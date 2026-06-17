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ബാറ്ററി വാടകയ്ക്കെടുത്ത് കുറഞ്ഞ പ്രാരംഭവിലയിൽ ഇവി സ്വന്തമാക്കാം: 'സിട്രോൺ eC3X' വിപണിയിൽ
eC3 മോഡലിന്റെ പുതുക്കിയ പതിപ്പാണ് സിട്രോൺ eC3X. ബാറ്ററി വാടകയ്ക്കെടുത്ത് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ തുക നൽകി വാങ്ങാനാവുമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത.
Published : June 17, 2026 at 5:50 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഫ്രഞ്ച് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ സിട്രോൺ പുതിയ ഇലക്ട്രിക് കാർ പുറത്തിറക്കി. മുൻപുണ്ടായിരുന്ന eC3 മോഡലിന്റെ പുതുക്കിയ പതിപ്പാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. ആകർഷകമായ പുതിയ ഫീച്ചറുകളും കുറഞ്ഞ പ്രാരംഭ വിലയും ബാറ്ററി വാടകയ്ക്കെടുക്കാവുന്ന ബാറ്ററി-ആസ്-എ-സർവീസ് (BaaS) പ്രോഗ്രാമും ആണ് പുതിയ ഇലക്ട്രിക് ഹാച്ച്ബാക്കിനെ സവിശേഷമാക്കുന്നത്.
2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച സ്റ്റാൻഡേർഡ് eC3-യെക്കാൾ പ്രീമിയം അപ്ഗ്രേഡുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത 'X' ലൈനപ്പിൽ കാണാം. 10.25 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് സിട്രോൺ eC3X പുറത്തിറക്കിയത്. ബാറ്ററി-ആസ്-എ-സർവീസ് (BaaS) സ്കീമിന് കീഴിൽ വാങ്ങുന്നവർക്ക് കാർ 6.89 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിൽ വാങ്ങാം. ബാറ്ററിക്ക് കിലോമീറ്ററിന് 2.26 രൂപ നിരക്കിലാണ് ഈടാക്കുക. പുതിയ കാറിന്റെ ബുക്കിങും കമ്പനി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്താണ് ബാറ്ററി-ആസ്-എ-സർവീസ് പ്രോഗ്രാം?
ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് കുറഞ്ഞ പ്രാരംഭവിലയിൽ തന്നെ സ്വന്തമാക്കാവുന്ന ധനസഹായ മാതൃകയായി ബാറ്ററി-ആസ്-എ-സർവീസ് പ്രോഗ്രാമിനെ പറയാം. ബാറ്ററി വാടകയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സംവിധാനമാണ് BaaS. വാഹനം വാങ്ങുമ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ തുക കുറച്ച് വാങ്ങാം. ഇത് ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ട വാഹനത്തിന്റെ പ്രാരംഭവില കുറയ്ക്കും. എന്നാൽ ബാറ്ററി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കിലോമീറ്ററിന് അനുസരിച്ച് ഒരു നിശ്ചിത തുക വാടകയായി നൽകണം.
10.25 ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന സിട്രോൺ eC3X കാർ BaaS ഫിനാൻസ് പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിൽ ബാറ്ററി ഇല്ലാതെ 6.89 ലക്ഷം (എക്സ്-ഷോറൂം) രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാം. എന്നാൽ ബാറ്ററി വാടകയ്ക്കെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കിലോമീറ്ററിന് 2.26 രൂപ ബാറ്ററി വാടക നൽകണം. വാങ്ങുമ്പോഴുള്ള പ്രാരംഭവില കുറയുമെന്നതാണ് ഇതിലെ പ്രധാന ആകർഷണം.
