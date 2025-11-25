ETV Bharat / automobile-and-gadgets

തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് 100 കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരം താണ്ടി: ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിൽ ഇടം നേടി ചൈനീസ് ഹ്യുമനോയ്‌ഡ് റോബോട്ട്; വീഡിയോ കാണാം

ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിൽ ഇടം നേടി ചൈനീസ് റോബോട്ട് 'അഗിബോട്ട് എ2'. തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് 100 കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരം താണ്ടി. ഹ്യൂമനോയിഡ് യന്ത്രം ഇതുവരെ നടന്നതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ദൂരമാണ് ഇത്.

CHINESE HUMANOID ROBOT RECORD ചൈനീസ് റോബോട്ട് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് GUINNESS WORLD RECORDS ചൈനീസ് ഹ്യൂമനോയ്‌ഡ് റോബോട്ട്
Chinese Humanoid Robot Sets World Record By Completing 100km Walk in Three Days (AFP)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 25, 2025 at 2:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

രു മനുഷ്യൻ മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായി നടക്കുക എന്നത് അത്ര വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ലായിരിക്കും. പക്ഷേ, ഒരു റോബോട്ടാണെങ്കിലോ.... അതെ, മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന തുടർച്ചയായ നടത്തത്തിനൊടുവിൽ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുകയാണ് ചൈനീസ് ഹ്യുമനോയ്‌ഡ് റോബോട്ട്.

'അഗിബോട്ട് എ2' എന്ന ഈ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് താരം നടന്ന് താണ്ടിയത് 100 കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരമാണ്. ഒരു ഹ്യൂമനോയിഡ് യന്ത്രം ഇതുവരെ നടന്നതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ദൂരമാണിത്. നവംബർ 10ന് വൈകുന്നേരം കിഴക്കൻ ചൈനീസ് നഗരമായ സുഷൗവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട റോബോട്ട് നവംബർ 13ന് ഷാങ്ഹായിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ വാട്ടർഫ്രണ്ട് ബണ്ട് പ്രദേശത്ത് എത്തിച്ചേർന്നതായാണ് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്‌സ് രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് താണ്ടിയത് 100 കിലോമീറ്റർ ദൂരം
ഹൈവേകളും നഗരവീഥികളും താണ്ടിയാണ് 169 സെന്‍റീമീറ്റർ (അഞ്ച് അടി ആറ് ഇഞ്ച്) നീളമുള്ള ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ട് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്‌സിൽ ഇടം നേടിയത്. ഷാങ്ഹായ് ആസ്ഥാനമായുള്ള റോബോട്ട് നിർമ്മാതാക്കളായ അഗിബോട്ട് ആണ് ഈ മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടിന് പിന്നിൽ. മനുഷ്യനെ പോലെ രണ്ട് കാലുകളുള്ള റോബോട്ട് നടന്നുനീങ്ങിയത് 106.286 കിലോമീറ്റർ (66 മൈൽ) ആണ്.

നടന്നുനീങ്ങിയത് ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച്
മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന തുടർച്ചയായ യാത്രയ്‌ക്കിടയിൽ റോബോട്ട് വ്യത്യസ്‌തമായ പ്രതലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചതായും, നടത്തം എല്ലാ ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. ഒരു ഹ്യുമനോയ്‌ഡ് റോബോട്ടിന് ഇത്തരത്തിലൊരു നേട്ടം കൈവരിക്കാനാകുന്നത് ആദ്യമായാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ചൈനീസ് ഹ്യുമനോയ്‌ഡ് റോബോട്ട് നടന്നുനീങ്ങുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ (AFP)

വെള്ളിയും കറുപ്പും നിറത്തിലുള്ള അഗിബോട്ട് എ2 റോബോട്ട് സൈക്കിളിലും സ്‌കൂട്ടറിലും സഞ്ചരിക്കുന്നവരെ മറികടന്ന് റോഡിലൂടെ നടന്നുനീങ്ങുന്നത് അഗിബോട്ട് പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയിൽ കാണാം. വേഗത കൂട്ടി ഷാങ്ഹായ് സ്കൈലൈനിന് മുന്നിലുള്ള ബണ്ടിലൂടെ നടന്നുനീങ്ങുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഉപഭോക്തൃ സേവനങ്ങൾക്കായി ചാറ്റ് ഫങ്‌ഷനും ലിപ്-റീഡിങ് കഴിവുകളും ഉള്ള അഗിബോട്ട് എ2 രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു.

വരാനിരിക്കുന്നത് ബില്യണിലധികം ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടുകൾ
ഹ്യുമനോയ്‌ഡ് റോബോട്ടുകളുടെ ഇത്തരം വളർച്ച സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ത്വരിതഗതിയിലുള്ള വളർച്ച എടുത്തുകാണിക്കുന്നതിനൊപ്പം റോബോട്ടുകളുടെ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും അപ്പുറമുള്ള വളർച്ചയും എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ ടെക് കമ്പനികൾ ഭൗതിക ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസിൽ വൻതോതിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നു. 2050 ആകുമ്പോഴേക്കും ലോകത്ത് ഒരു ബില്യണിലധികം ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ആഗോള സാമ്പത്തിക സേവനദാതാക്കളായ മോർഗൻ സ്റ്റാൻലിയുടെ പ്രവചനം.

ആഗോള റോബോട്ടിക്‌സ് വ്യവസായത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ചൈനീസ് സർക്കാർ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നുണ്ട്. ആഭ്യന്തര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഹ്യൂമനോയിഡുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ വലിയ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റിൽ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ട് ഗെയിമുകൾക്ക് ബീജിങ് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചിരുന്നു. ബാസ്‌കറ്റ്ബോൾ മുതൽ നിരവധി മത്സര ഗെയിമുകൾക്ക് ബീജിങ് വേദി ആയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ മത്സരയിനങ്ങളിലായി 500-ലധികം അത്‌ലറ്റ് റോബോട്ടുകൾ പങ്കെടുത്തു.

Also Read:

  1. മനുഷ്യനാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും, അത്രയും പെർഫെക്‌ട് മൂവ്‌മെന്‍റ്‌സ്! ആളുകൾക്ക് സംശയമായി, ഒടുവിൽ കമ്പനിക്ക് ഈ റോബോട്ട് മനുഷ്യനല്ലെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടിവന്നു
  2. ചുമരെഴുത്തിന് ആളെ കിട്ടുന്നില്ലേ; പേരും ചിഹ്നവും എഴുതുന്ന റോബോട്ട് റെഡി
  3. മനുഷ്യരെ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കും 'കോബോട്ട്'; ആമസോണിൻ്റെ പാതയിൽ വേറെയും കമ്പനികള്‍? പണി പോകുമോ?
  4. അഡാർ ഐറ്റം! കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ എഞ്ചിനിൽ റോയൻ എൻഫീൽഡിന്‍റെ ബുള്ളറ്റ് 650; അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ
  5. ഹൈലൈറ്റ് ട്യൂബ്‌ലെസ് സ്‌പോക്ക് വീലുകൾ: പ്രത്യേക പതിപ്പുമായി റോയൽ എൻഫീൽഡിന്‍റെ മെറ്റിയർ 350; വിശദാംശങ്ങൾ

TAGGED:

CHINESE HUMANOID ROBOT RECORD
ചൈനീസ് റോബോട്ട് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ്
GUINNESS WORLD RECORDS
ചൈനീസ് ഹ്യൂമനോയ്‌ഡ് റോബോട്ട്
CHINESE ROBOT GUINNESS RECORD

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.