മനുഷ്യനാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും, അത്രയും പെർഫെക്ട് മൂവ്മെന്റ്സ്! ആളുകൾക്ക് സംശയമായി, ഒടുവിൽ കമ്പനിക്ക് ഈ റോബോട്ട് മനുഷ്യനല്ലെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടിവന്നു
വഴക്കമുള്ളതാവാൻ അയേൺ റോബോട്ടിന് മനുഷ്യസമാനമായ നട്ടെല്ല്, സന്ധികൾ, കൃത്രിമ പേശികൾ എന്നിവ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ കാണികൾക്ക് മനുഷ്യനാണോ എന്ന സംശയമുയർന്നു. തെളിയിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായ സിഇഒ റോബോട്ടിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അഴിച്ചുമാറ്റി. വീഡിയോ കാണാം.
Published : November 8, 2025 at 4:01 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ചൈനീസ് ഇലക്ട്രിക് വാഹന (ഇവി) നിർമ്മാതാക്കളായ എക്സ്പെങ്(Xpeng) ഒരു പുതിയ ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ട് പുറത്തിറക്കി. 'അയേൺ' എന്ന് പേര് നൽകിയ ഈ റോബോട്ടിന് സാധാരണ റോബോട്ടിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ചലനങ്ങളും രൂപഭാവവുമൊക്കെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യന് സമാനമായ രൂപവും ചലനവും ഉള്ള ഒരു റോബോട്ടാണിത്.
മനുഷ്യർ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അതേ പേശീചലനങ്ങൾ ഇതിലും കാണാം. വഴക്കമുള്ളതാവാൻ അയേൺ റോബോട്ടിന് മനുഷ്യസമാനമായ നട്ടെല്ല്, സന്ധികൾ, കൃത്രിമ പേശികൾ എന്നിവ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ തോന്നുന്ന രൂപവും പ്രവർത്തനവുമുള്ള ഒരു റോബോട്ട്.
മനുഷ്യസമാനമായ രൂപമൊക്കെ കണ്ടതോടെ പലരും സംശയം ഉയർത്തി. 'അതിനുള്ളിൽ മനുഷ്യനാണോ' എന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉയർന്നത്. ആളുകളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായി കമ്പനി അതിന്റെ ഓരോ ഭാഗവും അഴിച്ച് പുറത്തെടുത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യാഥാർത്ഥ്യം ആളുകളിലെത്തിക്കാൻ കമ്പനിയുടെ സിഇഒ ഹെ സിയോവോപെങ് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ വീഡിയോ കമ്പനി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഹെ സിയോവോപെങിന്റെ വാക്കുകൾ; "ചിലപ്പോൾ, ലളിതമായ എന്തെങ്കിലും തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾ അസംബന്ധമായ പരിധികൾ വരെ പോകേണ്ടിവരും." "ഇത് മറ്റൊരാളിൽ നിന്നാണ് വന്നതെങ്കിൽ, ആളുകൾ അതിനെ സംശയിക്കില്ലായിരിക്കാം, പകരം കൈയടിച്ച് ആഘോഷിക്കും. ഇത്രയും നൂതനമായ റോബോട്ട് ഒരു ചൈനീസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ നിന്ന് വരുമെന്ന് ആളുകൾ വിശ്വസിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല," സിയാവോപെങ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തങ്ങളുടെ ഒറ്റ-ടേക്ക് വീഡിയോയിൽ റോബോട്ടിനെ കാണിച്ചപ്പോൾ ആളുകൾ സംശയിച്ചതായും, അത് വേദിയിൽ തത്സമയം റോബോട്ടിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അഴിച്ച് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതായും സിഇഒ പറഞ്ഞു.
എക്സ്പെങിന്റെ കസ്റ്റം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) റോബോട്ടിക്സ് ആർക്കിടെക്ചറിലാണ് ഇത് സാധ്യമായത്. വിഷ്വൽ ഇൻപുട്ടുകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാനും, കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യാതെ തന്നെ ഭൗതികമായി പ്രതികരിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. നവംബർ 5ന് ചൈനയിലെ ഗ്വാങ്ഷൗവിൽ നടന്ന എക്സ്പെങിന്റെ എഐ ദിനത്തിലാണ് അയേൺ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത്.
അയേൺ റോബോട്ടിനെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതായും 82 ഡിഗ്രി തിരിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് കൈകൾ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അനാച്ഛാദന വേളയിൽ സിഇഒ പറഞ്ഞു. ഇത് ശരീരത്തിലെ ഭാഗങ്ങൾ മനുഷ്യനെ പോലെ വളയ്ക്കുന്നതിനും തിരിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും.
