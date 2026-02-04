ETV Bharat / automobile-and-gadgets

മസ്‌ക്കിന്‍റെ ടെസ്‌ല കാറിലുൾപ്പെടെ ഫ്ലഷ് ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾക്ക് നിരോധനം: പഴയ ഹാൻഡിലുകൾ നിർബന്ധമാക്കി ചൈന

2026 ജനുവരി മുതൽ ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം വിൽപ്പനയ്ക്ക് ഇതിനകം അനുമതി ലഭിച്ചതോ പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്നതോ ആയ വാഹനങ്ങളുള്ള കാർ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ഡിസൈനുകളിൽ അപ്‌ഡേറ്റ് വരുത്തുന്നതിന് 2029 ജനുവരി വരെ സമയം ലഭിക്കും.

The madate will be effective from January 1, 2027. (Image Credit: Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 4, 2026 at 11:54 AM IST

ഹൈദരാബാദ്: ആഢംബര ഇലക്‌ട്രിക് വാഹന മേഖലയിൽ തരംഗമായി മാറിയ ഫ്ലഷ് ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ നിരോധിക്കാനൊരുങ്ങി ചൈന. ഇലോൺ മസ്‌ക്കിന്‍റെ ടെസ്‌ല ഉൾപ്പെടെയുള്ള മോഡലുകളിൽ കാണുന്ന ഫ്ലഷ് ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ചൈന നിരോധിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. ഹിഡൻ ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ നിരോധിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ രാജ്യമായി ചൈന മാറും.

2026 ജനുവരി 1 മുതൽ ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതായി ചൈനീസ് വ്യവസായ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്ത് വിൽക്കുന്ന എല്ലാ കാറുകളുടെയും ഡോറിന് അകത്തും പുറത്തും മെക്കാനിക്കൽ റിലീസ് ചെയ്യാവുന്ന ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ നിർബന്ധമാണെന്നാണ് ചൈന അറിയിച്ചത്. ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം പരാജയങ്ങളും (വൈദ്യുതി മുടങ്ങുമ്പോൾ), കൂട്ടിമുട്ടിയുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ തുറക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കണം ഡോർ ഹാൻഡിലുകളെന്നും വ്യക്തമാക്കി. പുതിയ തീരുമാനത്തിന് വ്യവസായ, വിവരസാങ്കേതിക മന്ത്രാലയം അംഗീകാരം നൽകി.

എന്ന് മുതൽ നടപ്പാക്കും?
നിരോധനം 2026ൽ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞെങ്കിലും, വിൽപ്പനയ്ക്ക് ഇതിനകം അനുമതി ലഭിച്ചതോ പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്നതോ ആയ വാഹനങ്ങളുള്ള കാർ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ഡിസൈനുകളിൽ അപ്‌ഡേറ്റ് വരുത്തുന്നതിന് 2029 ജനുവരി വരെ സമയം ലഭിക്കും. നിയമങ്ങൾ ചൈനയിൽ വിൽക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ബാധകമാകൂ. എങ്കിലും ആഗോള ഓട്ടോമോട്ടീവ് വ്യവസായത്തിൽ ചൈന പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ പുതിയ തീരുമാനം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കാർ രൂപകൽപ്പനയെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാം.

തീരുമാനം സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച്
ഫ്ലഷ് ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ വാഹനത്തിന് മികച്ച ഡിസൈൻ നൽകുന്നു. മാത്രമല്ല, വായുപ്രതിരോധം കുറച്ച് മൈലേജ് കൂട്ടാനും സഹായിക്കും. പക്ഷേ, ഫ്ലഷ് ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുന്നുവെന്നാണ് ചൈനീസ് വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ വിലയിരുത്തൽ. അപകട സമയത്തോ, വൈദ്യുതി തടസ്സപ്പെടുമ്പോഴേ ഡോറുകൾ തുറക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നത് വലിയ രീതിയിൽ സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു.

ഹോങ്കോംഗ്എഫ്‌പി പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ചൈനയിലെ ചെങ്ഡുവിൽ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ നടന്ന അപകടത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചിരുന്നു. ഷവോമി എസ്‌യു7 അൾട്രാ ഇലക്ട്രിക് കാർ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കവെ മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന കാറിനുള്ളിലകപ്പെട്ട ഡ്രൈവറെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് ഫ്ലഷ് ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ തുറക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഫ്ലഷ് ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് തടസം സൃഷ്‌ട്ടിക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ചൈനീസ് വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ തീരുമാനം.

ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ, ഹൈബ്രിഡുകൾ, ഇന്ധന സെൽ കാറുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ചൈനയുടെ ന്യൂ എനർജി വെഹിക്കിൾ (NEV) വിഭാഗത്തിൽ ഫ്ലഷ് ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ചൈന ഡെയ്‌ലിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ചൈനയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന 100 NEV-കളിൽ ഏകദേശം 60 ശതമാനവും അത്തരം ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്.