സിട്രോൺ eC3X: ഡിസൈൻ
സിട്രോൺ eC3Xന് eC3 മോഡലിന് സമാനമായ ഡിസൈനാണ് ലഭിക്കുന്നത്. LED ഡിആർഎല്ലുകൾ, ഫോഗ് ലാമ്പുകൾ, സിഗ്നേച്ചർ ഗ്രിൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് ഫാസിയ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ബോഡിയിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ക്ലാഡിങ് ഉള്ള 15 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകളും പുതിയ ഇവിയിലുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്, റിയർ സ്കിഡ് പ്ലേറ്റുകൾ, ഫ്രണ്ട് ഫോഗ് ലാമ്പുകൾ, ഒരു വ്യതിരിക്തമായ 'X' ബാഡ്ജിങ്, ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതും ഓട്ടോ-ഫോൾഡിങും ആയ ORVM എന്നിവയും ഈ ഇവിയിൽ ഉണ്ട്.
3,981mm നീളവും 1,733mm വീതിയും 1,586mm ഉയരവും 2,540mm വീൽബേസും ഉള്ള കാറാണ് സിട്രോണിന്റെ eC3X. ഇതിന് 170mm ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസുണ്ട്. പരുക്കൻ റോഡുകളിലൂടെയും കുഴികളിലൂടെയും ഈ ഇവിയെ എളുപ്പത്തിൽ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാം. പോളാർ വൈറ്റ്, സ്റ്റീൽ ഗ്രേ, കോസ്മോ ബ്ലൂ, പെർല നെര ബ്ലാക്ക്, ഗാർനെറ്റ് റെഡ്, ഡീപ് ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രീൻ എന്നീ നിറങ്ങളിലാണ് പുതിയ ഇവി ലഭ്യമാവുക.
സിട്രോൺ eC3X: ഇന്റീരിയറും സവിശേഷതകളും
eC3X-ന്റെ ക്യാബിൻ മുൻ മോഡലിന് സമാനമായ ലേഔട്ട് നിലനിർത്തുന്നു. ഡാഷ്ബോർഡിൽ ഇലക്ട്രിക് ബ്ലൂ തീമും സീറ്റ് അപ്ഹോൾസ്റ്ററിക്ക് ടോൺ ലാമ ലെതറെറ്റും ഉണ്ട്. 7.0 ഇഞ്ച് TFT ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ എന്നിവയുള്ള 10.25 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം, ഇലക്ട്രോക്രോമിക് IRVM, വയർലെസ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ ചാർജർ, പ്രീമിയം JBL ഓഡിയോ സിസ്റ്റം, 40-ലധികം റിമോട്ട് ആക്സസ് സവിശേഷതകളുള്ള കണക്റ്റഡ് കാർ 2.0 തുടങ്ങിയ സൗകര്യപ്രദമായ സവിശേഷതകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
സിട്രോൺ eC3X: സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ
സിട്രോൺ eC3X-ൽ ആറ് എയർബാഗുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക്ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ (EBD) ഉള്ള ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിങ് സിസ്റ്റം (ABS), ISOFIX ചൈൽഡ് സീറ്റ് മൗണ്ടുകൾ, ഹൈ-സ്പീഡ് അലേർട്ട് സിസ്റ്റം എന്നിവയും അതിലേറെയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ലെയ്ൻ ഡിപ്പാർച്ചർ വാണിങ്, ഫ്രണ്ട് വെഹിക്കിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അലേർട്ട്, പെഡസ്ട്രിയൻ, നോൺ-മോട്ടോറൈസ്ഡ് വെഹിക്കിൾ വാണിങ് എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രെഡിക്റ്റീവ് സേഫ്റ്റി സ്യൂട്ടും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
സിട്രോൺ eC3X: ബാറ്ററി പായ്ക്കും സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും
മുൻ മോഡലുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സിട്രോൺ eC3Xന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളിൽ മാറ്റമില്ല. മുൻവശത്ത് ഒരു സിംഗിൾ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ഉണ്ട്. ഇത് 29.2kWh LFP ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. ഈ മോട്ടോർ 56 bhp കരുത്തും 143 Nm torque ഉം പരമാവധി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഒറ്റ ചാർജിൽ 320 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് പുതിയ കാറെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
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