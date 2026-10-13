ETV Bharat / automobile-and-gadgets
പുതിയ നിറത്തിലുള്ള അപ്ഹോൾസ്റ്ററിയിൽ ബിവൈഡി സീലയൺ 7ന്റെ ഫെസ്റ്റീവ് എഡിഷൻ: പ്രീമിയം മോഡലിനേക്കാൾ 70,000 രൂപ കൂടുതൽ
പരിമിതമായ യൂണിറ്റുകൾ മാത്രം പുറത്തിറക്കിയതിനാൽ ഫെസ്റ്റീവ് എഡിഷന്റെ ആകെ 150 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമേ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ലഭ്യമാവൂ. ഇതിന് സീലയൺ 7 പ്രീമിയം മോഡലിനേക്കാൾ 70,000 രൂപ കൂടുതലാണ്.
Published : October 13, 2026 at 1:32 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: നവരാത്രി, ദീപാവലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ കൊണ്ടാടാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് രാജ്യം. ഉത്സവ സീസൺ പ്രമാണിച്ച് ഇലക്ട്രിക് കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ BYD ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ലൈനപ്പിലേക്ക് 'BYD സീലയൺ 7 ഫെസ്റ്റീവ് എഡിഷൻ' എന്ന പേരിൽ പുതിയ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ മോഡൽ അവതരിപ്പിച്ചു. 50.60 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ പ്രത്യേക പതിപ്പിന്റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില.
2025 ഭാരത് മൊബിലിറ്റി എക്സ്പോയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ചൈനീസ് ഇലക്ട്രിക് കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ബിവൈഡിയുടെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ നാലാമത്തെ വാഹനമായ സീലയൺ 7-ന്റെ 'പ്രീമിയം' ട്രിമ്മിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പുതിയ ഫെസ്റ്റീവ് എഡിഷൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പരിമിത കാലത്തേക്ക് മാത്രം ലഭ്യമാകുന്ന ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ പതിപ്പിൽ 'ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ടാൻ' എന്ന പുതിയ ഇന്റീരിയർ കളർ ഓപ്ഷനും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ആകെ 150 യൂണിറ്റുകളിൽ മാത്രമേ ഈ ഫെസ്റ്റീവ് എഡിഷൻ വിൽക്കുകയുള്ളൂ. സാധാരണ സീലയൺ 7 പ്രീമിയം മോഡലിനേക്കാൾ 70,000 രൂപ കൂടുതലാണ് ഇതിന്റെ വില. സാധാരണ സീലയൺ 7-ൽ നിന്നും ഫെസ്റ്റീവ് എഡിഷന് പുതുതായി എന്തൊക്കെ ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
ബിവൈഡി സീലയൺ 7 ഫെസ്റ്റീവ് എഡിഷൻ: ഡിസൈൻ
ബിവൈഡിയുടെ സീലയൺ 7 ഫെസ്റ്റീവ് എഡിഷലെ പ്രധാന മാറ്റം വാഹനത്തിനുള്ളിലെ അപ്ഹോൾസ്റ്ററിയുടെ (സീറ്റ് കവറുകളും മറ്റും) നിറമാണ്. സാധാരണ സീലിയോൺ 7-ൽ 'ഓൾ-ബ്ലാക്ക്' (പൂർണ്ണമായും കറുപ്പ്), 'തഹിതി ബ്ലൂ' എന്നീ നിറങ്ങളിലുള്ള സീറ്റ് കവറുകളാണ് ലഭ്യമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷനിൽ പുതിയ 'ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ടാൻ' കളർ സ്കീമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
പ്രധാനമായും കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള അപ്ഹോൾസ്റ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. എന്നാൽ സീറ്റുകൾ, ഡോറുകൾ, ഡാഷ്ബോർഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ 'ടാൻ' നിറത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫീച്ചറുകളുടെയും സാങ്കേതിക സവിശേഷതകളുടെയും കാര്യത്തിൽ, അടിസ്ഥാനമായ പ്രീമിയം ട്രിമ്മിൽ നിന്ന് മാറ്റമൊന്നുമില്ലാതെയാണ് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ മോഡലും വരുന്നത്.
ബിവൈഡി സീലയൺ 7 ഫെസ്റ്റീവ് എഡിഷൻ: സവിശേഷതകൾ
സീലയൺ 7-ന്റെ 'പ്രീമിയം' ട്രിമ്മിലുള്ള എല്ലാ സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളും ഫെസ്റ്റീവ് എഡിഷനിലും ലഭ്യമാണ്. പനോരമിക് ഗ്ലാസ് റൂഫ്, പവേർഡ് ടെയിൽഗേറ്റ്, വെന്റിലേഷൻ സൗകര്യമുള്ള പവേർഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, ഡ്രൈവർ സീറ്റ് മെമ്മറി ഫങ്ഷൻ, 10.25 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, 15.6 ഇഞ്ച് റൊട്ടേറ്റിങ് ടച്ച്സ്ക്രീൻ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ബിവൈഡി സീലയൺ 7 പ്രീമിയം മോഡലിലുള്ള അതേ 'റിയർ-വീൽ-ഡ്രൈവ്' (RWD) സംവിധാനമാണ് പുതിയ ഫെസ്റ്റീവ് എഡിഷനിലും നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സംവിധാനം 308 bhp പവറും 380 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 82.56 kWh ബാറ്ററി പായ്ക്കാണ് ഇതിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Also Read:
- മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ 7,500 രൂപ കുറവ്: അത്യാധുനിക സവിശേഷതകളുമായി നവീകരിച്ച 'ടിവിഎസ് റേഡിയൻ' ഇന്ത്യൻ നിരത്തിലേക്ക്
- 250 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ചിൽ പുതിയ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ: മൂന്ന് റൈഡിങ് മോഡുകളിൽ 'വിഎൽഎഫ് സ്ട്രാഡ'
- 106 കിലോവാട്ടിന്റെ ബാറ്ററി, 625 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ചിൽ വോൾവോയുടെ പായുംപുലി; 'EX90' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