അയേൺ റോബോട്ടിന്റെ സവിശേഷതകൾ
മൂന്ന് കസ്റ്റം എഐ ചിപ്പുകളാണ് അയേൺ റോബോട്ടിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇത് സെക്കൻഡിൽ 2,250 ട്രില്യൺ പ്രവർത്തനങ്ങൾ(TOPS) നടത്താനുള്ള കമ്പ്യൂട്ടിങ് പവർ നൽകുന്നു. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഇതുവരെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഏറ്റവും ശക്തമായ ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടുകളിൽ ഒന്നായി ഇതിനെ മാറ്റുമെന്ന് എക്സ്പെങ് പറയുന്നു. മികച്ച ലാപ്ടോപ്പുകളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്റലിന്റെ കോർ അൾട്രാ 200V സീരിസ് പ്രോസസറിന് പോലും 120 TOPS മാത്രമേ നേടാൻ കഴിയൂ.
പൂർണ്ണമായും സോളിഡ്-സ്റ്റേറ്റ് ബാറ്ററിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടാണ് ഇതെന്നാണ് എക്സ്പെങ് പറയുന്നത്. പരമ്പരാഗത ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററികളിലെ കത്തുന്ന ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് പകരം സെറാമിക്സുകളോ പോളിമറുകളോ സോളിഡ്-സ്റ്റേറ്റ് ബാറ്ററികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് റോബോട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന അടച്ചിട്ട പരിതസ്ഥിതികൾ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നു.
അയേൺ റോബോട്ട്: ഡിസൈൻ
മനുഷ്യശരീരത്തെ അനുകരിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മെലിഞ്ഞത് മുതൽ തടിയുള്ളത് വരെയുള്ള വ്യത്യസ്ത ശരീര തരങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ആന്തരിക എൻഡോസ്കെലിറ്റണും ബയോണിക് പേശി ഘടനയും റോബോട്ടിൽ ഉണ്ട്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാൻ കഴിയും. കൂടാതെ ഇതിന്റെ പുറംപാളി സിന്തറ്റിക് ചർമ്മത്തിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് റോബോട്ടിന് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ള പോലെ ചൂട് തോന്നിപ്പിക്കും.
അടുത്ത തലമുറ മോഡലിന് വളരെ വഴക്കമുള്ള അസ്ഥികളും, ഉറച്ച ബയോണിക് പേശികളും, മൃദുവായ ചർമ്മവുമുണ്ട്. മനുഷ്യർക്ക് സമാനമായ ഉയരവും അനുപാതവും ഇതിനുണ്ടാകും. ഭാവിയിൽ റോബോട്ടുകൾ ജീവിത പങ്കാളികളും സഹപ്രവർത്തകരും വരെ ആയേക്കാമെന്നാണ് കമ്പനി ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഒരു കാറോ, വസ്ത്രമോ വാങ്ങുന്ന പോലെ വ്യത്യസ്ത നിറത്തിലും, വ്യത്യസ്ത രൂപവും വസ്ത്രവും മുടിയും ഉള്ളതൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനാവും.
അയേൺ റോബോട്ട്: ഉൽപാദനം
അയേൺ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൻതോതിലുള്ള ഉൽപാദനം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ട് സുരക്ഷാ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് കമ്പനി ഇതിനെ വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കില്ല. അതേസമയം സ്റ്റോറുകൾ, ഓഫിസുകൾ, കമ്പനി ഷോറൂമുകൾ തുടങ്ങിയ വാണിജ്യ മേഖലയിലേക്കാവും അയേൺ റോബോട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാവുക.
ഇതിന്റെ ആദ്യ മോഡലുകൾ 2026ൽ Xpeng ലൊക്കേഷനുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. റോബോട്ടിക്സ്, ഓട്ടോണമസ് വാഹനങ്ങൾ, എഐ വികസനം എന്നിവ ഒരു ഏകീകൃത പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന"ഫിസിക്കൽ AI" എന്ന ആശയത്തിലേക്കുള്ള എക്സ്പെങിന്റെ ചുവടുവെയ്പ്പിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മുൻപാണ് അടുത്ത തലമുറ പറക്കും കാറുകളുടെ പരീക്ഷണ ഉൽപ്പാദനം കമ്പനി ആരംഭിച്ചത്.
മറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ട് ആശയം മുന്നോട്ടുവെച്ചിരുന്നു. അയേണിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, യൂണിട്രീയുടെ ബോട്ടിന് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക റിലീസ് തീയതി നൽകിയിട്ടില്ല. അതായത് എക്സ്പെങിനെ ഇത് മറികടക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
