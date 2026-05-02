വിൽപ്പനയിൽ വൻ കുതിപ്പ്: ഏപ്രിലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിച്ചത് ഈ കമ്പനിയുടെ കാറുകൾ
Published : May 2, 2026 at 5:18 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: 2026 മാർച്ച് അവസാനിച്ചതോടെ നമ്മൾ പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ കാർ നിർമ്മാതാക്കൾ മികച്ച വിൽപ്പനയോടെയാണ് 2027 സാമ്പത്തിക വർഷം ആരംഭിച്ചത്. 2026 സാമ്പത്തിക വർഷവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം എല്ലാ കാർ ബ്രാൻഡുകളെയും സംബന്ധിച്ച് ശക്തമായ വാർഷിക വിൽപ്പന വളർച്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വർഷമാണ്.
മാരുതി സുസുക്കിയാണ് 2026 ഏപ്രിലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽപ്പന കൈവരിച്ചത്. അതേസമയം ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ വിൽപ്പന കണക്കുകളിൽ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സും മഹീന്ദ്രയും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉണ്ട്. അതേസമയം, രണ്ടാം തലമുറ കിയ സെൽറ്റോസിനും സോണറ്റിനുമുള്ള ശക്തമായ ഡിമാൻഡ് കാരണം കിയ ഇന്ത്യ ഏപ്രിലിൽ എക്കാലത്തെയും മികച്ച മൊത്തവ്യാപാര കണക്കുകൾ കൈവരിച്ചു. മികച്ച ആറ് കാർ നിർമ്മാതാക്കളുടെയും 2026 ഏപ്രിൽ മാസത്തെ വിൽപ്പന കണക്കുകൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.
1. മാരുതി സുസുക്കി: വിൽപ്പന
2026 ഏപ്രിലിൽ കമ്പനി 187,704 യൂണിറ്റുകളുടെ ആഭ്യന്തര വിൽപ്പന രേഖപ്പെടുത്തി. ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിമാസ വിൽപ്പനയാണ് ഇത്. ഹാച്ച്ബാക്കുകൾ, സെഡാനുകൾ, എസ്യുവികൾ എന്നിവയുടെ വിശാലമായ ശ്രേണിയിലൂടെയാണ് കമ്പനി വിപണിയിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. കമ്പനിയുടെ കോംപാക്റ്റ്, മിഡ്-സൈസ് സെഗ്മെന്റിലെ വിൽപ്പന ആകെ 80,659 യൂണിറ്റുകളായിരുന്നു. അതേസമയം മാരുതി ആൾട്ടോ കെ 10, വാഗൺ ആർ, എസ്-പ്രസ്സോ പോലുള്ള ചെറിയ കാറുകൾ 16,066 യൂണിറ്റുകൾ സംഭാവന ചെയ്തു. മാരുതി ഇ-വിറ്റാരയും ഈ മാസം 2,006 യൂണിറ്റുകൾ സംഭാവന ചെയ്തു. വിൽപ്പനയുടെ ഏകദേശം 85 ശതമാനവും അതിന്റെ വലിയ 61kWh ബാറ്ററി വേരിയന്റിൽ നിന്നാണ്.
2. ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ്: വിൽപ്പന
തദ്ദേശീയ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് 2026 ഏപ്രിലിൽ വിൽപ്പന കണക്കുകളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. വാഹന വിൽപ്പന വർഷം തോറും 30.5 ശതമാനം വർധിച്ച് 2025 ഏപ്രിലിൽ 45,199 യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 59,000 യൂണിറ്റുകളായി. നെക്സോൺ, പഞ്ച് തുടങ്ങിയ മോഡലുകൾക്കുള്ള ശക്തമായ ഡിമാൻഡ് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിന്റെ വിൽപ്പനയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇവ വിൽപ്പനയിൽ ഗണ്യമായ സംഭാവന നൽകുന്നു. കൂടാതെ, കമ്പനിയുടെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയിലും ശക്തമായ വർധനയുണ്ടായി. വർഷം തോറും 72.1 ശതമാനം വളർച്ചയാണ് കാണുന്നത്.
3. മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര: വിൽപ്പന
മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര 2026 ഏപ്രിലിൽ 56,331 യൂണിറ്റുകളുടെ ആഭ്യന്തര വിൽപ്പനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 2025 ഏപ്രിലിൽ ഇത് 52,330 യൂണിറ്റുകളായിരുന്നു. ഇത് വാർഷികാടിസ്ഥാനത്തിൽ 8 ശതമാനം വർധനവാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതേസമയം, കമ്പനിയുടെ വിൽപ്പന 2026 മാർച്ചിൽ 60,272 യൂണിറ്റായിരുന്നു. ഇത് 6.5 ശതമാനം കുറഞ്ഞതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സുമായുള്ള അന്തരം കുറച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം മഹീന്ദ്ര മൂന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. കമ്പനിയുടെ വിൽപ്പന പ്രധാനമായും എസ്യുവി നിരയെ ആശ്രയിച്ചാണ്. മഹീന്ദ്ര സ്കോർപിയോ, ഥാർ, എക്സ്യുവി ശ്രേണി പോലുള്ള മോഡലുകളാണ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.
