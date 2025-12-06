ETV Bharat / automobile-and-gadgets
മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ പോലും ആവശ്യമില്ല, ഫോൺ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ എഐ ഉണ്ട്! വരുന്നത് ചൈനയുടെ ഏജന്റിക് എഐ സ്മാർട്ട്ഫോൺ
ഫോൺ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ പോലും ആവശ്യമില്ല, മുഴുവനും എഐ നോക്കിക്കോളും. ചൈനയുടെ ഏജന്റിക് എഐ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വരുന്നു. ഇതിനായുള്ള നുബിയ എം153 പ്രോട്ടോടൈപ്പ് പുറത്തിറക്കി.
Published : December 6, 2025 at 5:26 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന മിക്ക ഫോണുകളിലും എഐ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ പോലും ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോണിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്നാൽ കേട്ടോളൂ.. ആ കാലം വിദൂരമല്ല. ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോക്താവിന്റെ എല്ലാ ജോലികളും യാന്ത്രികമായി നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട്ഫോൺ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുകയാണ്.
ഇതിന്റെ എഞ്ചിനീയറിങ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് കമ്പനി പുറത്തിറക്കി കഴിഞ്ഞു. ടിക് ടോക് ഉടമയായ ബൈറ്റ്ഡാൻസ്, ചൈന ആസ്ഥാനമായുള്ള മൾട്ടിനാഷണൽ ടെലികോം കമ്പനിയായ ZTE ആയി സഹകരിച്ചാണ് നുബിയ എം153 പ്രോട്ടോടൈപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്. പൂർണ്ണമായും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഏജന്റ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോണാണിത്. അതായത് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ യഥാർത്ഥ ഏജന്റിക് എഐ സ്മാർട്ട്ഫോണാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്.
ബൈറ്റ്ഡാൻസിന്റെ തന്നെ ഡൗബാവോ എഐ ഏജന്റാണ് ഫോണിൽ പ്രവർത്തിക്കുക. ഇത് ഫോണിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് (ഒഎസിലേക്ക്) നേരിട്ട് സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത്, ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്പിനുള്ളിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാതെ മുഴുവൻ ഫോണും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.
മനുഷ്യൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ എഐ ഏജന്റ് വഴി ഫോൺ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഡൗബാവോ വഴി സാധിക്കും. റെസ്റ്റോറന്റ് റിസർവേഷൻ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോ, ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോ ആപ്പുകൾ സ്വയമേവ തിരഞ്ഞ് മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വയമേവ ചെയ്യാൻ ഫോണിന് സാധിക്കും.
ഒരു ഏജന്റിക് എഐ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ചെയ്യുന്നതെന്ത്?
ഈ എഐ ഫോണിന് ഒന്നിലധികം ആപ്പുകൾ തുറക്കാനോ, ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിക്കാനോ, ശരിയായ ഓപ്ഷനുകൾ തിരയാനോ ഉപയോക്താക്കളെ ആവശ്യമില്ല. ഉപയോക്താക്കൾ ഒരൊറ്റ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഫോൺ തന്നെ ചെയ്യുന്നു. ഒരു സേവനത്തിനായി എഐ തെരയുന്നതും, തുടർന്ന് അതിന് അനുയോജ്യമായ ആപ്പ് യാന്ത്രികമായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും, ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ യാന്ത്രികമായി പൂരിപ്പിക്കുന്നതും, തുടർന്ന് ഒരു സ്ഥിരീകരണം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതും ഡെമോയിൽ കാണിക്കുന്നു.
Another DeepSeek moment. This is the world’s first actual smart phone. It’s an engineering prototype of ZTE’s Nubia M153 running ByteDance’s Doubao AI agent fused into Android at the OS level. It has complete control over the phone. It can see the UI, choose/download apps,… pic.twitter.com/lM9PYMoQek— Taylor Ogan (@TaylorOgan) December 4, 2025
ഈ സവിശേഷത ഉപയോക്താക്കൾ പറയുന്ന ടാസ്ക്കുകൾ യാന്ത്രികമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇതിലെ എഐ ഒരു മനുഷ്യൻ കാണുന്ന അതേ രീതിയിൽ സ്ക്രീനിനെ കാണുന്നു. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി യാന്ത്രികമായി ചെയ്യുന്നു.
