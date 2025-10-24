ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഓല, ഊബറിന് വെല്ലുവിളിയായി കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ 'ഭാരത് ടാക്സി': ഡ്രൈവർമാർക്ക് ഉയർന്ന വരുമാനം, യാത്രക്കാർക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്ക്
സ്വകാര്യ ടാക്സികൾ ഉയർന്ന കമ്മീഷൻ ഈടാക്കുന്നതിലുള്ള പ്രതിഷേധം പരിഗണിച്ചാണ് പദ്ധതി. നവംബറിൽ ഡൽഹിയിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ സേവനം ആരംഭിക്കും.
Published : October 24, 2025 at 9:20 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഓല, ഊബർ പോലുള്ള സ്വകാര്യ ടാക്സി സർവീസുകൾക്ക് വെല്ലുവിളിയായി കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ 'ഭാരത് ടാക്സി'. ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ ഓടിയെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ ടാക്സി സർവീസ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സഹകരണ ടാക്സി സംരംഭമാണ്. ഓല, ഊബർ എന്നിവയുടെ രൂപകൽപ്പനകളെ നേരിടാൻ കഴിയുംവിധമാണ് ഭാരത് ടാക്സി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
കേന്ദ്ര സഹകരണ മന്ത്രാലയവും നാഷണൽ ഇ-ഗവേണൻസ് ഡിവിഷനും ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കുന്ന സംയുക്ത സംരംഭമാണിത്. ഡ്രൈവർമാർക്ക് മികച്ച വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുകയും യാത്രക്കാർക്ക് സുരക്ഷിതവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ളതുമായ സേവനം ലഭ്യമാക്കുകയുമാണ് ഇതിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഡ്രൈവർമാർക്ക് അവരുടെ വരുമാനത്തിന്മേൽ പൂർണ ഉടമസ്ഥാവകാശം ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാന പ്രത്യേകത.
സ്വകാര്യ ഓൺലൈൻ ടാക്സി കമ്പനികൾ (ഓല, ഊബർ തുടങ്ങിയവ) ഈടാക്കുന്ന ഉയർന്ന കമ്മിഷൻ നിരക്കുകളിൽ പല ഡ്രൈവർമാർക്കും അതൃപ്തിയുണ്ട്. ഇത് അവരുടെ യാത്രാവരുമാനത്തിന്റെ 25 ശതമാനം വരെ നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്നതിലൂടെ ഡ്രൈവർമാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന യഥാർഥ വരുമാനത്തിൽ വലിയ കുറവ് വരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഭാരത് ടാക്സിയുടെ പ്രസക്തി വർധിക്കുന്നത്.
വൃത്തിയുള്ള വാഹനങ്ങൾ അല്ലാത്തത്, അമിത നിരക്കുകൾ, ബുക്കിങ് കാൻസലേഷൻ, ആവശ്യകത കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വിലയിലുണ്ടാകുന്ന കുതിച്ചുചാട്ടം എന്നിവയുൾപ്പെടെ ആപ്പ് അധിഷ്ഠിത ടാക്സി സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിരന്തരമായി ഉയരുന്ന പരാതികളും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഭാരത് ടാക്സി ഈ നിലവിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്.
ഓൺലൈൻ ടാക്സി വിപണിയിൽ പുതിയ മത്സരം
ഭാരത് ടാക്സി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഡ്രൈവർമാർ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓഹരിയുടമസ്ഥരും പങ്കാളികളുമാവുകയാണ്. ഇതുവഴി കമ്പനിയുടെ ലാഭത്തിൽ അവർക്ക് നേരിട്ടുള്ള പങ്കാളിത്തമുണ്ടാകും. അതിനാൽ മറ്റു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേതുപോലെ ഡ്രൈവർമാർ വെറും ജോലിക്കാർ മാത്രമാകാതെ, അവർക്ക് മികച്ച വരുമാനവും തൊഴിൽ സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാൻ ഇതുവഴി സാധിക്കും.
ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ഭാരത് ടാക്സി രാജ്യത്തുടനീളം സേവനം ആരംഭിക്കാനാണ് പദ്ധതിയിടുന്നത്. ഇതിന്റെ പരീക്ഷണ ഘട്ടം നവംബറിൽ ഡൽഹിയിൽ ആരംഭിക്കും, ഇതിൽ 650 വാഹനങ്ങളും അവയുടെ ഡ്രൈവർമാരും ഉൾപ്പെടും. പരീക്ഷണം വിജയകരമായാൽ, ഡിസംബറിൽ പൂർണ തോതിലുള്ള പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് മറ്റ് പ്രധാന നഗരങ്ങളിലേക്ക് സേവനം വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
രാജ്യവ്യാപകമായി 'ഭാരത് ടാക്സി'
ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരുമടക്കം നിരവധി ഡ്രൈവർമാർ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് അടുത്ത വർഷം മുംബൈ, പൂനെ, ഭോപ്പാൽ, ലഖ്നൗ, ജയ്പൂർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 20 നഗരങ്ങളിലേക്ക് സേവനം ക്രമേണ വ്യാപിപ്പിക്കും. 2026 മാർച്ചോടെ നിരവധി മെട്രോ നഗരങ്ങളിൽ ഭാരത് ടാക്സിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു ലക്ഷം ഡ്രൈവർമാരെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും ഈ സേവനം എത്തുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളായ അമുൽ, ഇഫ്കോ എന്നിവയുടെ പിന്തുണ ഈ സംരംഭത്തിനുണ്ട്. അമുൽ ബ്രാൻഡിന് പേരുകേട്ട ഗുജറാത്ത് കോപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിങ് ഫെഡറേഷൻ്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ജയൻ മേത്ത അധ്യക്ഷനായ ഗവേണിങ് കൗൺസിലിനാണ് മേൽനോട്ടം. നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡെവലപ്മന്റ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ (എൻസിഡിസി) ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ രോഹിത് ഗുപ്ത വൈസ് ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
