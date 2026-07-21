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കുറഞ്ഞ വിലയില്‍ പ്രീമിയം ലുക്ക്; 'സിട്രോൺ ബസാൾട്ട് എക്‌സി'ൻ്റെ കംഫർട്ട് എഡിഷൻ ഇന്ത്യയില്‍ പുറത്തിറക്കി

പ്രീമിയം ക്യാബിൻ അപ്‌ഗ്രേഡുകളോടൊപ്പം കസ്റ്റമൈസേഷന്‍ സൗകര്യവും, 1.2 ലിറ്റർ ആസ്‌പിറേറ്റഡ് എഞ്ചിൻ 80.8 ബിഎച്ച്പി പവറും 115 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു, പുതിയ എഡിഷൻ്റെ വില അറിയാം.

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Citroen Basalt X Comfort Edition launched In India. (Citroen)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 21, 2026 at 4:01 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: സിട്രോൺ ബസാൾട്ട് എക്‌സിൻ്റെ കംഫർട്ട് എഡിഷൻ ഇന്ത്യയില്‍ പുറത്തിറക്കി. പുതിയ എഡിഷൻ്റെ എക്‌സ്-ഷോറൂം വില 8.75 ലക്ഷം രൂപയാണ്. കൂപ്പെ-എസ്‌യുവിയിലേക്ക് പ്രീമിയം ക്യാബിൻ അപ്‌ഗ്രേഡുകളോടൊപ്പം സൗകര്യപ്രദമായ സവിശേഷതകൾ, കസ്റ്റമൈസേഷന്‍ എന്നിവ ബ്രാന്‍ഡ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു.

കഴിഞ്ഞ മാസം എയർക്രോസിൽ ഈ പ്രത്യേക പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. സമാനമായ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളോടെ കംഫർട്ട് എഡിഷനിൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാറാണ് ബസാൾട്ട് എക്‌സ് എഡിഷന്‍. സിട്രോൺ അതിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ മോഡലുകളില്‍ ലൈനപ്പ് വികസിപ്പിക്കുകയും മത്സര കൂപ്പെ എസ്‌യുവി വിപണിയിൽ സാന്നിധ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

പുത്തന്‍ സിട്രോൺ ബസാൾട്ട് എക്‌സ് കംഫർട്ട് എഡിഷൻ

ബസാൾട്ടിൻ്റെ സ്റ്റാൻ്റേര്‍ഡിനോട് സാമ്യത പുലര്‍ത്തുന്ന എഡിഷനാണ് എക്‌സ് കംഫർട്ട്. സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി പുതിയ എഡിഷന്‍ ക്യാബിനില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രീമിയം മെട്രോപൊളിറ്റൻ ബീജ് ലെതറെറ്റ് സീറ്റുകളാണ്. ഇത് ബസാൾട്ടിൻ്റെ ഇൻ്റീരിയറിന് കൂടുതൽ സമ്പന്നവും ഉയർന്ന മാർക്കറ്റ് ഫീലും നൽകുന്നു.

സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെതറെറ്റ് അപ്ഹോൾസ്റ്ററിക്ക് പുറമേ, സിട്രോൺ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇഷ്‌ടാനുസരണം കസ്റ്റമൈസേഷന്‍ അനുവദിക്കുന്ന കംഫർട്ട് എഎക്‌സ്എസ് പായ്ക്കുകളും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. കമ്പനിയുടെ പുതിയ വാഗ്‌ദാനം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ വാഹനം വ്യക്തിഗതമാക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ സഹായമാകുന്നു.

ഈ പായ്‌ക്കുകളില്‍ ജെബിഎല്‍-ട്യൂൺ ചെയ്‌ത പ്രീമിയം സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, പ്രവചന സുരക്ഷാ അലേർട്ടുകളുള്ള ഫ്രണ്ട്, ക്യാബിൻ ഡാഷ് ക്യാമറ, റിവേഴ്‌സ് പാർക്കിംഗ് ക്യാമറ, വയർലെസ് ചാർജർ, 10 ഇഞ്ച് ആൻഡ്രോയിഡ് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ദൈനംദിന സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉപഭോക്താവിന് കൂടുതല്‍ സുഗമമാക്കുന്നതിനുമാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതെന്ന് സിട്രോൺ പറയുന്നു.

ബസാൾട്ട് എക്‌സ് കംഫർട്ട് എഡിഷൻ: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സിട്രോൺ ബസാൾട്ട് എക്‌സ് കംഫർട്ട് എഡിഷൻ ആസ്‌പിറേറ്റഡ്, ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനിലാണ് വരുന്നത്. 1.2 ലിറ്റർ ആസ്‌പിറേറ്റഡ് എഞ്ചിൻ 80.8 ബിഎച്ച്പി പവറും 115 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് 5-സ്‌പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർബോക്‌സുമായി സംയോജിക്കുന്നു. 1.2 ലിറ്റർ ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ 6-സ്‌പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്‌മിഷനുമായി 108.4 ബിഎച്ച്പി പവറും 190 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു, കൂടാതെ 6-സ്‌പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്‌സുമായി 205 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.

വിലയിൽ കാര്യമായ കുതിച്ചുചാട്ടമില്ലാതെ കൂടുതൽ പ്രീമിയം അനുഭവം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പുതിയ എഡിഷന്‍ പുറത്തിറക്കിയതെന്ന് സിട്രോൺ പറയുന്നു. എയർക്രോസ് കംഫർട്ട് എഡിഷനോടുള്ള മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പുതിയ എഡിഷൻ്റെ രൂപകല്‍പ്പനയുടെ പ്രചോദനമെന്ന് സ്റ്റെല്ലാൻ്റിസ് ഇന്ത്യയിലെ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ബ്രാൻഡുകളുടെ ബിസിനസ് ഹെഡും ഡയറക്‌ടറുമായ കുമാർ പ്രിയേഷ് പറഞ്ഞു. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സൗകര്യം, സാങ്കേതികവിദ്യ, വ്യക്തിഗതമാക്കൽ എന്നിവ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പുതിയ പതിപ്പ് പ്രീമിയം ഫാക്ടറി ഫിറ്റഡ് ഇൻ്റീരിയറുകളുമായി ക്യൂറേറ്റഡ് ഫീച്ചർ പായ്ക്കുകളുമായി ജോടിയാക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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