നുബിയ എം153ലെ എഐ രണ്ട് തലങ്ങളിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതായത്, ക്ലൗഡിന്റെയും ഓൺ-ഡിവൈസ് എഐയുടെയും ശക്തമായ സംയോജനം ഇവിടെ കാണാം. ക്ലൗഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡൗബാവോ എഐ ചിന്ത, ധാരണ, ആസൂത്രണം എന്നിവ നിർവഹിക്കുന്നു. ഫോണിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന Nebula GUI AI, ടാപ്പിങ്, ആപ്പുകൾ തുറക്കൽ, സ്ക്രീനിൽ നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ഫോൺ വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പാസ്വേഡുകൾ, പേയ്മെന്റുകൾ പോലുള്ള സെൻസിറ്റീവ് വിവരങ്ങളും സുരക്ഷിതമായി തുടരും.
ഇതിലെ എഐയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും?
- ഹോട്ടലിന്റെ ഫോട്ടോകൾ മികച്ച ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം.
- ടാക്സികൾ ബുക്ക് ചെയ്യാം.
- ഡെലിവറി ആപ്പിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യാം.
- മറ്റ് ബോട്ടുകളുമായി സംസാരിക്കാം.
ഒരു ഡെമോ വീഡിയോയിൽ, മുകളിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ ജോലികളും ഫോൺ യാന്ത്രികമായി നിർവഹിച്ചു. അക്കൗണ്ട് നമ്പറിന്റെ അവസാന അക്കം പോലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഏത് ആപ്പിന്റെയും സെറ്റിങ്സുകൾ പരിശോധിക്കാനും ഇതിലെ എഐയ്ക്ക് കഴിയും.
This is where it stops feeling like “voice commands” and starts feeling like a real assistant. I don’t remember which number I logged into the Baidu Apollo robotaxi app. Doubao digs into the app’s settings and tells me the last four digits of this account’s phone number so I can… pic.twitter.com/FT9I9q3QMi— Taylor Ogan (@TaylorOgan) December 4, 2025
ZTE നുബിയ എം153- സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
|ഫീച്ചറുകൾ
|വിശദാംശങ്ങൾ
|ഡിസ്പ്ലേ
|6.78 ഇഞ്ച് LTPO OLED
|റെസല്യൂഷൻ
|1264 x 2800
|പ്രോസസ്സർ
|സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ്
|റാം
|16 GB
|സ്റ്റോറേജ്
|512 GB
|ക്യാമറ
|50MP ഫ്രണ്ട്+ നാല് 50MP സെൻസറുകളും
|ബാറ്ററി
|6000mAh
|വയർലെസ് ചാർജിങ്
|15W
|വില
|3,499 യുവാൻ (ഏകദേശം ₹44,500)
എന്താണ് ഡൗബാവോ എഐ?
ബൈറ്റ്ഡാൻസിന്റെ സ്വന്തം മൾട്ടിമോഡൽ എഐ മോഡലാണ് ഡൗബാവോ. ചൈനയിൽ 175 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. വാചകവും ചിത്രങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന എഐ മോഡലാണ് ഇത്. നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള വസ്തുക്കളെ തിരിച്ചറിയാനും നിങ്ങൾ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്താലുടൻ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാനും ഇതിന് കഴിയും.
ചില അപകടസാധ്യതകളും
സിസ്റ്റം തലത്തിൽ എഐ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ, OEM കമ്പനികളുടെ വിതരണ ശൃംഖലയുടെ ശക്തിയെ ഇത് ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് വിദഗ്ധാഭിപ്രായം. അതുകൊണ്ടാണ് ബൈറ്റ്ഡാൻസ് തുടക്കത്തിൽ ഒരു പ്രധാന ബ്രാൻഡിന് പകരം ZTE യുമായി ബൈറ്റ്ഡാൻസ് പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത്.
എഐ വെറും ആപ്പുകളിൽ മാത്രമായി സംയോജിപ്പിക്കാതെ, വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മുഴുവൻ ഫോണും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നുബിയ M153 തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ഭാവി ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ സഹായികളുമായിരിക്കുമെന്ന് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
