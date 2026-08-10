ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ഐഫോൺ 18 സീരിസ് കസ്റ്റമൈസ്‌ഡ് ഡിസൈനിലോ? അൾട്ര, പ്രോ മോഡലുകളുടെ ഡിസൈൻ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്ത്

വരാനിരിക്കുന്ന ഐഫോൺ 18 പ്രോയുടെയും മടക്കാവുന്ന ഐഫോൺ അൾട്രയുടെയും രൂപകൽപ്പനയെയും സവിശേഷതകളെയും കുറിച്ച് കാവിയർ തങ്ങളുടെ പ്രിവ്യൂ പേജിൽ നിരവധി സുപ്രധാന അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആപ്പിൾ ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നും ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

CAVIAR IPHONE 18 PRO PRICE CAVIAR IPHONE ULTRA PRICE APPLE FOLDABLE IPHONE SPECS ഐഫോൺ 18
Caviar's iPhone Ultra mockup in gold trim and leather accents. (Image Credit: Caviar)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 10, 2026 at 8:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ആപ്പിളിന്‍റെ ഐഫോൺ 18 സീരിസ് വരുന്ന സെപ്റ്റംബറിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഐഫോൺ 18 സീരീസ് എന്ന പേരിൽ തന്നെ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഐഫോൺ 18, ഐഫോൺ 18 പ്രോ, ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്‌സ്, ഐഫോൺ അൾട്ര എന്നിവ ഉൾപ്പെടുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാൻഡി ബാർ ഫോണിനൊപ്പം കമ്പനി ആദ്യത്തെ മടക്കാവുന്ന ഫോണായ ഐഫോൺ അൾട്ര കൂടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. റഷ്യൻ ആഡംബര കസ്റ്റമൈസേഷൻ കമ്പനിയായ കാവിയാർ ഐഫോൺ 18 പ്രോ, ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്സ്, ഐഫോൺ അൾട്ര എന്നിവയുടെ ഭൗതിക ഡിസൈൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഇത് വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സൂചന നൽകുന്നു.

ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് അനുസരിച്ച്, വരാനിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ 3D മോഡലുകൾക്കായി കമ്പനി പ്രവർത്തിച്ചുവരികയാണ്. പുറത്തുവന്ന ഭൗതിക ഡിസൈൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കാവിയാർ ഡിസൈനർമാർ 24K ഗോൾഡ്, ടൈറ്റാനിയം, ലെതർ തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളുടെ അനുയോജ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ യഥാർത്ഥ ഫ്രെയിമുകളിൽ അവരുടെ കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഡിസൈനുകൾ പരീക്ഷിക്കുകയാണെന്നാണ്. ഐഫോൺ 18 പ്രോ, ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്സ്, ഐഫോൺ അൾട്ര എന്നിവയുടെ മോക്കപ്പ് ഡിസൈനിനൊപ്പം പുതിയ പർപ്പിൾ ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്സ് "ഡാർക്ക് ചെറി" ഹാൻഡ്‌സെറ്റും കൈവശമുണ്ടെന്ന് കാവിയാർ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

ഐഫോൺ 18 പ്രോ മോഡലുകളുടെയും ഐഫോൺ അൾട്രയുടെയും പ്രീ-ഓർഡറുകൾ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ തുറന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കാവിയാർ പറയുന്നു. ഇവയുടെ ആദ്യ ബാച്ച് പരിമിതപ്പെടുത്തും. കൂടാതെ പ്രീ-ഓർഡറിങിന്ഇപ്പോൾ ഒരു മുൻഗണനാ നിർമ്മാണ സ്ലോട്ട് കൂടെ ഉണ്ടാകും.

സെപ്‌റ്റംബറിൽ പുറത്തിറക്കുമോ?

മൂന്ന് ഫോണുകൾക്കുമായി കാവിയാർ അതിന്‍റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രത്യേകം പേജുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ആപ്പിളിന്‍റെ ലോഞ്ച് ഇവന്‍റ് 2026 സെപ്റ്റംബർ 9 ന് നടക്കുമെന്നും കാവിയാർ അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ആപ്പിൾ ഇതുവരെ ഈ തീയതി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ കമ്പനിയുടെ മുൻ ലോഞ്ചുകളുടെ സമയവുമായി ഒത്തുനോക്കുമ്പോൾ കാവിയാർ അവകാശപ്പെടുന്ന ലോഞ്ച് തീയതിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.

ഐഫോൺ 18 പ്രോ സീരിസ്: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

കാവിയാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഐഫോൺ 18 പ്രോയും പ്രോ മാക്സും പുതിയ ഡാർക്ക് ചെറി ഷേഡിനൊപ്പം സിൽവർ, ഗ്രേ, ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ കൂടെ ലഭ്യമാവും. ഇവയ്‌ക്ക് യഥാക്രമം 6.3 ഇഞ്ചും 6.9 ഇഞ്ചും സ്‌ക്രീൻ വലുപ്പം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഡൈനാമിക് ഐലൻഡ് കട്ടൗട്ട് ചെറുതാകാം. കാരണം ചില ഫേസ് ഐഡി സെൻസറുകൾ ഡിസ്‌പ്ലേയ്ക്ക് കീഴിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

കൂടുതൽ നൂതനമായ 2nm നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച പുതിയ A20 പ്രോ ചിപ്പിൽ ഈ ഫോണുകൾ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് അവയെ വേഗത്തിലാക്കും. ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോകളിൽ ബാക്ക്‌ഗ്രൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ അപ്പർച്ചർ ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. പ്രധാന ക്യാമറയിലും വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായേക്കാം.

