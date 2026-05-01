131 സ്‌പോർട്‌സ് മോഡുകൾ, സ്ട്രെസ് മോണിറ്ററിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സവിശേഷതകൾ: സിഎംഎഫിന്‍റെ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ച് വരുന്നു

സ്‌പോർട്‌സും ആരോഗ്യവും കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള നിരവധി സവിശേഷതകൾ സിഎംഎഫ് വാച്ച് 3 പ്രോയി ഉണ്ടായിരിക്കും. വാച്ച് 3 പ്രോയുടെ ലോഞ്ച് തീയതി സിഎംഎഫ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

CMF Confirms Watch 3 Pro To Launch In India Soon (Image Credit: CMF)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 1, 2026 at 3:34 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈയിലാണ് സിഎംഎഫിന്‍റെ വാച്ച് 3 പ്രോ ആഗോള വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇത് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും പുറത്തിറക്കുമെന്ന് സിഎംഎഫ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുതിയ വാച്ച് ഉടൻ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് സിഎംഎഫ് എക്‌സിൽ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നത്.

ഇതോടൊപ്പം, വരാനിരിക്കുന്ന സ്‌മാർട്ട് വാച്ചിനായി സിഎംഎഫ് തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഒരു വെബ്‌പേജും ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടിൽ ഒരു സമർപ്പിത മൈക്രോസൈറ്റും തുറന്നിട്ടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് വാച്ചിന്‍റെ ഡിസൈൻ, സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ ഔദ്യോഗിക ഉൽപ്പന്ന പേജിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാച്ച് 3 പ്രോയുടെ കൃത്യമായ ലോഞ്ച് തീയതി സിഎംഎഫ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയോ ചെയ്‌തേക്കാം.

സിഎംഎഫ് വാച്ച് 3 പ്രോ: സ്ഥിരീകരിച്ച സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
സിഎംഎഫ് വാച്ച് 3 പ്രോയിൽ മെറ്റൽ ബോഡിയും നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന ലിക്വിഡ് സിലിക്കൺ സ്ട്രാപ്പും ഉണ്ടാകും. ഇതിന് 258mm നീളവും 47mm വീതിയും ഉണ്ടാകും. എന്നിരുന്നാലും, ഈ സ്‌മാർട്ട് വാച്ചിന്‍റെ വണ്ണവും ഭാരവും അതിന്‍റെ നിറത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യത്യാസപ്പെടും. ഡാർക്ക് ഗ്രേ, ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ വേരിയന്‍റിന് 144mm വണ്ണവും 51.9 ഗ്രാം ഭാരവും ഉണ്ടാകും. ലൈറ്റ് ഗ്രേ മോഡലിന് 152mm വണ്ണവും 51 ഗ്രാം ഭാരവും ഉണ്ടാകും. ഓറഞ്ച് വേരിയന്‍റിന് 145mm വണ്ണവും 52.4 ഗ്രാം ഭാരവും ഉണ്ടാകും.

60 fps റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 650 nits പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസ്, 326 PPI പിക്‌സൽ ഡെൻസിറ്റി എന്നിവയുള്ള 1.43 ഇഞ്ച് 466 x 466p റെസല്യൂഷൻ AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഇതിനുള്ളത്. വരാനിരിക്കുന്ന സ്‌മാർട്ട് വാച്ചിൽ ഡൈനാമിക്/ഇന്‍ററാക്‌ടീവ്, സ്റ്റാറ്റിക് വാച്ച് ഫെയ്‌സുകൾ ഉൾപ്പെടെ 120-ലധികം സിഗ്നേച്ചർ വാച്ച് ഫെയ്‌സുകൾ ഉണ്ടാകും, അവയിൽ കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഓപ്ഷനുകളും ഉണ്ടാകും.

സ്‌പോർട്‌സും ആരോഗ്യവും കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള നിരവധി സവിശേഷതകൾ സിഎംഎഫ് വാച്ച് 3 പ്രോയി ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്‌മാർട്ട് മൂവ്‌മെന്‍റ് അൽഗോരിതം, മൈ ഹാർട്ട് റേറ്റ്, ഏഴ് സ്മാർട്ട് റെക്കഗ്നിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുള്ള 131 സ്‌പോർട്‌സ് മോഡുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്‌പോർട്‌സ് ഫീച്ചറുകളാണ് ഉള്ളത്.

ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹാർട്ട് റേറ്റ് മെഷർമെന്‍റ്, ആക്ടീവ് സ്‌കോർ, സ്ലീപ്പ് ഡിറ്റക്ഷൻ, ബ്ലഡ് ഓക്‌സിജൻ മെഷർമെന്റ്, വുമൺസ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡുകൾ, സ്ട്രെസ് മോണിറ്ററിംഗ്, വാട്ടർ റിമൈൻഡർ, സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് റിമൈൻഡർ തുടങ്ങിയവയാണ് ഹെൽത്ത് ഫീച്ചറുകൾ. റെക്കോർഡിങ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ, എസൻഷ്യൽ ന്യൂസ്, ബ്രീത്ത് ട്രെയിനിങ്, ഇമോജി മെസേജ് അലാറം, വാച്ച് ഫേസ് സ്റ്റുഡിയോ, വേൾഡ് ക്ലോക്ക് എന്നിവയും മറ്റും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും.

സാധാരണ ഉപയോഗത്തിൽ 13 ദിവസവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ 10 ദിവസവും നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന 350mAh ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. വരാനിരിക്കുന്ന സ്‌മാർട്ട് വാച്ച് പവർ സേവിങ് മോഡിൽ 60 ദിവസവും, എAlways-On-Display (AOD) mode +ൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ പോലും 4.5 ദിവസവും ചാർജ് കഴിയാതെ നിലനിൽക്കുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. ആക്‌സിലറോമീറ്റർ, ഗൈറോസ്‌കോപ്പ്, ആംബിയന്‍റ് ലൈറ്റ്, ഹൃദയമിടിപ്പ്, SpO₂, ബ്ലഡ് ഓക്‌സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ സെൻസറുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉണ്ടാകും.

GPS, നാവിഗേഷൻ എന്നിവയ്‌ക്കായി, ഡ്യുവൽ-ബാൻഡ് GPS (L1 + L5), GLONASS, ഗലീലിയോ, QZSS, Beidou എന്നിവ ഇതിൽ ഉണ്ടാകും. വൈബ്രേഷനായി ഉപകരണത്തിന് ഒരു ലീനിയർ മോട്ടോറും ഉണ്ടായിരിക്കും. ബ്ലൂടൂത്ത് 5.3 കണക്‌റ്റിവിറ്റിയെ ഇത് പിന്തുണയ്‌ക്കും. കൂടാതെ ആൻഡ്രോയിഡ് 6, iOS 13 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങളോ, അതിന് മുകളിലോ ഇത് പിന്തുണയ്‌ക്കും. പൊടി, ജലം എന്നിവയിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP68 റേറ്റിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും. Nothing X ആപ്പ് വഴി വാച്ച് 3 പ്രോ നിയന്ത്രിക്കാനും ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാനും കഴിയും.

