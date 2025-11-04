ETV Bharat / automobile-and-gadgets

വരുന്നത് പറക്കും കാറുകളുടെ കാലം: ടെസ്‌ലയ്‌ക്ക് മുൻപേ ഫ്ലൈയിങ് കാറുകളുമായി ചൈനീസ് കമ്പനി; മസ്‌കിന് തിരിച്ചടി

മസ്‌കിന്‍റെ കണക്കുകൂട്ടൽ തെറ്റിച്ച് ചൈനീസ് കമ്പനി. ഫ്ലൈയിങ് കാറുകളുടെ പരീക്ഷണ ഉത്‌പാദനം ആരംഭിച്ചു.

XPENG AEROHT XPENG FLYING CARS പറക്കും കാർ TESLA
Xpeng X2 Electric Flying Car (Source: www.xpeng.com)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 4, 2025 at 8:58 PM IST

ലോൺ മസ്‌ക് നേരത്തെ ജോ രോഗൻ എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് ഷോയിൽ ടെസ്‌ലയുടെ പറക്കും കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ പുറത്തിറക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നെങ്കിലും നീണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. 2025 അവസാനത്തോടെ ഇതിന്‍റെ ഡെമോ നടത്താനാണ് അദ്ദേഹം പദ്ധതിയിട്ടത്. എന്നാൽ മസ്‌കിന്‍റെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചൈനീസ് ഇലക്‌ട്രിക് കാർ കമ്പനിയായ എക്‌സ്‌പെങ്.

ഗതാഗത മേഖലയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്‌ടിക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത തലമുറ പറക്കും കാറുകളുടെ പരീക്ഷണ ഉൽപ്പാദനം ഈ ചൈനീസ് സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എക്‌സ്‌പെങിന്‍റെ പറക്കും കാർ നിർമാണ വിഭാഗമായ എയ്‌റോഹ്‌റ്റ് ആണ് ഈ ആഴ്‌ച പരീക്ഷണ ഉൽപ്പാദനം ആരംഭിച്ചത്. ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി വൻതോതിൽ പറക്കും കാറുകൾ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുമെന്നത് തങ്ങളാണെന്നാണ് എക്‌സ്‌പെങ് എയ്‌റോഹ്‌റ്റ് അവകാശപ്പെടുന്നത്.

നിർമ്മാണ പ്ലാന്‍റും തയ്യാർ
ദക്ഷിണ ചൈനയിലെ ഗ്വാങ്‌ഷൂവിൽ 120,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്‌തീർണ്ണമുള്ള പ്ലാന്‍റിലാണ് ഇതിന്‍റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഈ പ്ലാന്‍റിൽ “ലാൻഡ് എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരിയർ” എന്ന വേർപെടുത്താവുന്ന ഇലക്ട്രിക് വിമാനം ഇതിനകം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ചൈനീസ് സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സിൻഹുവ വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

വാർഷിക തലത്തിൽ പതിനായിരത്തോളം വേർപെടുത്താവുന്ന വിമാന മൊഡ്യൂളുകളും, 5000 യൂണിറ്റ് പറക്കും കാറുകളും നിർമിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഈ പ്ലാന്‍റ്. പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമായാൽ ഓരോ 30 മിനിറ്റിലും വിമാന മൊഡ്യൂളുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു വിമാനം നിർമിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

പറപറക്കും പറക്കും കാർ
മദർഷിപ്പ്" എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആറ് ചക്രങ്ങളുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് വെഹിക്കിളും വേർപെടുത്താവുന്ന ഇലക്ട്രിക് വെർട്ടിക്കൽ ടേക്ക്-ഓഫ്, ലാൻഡിംഗ് (ഇവിടിഒഎൽ) വിമാനവും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പറക്കും കാർ. ഓട്ടോമാറ്റിക്, മാനുവൽ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡുകൾ ഇതിലുണ്ടാകും. ഇതിന്‍റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡ് സ്‌മാർട്ട് റൂട്ട് പ്ലാനിങും വൺ-ടച്ച് ടേക്ക്-ഓഫും ലാൻഡിങും പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നു. ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസിന് പുറമേ ലൈറ്റ് പ്ലെയിൻ ഫ്ലൈയിങ് ലൈസൻസുകളുള്ള ഡ്രൈവർ-ഡ്രൈവൺ കാറുകളായിരിക്കും ഇവ. ഏകദേശം 5.5 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ വാഹനം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈസൻസോടെ പൊതു റോഡുകളിൽ ഓടിക്കാനും സാധാരണ സ്ഥലങ്ങളിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാനും കഴിയുമെന്ന് സിൻഹുവ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

മത്സരം കടുക്കുമോ?
ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഗതാഗത മാർഗമായ ഫ്ലൈയിങ് കാറിന്‍റെ വാണിജ്യ ഉപയോഗത്തിലേക്കുള്ള സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ല് അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ. മാത്രമല്ല, ഭാവിയിലെ ഗതാഗത മേഖലയിലെ വാണിജ്യത്തിലെ മത്സരത്തെയും കൂടെയാണ് എടുത്തുകാണിക്കുന്നത്. ടെസ്‌ലയും വൈകാതെ തന്നെ പറക്കും കാറുകൾ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

വരാനിരിക്കുന്ന പറക്കും കാറിന് "പിൻവലിക്കാവുന്ന ചിറക് ഉണ്ടാകുമോ" എന്ന അമേരിക്കൻ പോഡ്‌കാസ്റ്റർ ജോ റോഗൻ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി "ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും അവിസ്‌മരണീയമായ ഉൽപ്പന്നം വെളിപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്" എന്നായിരുന്നു മസ്‌കിന്‍റെ മറുപടി. രണ്ട് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പറക്കും കാർ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുമെന്നാണ് മസ്‌ക് പറയുന്നത്.

അതേസമയം മറ്റൊരു യുഎസ് കമ്പനിയായ അലഫ് എയറോനോട്ടിക്‌സും അടുത്തിടെ അവരുടെ പറക്കും കാർ പരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്‍റെ വാണിജ്യ ഉൽപ്പാദനം ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് അലഫ് എയറോനോട്ടിക്‌സ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഒരു ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിലധികം പ്രീ-ബുക്കിങ് ഓർഡറുകൾ ലഭിച്ചതായി സിഇഒ ജിം ഡുക്കോവ്നി ഫോക്‌സ് ന്യൂസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം പറക്കുംകാർ പുറത്തിറക്കിയതിന് ശേഷം കമ്പനിക്ക് ഏകദേശം 5,000 ഓർഡറുകൾ നേടിയതായും 2026ൽ വൻതോതിലുള്ള ഉൽപ്പാദനവും ഡെലിവറിയും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്‌തതായും എക്സ്പെങ് പറയുന്നു.

XPENG AEROHT
XPENG FLYING CARS
പറക്കും കാർ
TESLA
CHINA FLYING CARS TRIAL PRODUCTION