4. ഹ്യുണ്ടായ് മോട്ടോഴ്സ്: വിൽപ്പന
ദക്ഷിണ കൊറിയൻ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ഹ്യുണ്ടായ് 2026 ഏപ്രിലിൽ 51,902 യൂണിറ്റ് ആഭ്യന്തര വിൽപ്പന രേഖപ്പെടുത്തി. നാലാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. ഹ്യുണ്ടായ് ക്രെറ്റ, വെന്യു, എക്സ്റ്റർ തുടങ്ങിയ പ്രധാന മോഡലുകൾ കമ്പനിയുടെ വിൽപ്പനയിൽ ഗണ്യമായ സംഭാവന നൽകിവയാണ്. ഹ്യുണ്ടായ് ഗ്രാൻഡ് ഐ10 നിയോസ്, ഐ20 തുടങ്ങിയ ഹാച്ച്ബാക്കുകൾക്കുള്ള ഡിമാൻഡ് ശക്തമായി തുടർന്നതും മറ്റൊരു കാരണമാണ്. ഈ മാസം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച മോഡൽ ഹ്യുണ്ടായ് വെന്യു ആണ്. കമ്പനി ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിമാസ ആഭ്യന്തര വിൽപ്പന 12,420 യൂണിറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. മോഡലിന്റെ സമീപകാല ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഭാരത് എൻസിഎപി സുരക്ഷാ റേറ്റിംഗാണ് ഈ ശക്തമായ പ്രകടനത്തിന് പ്രധാനമായും ഹ്യുണ്ടായ് മോട്ടോർ കാരണമായി പറയുന്നത്.
5. ടൊയോട്ട കിർലോസ്കർ മോട്ടോർ: വിൽപ്പന
2026 ഏപ്രിലിൽ ടൊയോട്ട 30,159 യൂണിറ്റുകളുടെ ആഭ്യന്തര വിൽപ്പന രേഖപ്പെടുത്തി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തെത്തി. 2025 ഏപ്രിലിൽ ഇത് 24,833 യൂണിറ്റുകളായിരുന്നു. വിൽപ്പനയിൽ 21 ശതമാനം വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്. ഇന്നോവ ഹൈക്രോസ്, അർബൻ ക്രൂയിസർ ഹൈറൈഡർ, ഫോർച്യൂണർ തുടങ്ങിയ മോഡലുകൾക്കായുള്ള തുടർച്ചയായ ഡിമാൻഡ് തന്നെയാണ് വിൽപ്പന വർധിക്കുന്നതിന് കാരണമായത്. ഈ മാസം കമ്പനിയുടെ ഇന്നോവ ഹൈക്രോസ് 200,000 യൂണിറ്റുകളെന്ന വിൽപ്പന നാഴികക്കല്ല് മറികടന്നു. ടൊയോട്ട കിർലോസ്കർ ഇന്ത്യയ്ക്കായുള്ള ആദ്യത്തെ ഇവിയായ അർബൻ ക്രൂയിസർ ഇബെല്ലയും പുറത്തിറക്കി. ഇതിന്റെ വില കമ്പനി ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
6. കിയ ഇന്ത്യ: വിൽപ്പന
ഹ്യുണ്ടായിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കിയ ഇന്ത്യ 2026 ഏപ്രിലിൽ 27,286 യൂണിറ്റുകളുടെ ആഭ്യന്തര വിൽപ്പന രേഖപ്പെടുത്തി. ടൊയോട്ടയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇതിന്റെ സ്ഥാനം. ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിൽപ്പനയും കമ്പനി രേഖപ്പെടുത്തി. പ്രധാന മോഡലുകൾക്കുള്ള ശക്തമായ ഡിമാൻഡ് കാരണമാണ് ഇത്. കമ്പനിയുടെ കിയ സെൽറ്റോസും സോണറ്റും ഈ വിൽപ്പന വളർച്ചയിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു. രണ്ട് മോഡലുകളും ഈ മാസം 10,000 യൂണിറ്റ് വിൽപ്പന മറികടന്നു. അതേസമയം കിയ കാരെൻസ് ക്ലാവിസും മൊത്തത്തിലുള്ള വിൽപ്പന വളർച്ചയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകി.
Also Read:
- ഹോണ്ട സിറ്റി ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് മുതൽ സ്കോഡ കൊഡിയാക് ആർഎസ് വരെ: ഈ മാസം ഇന്ത്യൻ നിരത്തിലിറങ്ങാനൊരുങ്ങി പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ കാറുകൾ
- മെച്ചപ്പെട്ട സവിശേഷതകളും ഇന്റീരിയർ മാറ്റങ്ങളുമായി പുത്തൻ ട്രൈബർ എംപിവി: വിലയറിയാം
- മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ വലിയ ബാറ്ററിയും മെച്ചപ്പെട്ട ഇന്റീരിയറും: പുതുക്കിയ ഹ്യുണ്ടായി അയോണിക് 5; പുതിയ വിലയറിയാം
- പുതിയ മിനി കൂപ്പർ എസ് കൺവെർട്ടിബിൾ ജെസിഡബ്ല്യു പായ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ: വിലയറിഞ്ഞോ?