സിട്രോൺ എയർക്രോസ് എക്സ്, സി3 ഹാച്ച്ബാക്ക് മോഡലുകൾക്ക് പുതിയ വേരിയന്റുകൾ: വിലയും സവിശേഷതകളും
ബുക്കിങ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ച വേരിയന്റുകൾ നിർമ്മിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലറിയാം...
Published : January 24, 2026 at 7:11 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഫ്രഞ്ച് കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ സിട്രോൺ തങ്ങളുടെ എയർക്രോസ് എക്സ്, സി3 ഹാച്ച്ബാക്ക് മോഡലുകളുടെ പുതിയ വേരിയന്റുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. എയർക്രോസ് എക്സ് ഇപ്പോൾ ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് മാക്സ് ട്രിമിൽ 5 സീറ്റർ ഓപ്ഷനിലും ലഭ്യമാകും. 12.41 ലക്ഷം രൂപ (എക്സ്-ഷോറൂം) ആണ് ഇതിന്റെ പ്രാരംഭവില.
അതേസമയം സിട്രോൺ സി3 ഹാച്ച്ബാക്കിന് ഇപ്പോൾ പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ അടങ്ങിയ സെക്കൻഡ്-ഫ്രം-ബേസ് ലൈവ് (ഒ) ട്രിം ആണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രാരംഭ വില 5.49 ലക്ഷം രൂപ (എക്സ്-ഷോറൂം) ആണ്. എന്നാൽ പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ച വേരിയന്റുകൾ ഉടനടി ലഭ്യമാകില്ല. ഇതിലെ രസകരമായ കാര്യമെന്തെന്നു വെച്ചാൽ, ബുക്കിങ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ യൂണിറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്.
എയർക്രോസ് എക്സ് മാക്സ് 5 സീറ്റ് വേരിയന്റിൽ പുതിയതെന്ത്?
പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, എയർക്രോസ് എക്സ് മാക്സ് 5 സീറ്റ് വേരിയന്റ് 2-വരി സീറ്റിങ് കോൺഫിഗറേഷൻ നൽകുന്നു. സിട്രോൺ സി3 എയർക്രോസ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ആദ്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു മോഡൽ അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷം ഈ സീറ്റിങ് കോൺഫിഗറേഷൻ നീക്കം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
നിലവിലെ അപ്ഡേറ്റിന് മുമ്പ്, സിട്രോൺ എയർക്രോസ് എക്സിന്റെ കുറഞ്ഞ സ്പെസിഫിക്കേഷനുള്ള യൂ, പ്ലസ് ട്രിമ്മുകൾ ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനുള്ള 5-സീറ്റർ മോഡലായി മാത്രമേ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. അതേസമയം ടർബോ-പെട്രോൾ പ്ലസ്, മാക്സ് ട്രിമ്മുകൾ 7-സീറ്റർ ട്രിമ്മുകൾ മാത്രമായിരുന്നു. പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് 5-സീറ്റർ എയർക്രോസിന്റെ ഓപ്ഷൻ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്.
എന്നിരുന്നാലും ഈ യൂണിറ്റുകൾ ഓർഡർ-ടു-ഓർഡർ ചെയ്യുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. അതായത് ബുക്കിങിന് ശേഷം മാത്രമേ വാഹനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി പുറത്തിറക്കൂ. 7 സീറ്റർ MAX ട്രിമ്മുകൾ പോലെ, 5 സീറ്റർ പതിപ്പും 108 bhp ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുമായി വരും.
സിട്രോൺ C3 ലൈവ് (O) വേരിയന്റിൽ പുതിയതെന്ത്?
സിട്രോൺ C3 യുടെ അടിസ്ഥാന ലൈവ് ട്രിമിനേക്കാൾ ഏകദേശം 54,000 രൂപ കൂടുതൽ വിലയുള്ള പുതിയ ലൈവ് (O) വേരിയന്റിൽ നിരവധി സവിശേഷതകളുണ്ട്. ഇതിന്റെ ടോപ്പ് സ്പെക് വേരിയന്റിൽ മാത്രം ലഭ്യമായ നിരവധി ആക്സസറികളും സവിശേഷതകളും ലൈവ് (O) വേരിയന്റിലും ലഭ്യമാണ്.
സ്മാർട്ട്ഫോൺ കണക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള പുതിയ 10.1 ഇഞ്ച് ആൻഡ്രോയിഡ് ടച്ച്സ്ക്രീൻ (ടോപ്പ് വേരിയന്റിന് 10.25 ഇഞ്ച് യൂണിറ്റ് ലഭിക്കുന്നു),ബിൽറ്റ്-ഇൻ സ്പീക്കറുകൾ, റിവേഴ്സ് ക്യാമറ, ലെതറെറ്റ് സീറ്റ് കവറുകൾ, ഫോഗ് ലാമ്പുകൾ, ക്രോം ഇൻസേർട്ടുകളുള്ള സൈഡ് ബോഡി, വീൽ ആർച്ച് മോൾഡിംഗുകൾ എന്നിവയാണ് പുതിയ വേരിയന്റിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സവിശേഷതകൾ.
ഇതിനുപുറമെ, മുമ്പ് ഉയർന്ന ഫീൽ ട്രിമ്മിൽ മാത്രം ലഭ്യമായിരുന്ന വീൽ കവറുകളും ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. 5.85 ലക്ഷം രൂപ (എക്സ്-ഷോറൂം) വിലയുള്ള ഈ കാറിന്റെ ഫീൽ ട്രിമിൽ ടച്ച്സ്ക്രീൻ, റിവേഴ്സ് ക്യാമറ, ഫോഗ് ലാമ്പുകൾ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ സ്റ്റാൻഡേർഡായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. പുതിയ സിട്രോൺ എയർക്രോസ് വേരിയന്റിനെപ്പോലെ, ഈ വേരിയന്റും ഓർഡർ-ടു-ഓർഡറിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടും. സ്ഥിരീകരിച്ച ബുക്കിങുകളിൽ മാത്രമേ ഇത് നിർമ്മിക്കൂ. ഈ പുതിയ വേരിയന്റ് പെർല നെര ബ്ലാക്ക് പെയിന്റ് സ്കീമിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ.