CAVIAR IPHONE 18 PRO PRICE CAVIAR IPHONE ULTRA PRICE APPLE FOLDABLE IPHONE SPECS ഐഫോൺ 18
Caviar iPhone 18 Pro featuring a 24K gold plated frame and wine-purple crocodile leather. (Image Credit: Caviar)

മുൻ മോഡലുകളേക്കാൾ വലിയ ബാറ്ററികൾ പുതിയ ഐഫോണുകളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പേപ്പറുകൾ ഇതിനകം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാമറ കൺട്രോൾ ബട്ടൺ പൂർണ്ണമായും ടച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ആകുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. എങ്കിലും ഈ വിവരങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ഐഫോൺ അൾട്ര: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

കാവിയാർ അവകാശപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച്, ശക്തമായ ടൈറ്റാനിയം ഫ്രെയിമും ദ്രാവക ലോഹത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു ഹിഞ്ചും അടങ്ങുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ് ഐഫോൺ അൾട്രായ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരു തരം വഴക്കമുള്ള അലോയ് ആണ് ഇതിലുണ്ടാവുക. ഫോൺ തുറക്കുമ്പോൾ 4.9 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണമുണ്ടാകും. അതേസമയം ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ മടക്കുമ്പോൾ 9 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണമുണ്ടാകും.

പുസ്തകം പോലുള്ള ആകൃതിയിലുള്ള ഫോൾഡബിൾ ഫോണായിരിക്കും ഐഫോൺ അൾട്രാ. ഇതിന് 7.8 ഇഞ്ച് ഇന്നർ സ്‌ക്രീനും 5.3 ഇഞ്ച് ഔട്ടർ സ്‌ക്രീനും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. രണ്ട് സ്‌ക്രീനുകളും 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും ബാറ്ററി ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന LTPO സാങ്കേതികവിദ്യയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഈ ഫോണും A20 പ്രോ ചിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമെന്നും 12GB റാമുമായി വരുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഡീപ് ബ്ലാക്ക്, പ്യുവർ വൈറ്റ് നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കാം.

ഐഫോൺ 18 പ്രോ, ഐഫോൺ അൾട്ര: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില

എംപറർ, കിങ്, ബ്ലാക്ക് പ്രിൻസ്, ഫറവോ, കോൺസൽ എന്നീ പേരുകളിൽ ഐഫോൺ 18 പ്രോ, ഐഫോൺ അൾട്ര മോഡലുകളുടെ അഞ്ച് പ്രത്യേക ലിമിറ്റഡ് എഡിഷനുകൾ കാവിയാർ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ പതിപ്പിനെയും ആശ്രയിത്ത് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്‌തുക്കളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓരോ ഡിസൈനിന്‍റെയും 18 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമേ നിർമ്മിക്കൂ.

ഐഫോൺ 18 പ്രോ സീരീസിന് ഏകദേശം $10,060 (ഏകദേശം 9,59,257 രൂപ) മുതൽ $12,770 (ഏകദേശം 12,17,666 രൂപ) വരെ വില വരാം. അതേസമയം ഐഫോൺ അൾട്രാ പതിപ്പുകളുടെ വില $13,840 (ഏകദേശം 13,19,677 രൂപ) മുതൽ $15,990 (ഏകദേശം 15,24,685 രൂപ) വരെയാകാം. കസ്റ്റമൈസേഷൻ ചെയ്‌തതായതിനാൽ ഈ പതിപ്പുകൾ വയർലെസ് ചാർജിംഗിനെയോ Qi2 മാഗ്നറ്റിക് ആക്‌സസറികളെയോ പിന്തുണയ്ക്കില്ല.

Also Read:

  1. വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ, ഫിറ്റ്നസ് ട്രാക്കിങും ജെമിനൈ പിന്തുണയും: പിക്‌സൽ വാച്ച് 5 വരുന്നു, ടീസർ പുറത്ത്
  2. ആപ്പിൾ പേ സേവനങ്ങൾ വൈകാതെ ഇന്ത്യയിലേക്കും: യുപിഐ പിന്തുണ ലഭിക്കില്ല, റിപ്പോർട്ടുകൾ
  3. ഒറ്റയടിക്ക് വർധിപ്പിച്ചത് 1.50 ലക്ഷം രൂപ! എംജി മജസ്റ്റർ എസ്‌യുവിക്ക് വില കൂടി

TAGGED:

CAVIAR IPHONE 18 PRO PRICE
CAVIAR IPHONE ULTRA PRICE
APPLE FOLDABLE IPHONE SPECS
ഐഫോൺ 18
IPHONE 18 ULTRA LEAKS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.