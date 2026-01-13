ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ആക്‌ടീവ് നോയ്‌സ് ക്യാൻസലേഷനും 100 മണിക്കൂർ പ്ലേബാക്കും: സിഎംഎഫിന്‍റെ പുതിയ ഹെഡ്‌ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ

100 മണിക്കൂർ വരെ ക്ലെയിം ചെയ്‌ത പ്ലേബാക്ക് ടൈം, റോളർ ഡയൽ പോലുള്ള സ്‌പർശന നിയന്ത്രണ സവിശേഷതകൾ, എനർജി സ്ലൈഡർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ ഇതിലുണ്ട്. കൂടുതലറിയാം...

CMF Headphone Pro sports hybrid adaptive active noise cancellation (ANC) with up to 40dB of noise reduction. (Image Credit: CMF)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 13, 2026 at 5:20 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണ് സിഎംഎഫിന്‍റെ ഹെഡ്‌ഫോൺ പ്രോ ആഗോളതലത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. തിരഞ്ഞെടുത്ത ആഗോള വിപണികളിൽ മാത്രമായി പുറത്തിറക്കിയ ഉപകരണം ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഹെഡ്‌ഫോൺ പ്രോ ഒടുവിൽ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

100 മണിക്കൂർ വരെ ക്ലെയിം ചെയ്‌ത പ്ലേബാക്ക് ടൈം, റോളർ ഡയൽ പോലുള്ള സ്‌പർശന നിയന്ത്രണ സവിശേഷതകൾ, എനർജി സ്ലൈഡർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ ഇതിലുണ്ട്. വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ലുക്കിനായി പരസ്‌പരം മാറ്റാവുന്ന ഇയർ കുഷ്യനുകളും ഹെഡ്‌ഫോൺ പ്രോയിൽ ലഭിക്കും.

ആക്‌ടീവ് നോയ്‌സ് ക്യാൻസലേഷൻ (ANC) ഉള്ള ആദ്യത്തെ ഓവർ-ഇയർ വയർലെസ് ഹെഡ്‌ഫോണാണ് സിഎംഎഫ് ഹെഡ്‌ഫോൺ പ്രോ എന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ഇന്ത്യൻ വേരിയന്‍റ് അതിന്‍റെ ആഗോള വേരിയന്‍റിന് സമാനമാണ്. ഇത് ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ രാജ്യത്ത് ലഭ്യമാകും.

സിഎംഎഫ് ഹെഡ്‌ഫോൺ പ്രോ: വില, ലഭ്യത
സിഎംഎഫ് ഹെഡ്‌ഫോൺ പ്രോയുടെ വില 7,999 രൂപയാണ്. ഇത് 2026 ജനുവരി 20 മുതൽ പരിമിതമായ കാലയളവിലേക്ക് 6,999 രൂപ പ്രാരംഭ വിലയിൽ വിൽക്കും. ഡാർക്ക് ഗ്രേ, ലൈറ്റ് ഗ്രേ, ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ എന്നീ മൂന്ന് നിറങ്ങളിലാണ് ഇത് ലഭ്യമാവുക. ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടിലൂടെയും തിരഞ്ഞെടുത്ത റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ വഴിയും ഈ ഫോൺ വാങ്ങാം.

CMF Headphone Pro: Colour options (Image Credit: CMF)

സിഎംഎഫ് ഹെഡ്‌ഫോൺ പ്രോ: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
സിഎംഎഫ് ഹെഡ്‌ഫോൺ പ്രോയിൽ നിക്കൽ-പ്ലേറ്റഡ് ഡയഫ്രങ്ങളുള്ള കസ്റ്റം 40 മില്ലിമീറ്റർ ഡ്രൈവറുകൾ ഉണ്ട്. ഇത് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ബ്ലൂടൂത്ത് സ്ട്രീമിങിനായി LDAC സഹിതം ഹൈ-റെസ് ഓഡിയോയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. 40dB വരെ നോയ്‌സ് റിഡക്ഷൻ ഉള്ള ഹൈബ്രിഡ് അഡാപ്റ്റീവ് ആക്റ്റീവ് നോയ്‌സ് ക്യാൻസലേഷൻ (ANC) ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സ്ഥിരമായ ശ്രവണ അനുഭവം നിലനിർത്തുന്നതിന് ആംബിയന്‍റ് നോയ്‌സ് ലെവലുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ANC ക്രമീകരിക്കുന്നത്.

സിഎംഎഫ് ഹെഡ്‌ഫോൺ പ്രോയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി ഫിസിക്കൽ റോളർ ഉണ്ട്. ഇത് ഉപയോക്താക്കളെ വോളിയം, പ്ലേബാക്ക്, നോയ്‌സ് ക്യാൻസലേഷൻ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നു. ബാസ്, ട്രെബിൾ ലെവലുകൾ ക്രമീകരിക്കാൻ ഉപയോക്താവിനെ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു എനർജി സ്ലൈഡർ ഇതിലുണ്ട്. Nothing X ആപ്പ് വഴി ഫങ്‌ഷനുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കാവുന്ന ബട്ടൺ നൽകാം. സംഗീതത്തിനും വീഡിയോ ഉള്ളടക്കത്തിനുമുള്ള സ്പേഷ്യൽ ഓഡിയോ മോഡുകളെയും ഈ ഉപകരണം പിന്തുണയ്ക്കും.

CMF Headphone Pro: Energy Slider and Roller control (Image Credit: CMF)

സിഎംഎഫ് ഹെഡ്‌ഫോൺ പ്രോയ്ക്ക് ആക്‌ടീവ് നോയ്‌സ് ക്യാൻസലേഷൻ ഇല്ലാതെ 100 മണിക്കൂർ വരെയും, ആക്‌ടീവ് നോയ്‌സ് ക്യാൻസലേഷൻ ഓണാക്കിയാൽ 50 മണിക്കൂർ വരെയും ബാറ്ററി ലൈഫ് ലഭിക്കും. അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്‌താൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഓഡിയോ കേൾക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്.ഹെഡ്‌ഫോണിൽ വലതുവശത്തെ ഇയർ കപ്പിൽ ഒരു USB ടൈപ്പ്-C പോർട്ട് ഉണ്ട്. കൂടാതെ USB ടൈപ്പ്-C മുതൽ USB ടൈപ്പ്-C വരെ കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാനും കഴിയും.

പരസ്‌പരം മാറ്റാവുന്ന ഇയർ കുഷ്യനുകൾ, കോളുകൾക്കുള്ള ബിൽറ്റ്-ഇൻ മൈക്രോഫോണുകൾ, ഉപയോക്താവിന്‍റെ കേൾവി മുൻഗണനകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓഡിയോ ഔട്ട്‌പുട്ട് ക്രമീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത പ്രൊഫൈലുകൾക്കുള്ള പിന്തുണ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

