ് സമയം, 17.2 മണിക്കൂർ വരെ GPS ഉപയോഗം എന്നിവയും ഇത് നൽകുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. 99 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വാച്ച് പൂർണ്ണമായും ചാർജ് ചെയ്യുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു.

സിഎംഎഫ് വാച്ച് 3 പ്രോയിൽ നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന ലിക്വിഡ് സിലിക്കൺ സ്ട്രാപ്പുകളുമായി ജോടിയാക്കിയ പ്രിസിഷൻ-മില്ല്ഡ് മെറ്റൽ ബോഡി ഉണ്ട്. പൊടി, ജല പ്രതിരോധത്തിന് സ്മാർട്ട് വാച്ചിന് IP68 റേറ്റിങ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡാർക്ക് ഗ്രേ, ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ വേരിയന്‍റുകൾക്ക് 258 x 47 x 14.4mm എന്നിങ്ങനെ അളവുകളും 51.9g ഭാരവുമുണ്ട്. അതേസമയം, ലൈറ്റ് ഗ്രേ പതിപ്പിന് 15.2mm വണ്ണവും 51g ഭാരവുമുണ്ട്. ഓറഞ്ച് ഓപ്ഷന് 14.5mm പ്രൊഫൈലും 52.4g ഭാരവുമുണ്ട്.

