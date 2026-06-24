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പ്രീമിയം ക്യാബിൻ സവിശേഷതകൾ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ: സിട്രോൺ എയർക്രോസിന്റെ കംഫർട്ട് എഡിഷൻ വിപണിയിൽ, ഒപ്പം മൂന്ന് ആക്സസറി പായ്ക്കും
സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിരവധി സൗന്ദര്യ വർദ്ധക ഘടകങ്ങളും പുതിയ സവിശേഷതകളും കംഫർട്ട് എഡിഷന് ലഭിക്കുന്നു. ഇത് പരിമിതമായ യൂണിറ്റുകളിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ.
Published : June 24, 2026 at 10:29 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഫ്രഞ്ച് വാഹനനിർമ്മാതാക്കളായ സിട്രോൺ തങ്ങളുടെ എസ്യുവിയായ എയർക്രോസിന്റെ ശ്രേണി വിപുലീകരിച്ചു. കംഫർട്ട് എഡിഷൻ എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യയിൽ എയർക്രോസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. പരിമിതമായ യൂണിറ്റുകളിൽ മാത്രം ലഭ്യമാകുന്ന ഈ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ വാഹനത്തിന് 9.09 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ എക്സ്-ഷോറൂം വില ആരംഭിക്കുന്നു.
പ്രീമിയം ഫീച്ചറുകളും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ക്യാബിൻ അനുഭവവും നൽകാൻ ഇതിന് കഴിയും. ഒന്നിലധികം വകഭേദങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എയർക്രോസിന്റെ കംഫർട്ട് എഡിഷൻ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിരവധി സൗന്ദര്യ വർദ്ധക ഘടകങ്ങളും പുതിയ സവിശേഷതകളും കംഫർട്ട് എഡിഷന് ലഭിക്കുന്നു.
സെഗ്മെന്റിലെ മറ്റ് എതിരാളികൾക്കിടയിൽ എസ്യുവിയെ കൂടുതൽ മികച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പാക്കി മാറ്റാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പുതിയ മാറ്റങ്ങളുമായി കംഫർട്ട് എഡിഷൻ പുറത്തിറക്കിയത്.
കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മുൻപാണ് സിട്രോൺ ഇന്ത്യയിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനമായ eC3X പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിനർത്ഥം സിട്രോൺ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള നിരയെ മെച്ചപ്പെടുത്താനും എതിരാളികൾക്കിടയിൽ ശക്തമായ മത്സരാർത്ഥിയായി സ്വയം അവതരിപ്പിക്കാനുമുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നാണ് ഈയടുത്ത ലോഞ്ചുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
സിട്രോൺ എയർക്രോസ് കംഫർട്ട് എഡിഷൻ: പുതിയ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെ?
എസ്യുവിയിൽ മെക്കാനിക്കൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനുപകരം, കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രീമിയം ക്യാബിൻ അനുഭവം നൽകുന്നതിനാണ് എയർക്രോസ് കംഫർട്ട് എഡിഷൻ മുൻതൂക്കം നൽകിയത്. എല്ലാ വേരിയന്റുകളിലും മെട്രോപൊളിറ്റൻ ബീജ് ലെതറെറ്റ് അപ്ഹോൾസ്റ്ററി ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ വാഹനത്തിന്റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റുകളിൽ ഒന്ന്. കമ്പനിയുടെ എൻട്രി ലെവൽ ട്രിം ആയ യൂവിലും എയർക്രോസിന്റെ സീറ്റുകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രീമിയം തോന്നിപ്പിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ എസ്യുവിയിൽ എല്ലാ ശ്രേണികളിലും ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഫ്രണ്ട്, റിയർ ഹെഡ്റെസ്റ്റുകളും ഉണ്ട്. ഇത് യാത്രക്കാർക്ക് സുഖകരമായ യാത്ര വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ എർണോണോമിക്സും വർധിപ്പിക്കുന്നു. വേരിയന്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, എസ്യുവിയുടെ ക്യാബിനിൽ കറുത്ത ഗ്രെയിൻഡ് പ്രതലങ്ങൾ, സോഫ്റ്റ്-ടച്ച് ഘടകങ്ങൾ, സിൽവർ ആക്സന്റുകൾ എന്നിവയുള്ള പുതുക്കിയ ഇന്റീരിയർ ഫിനിഷുകളും ലഭിക്കുന്നു.
സിട്രോൺ എയർക്രോസ് കംഫർട്ട് എഡിഷൻ: വിലയും വേരിയന്റുകളും
സിട്രോൺ എയർക്രോസ് കംഫർട്ട് എഡിഷൻ മൂന്ന് വേരിയന്റുകളിലാണ് ലഭ്യമാവുക.നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് (NA) പെട്രോൾ മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ (MT) ഉള്ള എൻട്രി ലെവൽ യു ട്രിമിന്റെ വില 9.09 ലക്ഷം രൂപ (എക്സ്-ഷോറൂം) ആണ്. NA പെട്രോൾ MT ഉള്ള പ്ലസ് വേരിയന്റിന് 9.99 ലക്ഷം രൂപയും (എക്സ്-ഷോറൂം), MT ഉള്ള ഏഴ് സീറ്റർ പ്ലസ് ടർബോയ്ക്ക് 11.99 ലക്ഷം രൂപയും (എക്സ്-ഷോറൂം) വില വരും. എല്ലാ വകഭേദങ്ങളിലും കംഫർട്ട് എഡിഷൻ അപ്ഗ്രേഡുകൾ ലഭ്യമാണ്.
പുതിയ ആക്സസറി പായ്ക്കുകളും
സിട്രോൺ ഇപ്പോൾ കംഫർട്ട് എഡിഷനോടൊപ്പം 3 ആക്സസറി പായ്ക്കുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. യു, പ്ലസ്, മാക്സ് എന്നിവയാണ് ഇവ. 36,600 രൂപയാണ് യു പായ്ക്കിന്റെ വില. വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ എന്നിവയുള്ള 10 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ, ഗൈഡുകളുള്ള റിവേഴ്സ് ക്യാമറ, ഫോഗ് ലാമ്പുകൾ, വീൽ കവറുകൾ, ക്രോം ബിറ്റുകളുള്ള ഡോർ ക്ലാഡിങ്, മറ്റ് സ്റ്റൈൽ അപ്ഗ്രേഡുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
അതേസമയം പ്ലസ് പായ്ക്കിന് 8,460 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. ഇതിൽ വയർലെസ് ചാർജർ, ഗൈഡുകളുള്ള റിവേഴ്സ് ക്യാമറ, ചില എക്സ്റ്റീരിയർ സ്റ്റൈൽ അപ്ഗ്രേഡുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. മാക്സ് പായ്ക്കിന് 40,000 രൂപ വിലയുണ്ട്.
ഇതിൽ ആംപ്ലിഫയറുള്ള JBL സ്പീക്കറുകളും മുന്നിലും അകത്തും പിന്നിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡാഷ്ക്യാമും ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂട്ടിയിടി സമയത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിന് കൊളിഷൻ വാണിങ്, ലെയ്ൻ പുറപ്പെടൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിന് ലെയ്ൻ ഡിപ്പാർച്ചർ വാണിങ്, കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിന് പെടസ്ട്രിയൻ വാണിങ്, കാർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോഴുള്ള അലേർട്ടുകൾ തുടങ്ങിയ സുരക്ഷാ അലേർട്ടുകളും ഈ പായ്ക്കിനൊപ്പം ലഭിക്കും.
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