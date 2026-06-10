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ചാർജ് തീരുമെന്ന ആശങ്ക വേണ്ട, പെട്രോൾ എഞ്ചിനുമുണ്ട്: 1200 കിമീ റേഞ്ചിൽ പ്ലഗ് ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് എഞ്ചിനിൽ ബിവൈഡിയുടെ പുതിയ കാർ

1,200 കിലോമീറ്ററിലധികം റേഞ്ച് നൽകുന്ന കാറാണ് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ വികസിപ്പിച്ചത്. മിക്ക സമയവും ഇലക്‌ട്രിക് വാഹനം പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. ബാറ്ററി ചാർജ് കുറവുള്ളപ്പോഴും വേഗത വർധിപ്പിക്കേണ്ടപ്പോഴും മാത്രമാണ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

BYD DM I TECHNOLOGY BYD PLUG IN HYBRID TECHNOLOGY BYD DM I ENGINE RANGE ബിവൈഡി
BYD launched DM-i plug-in hybrid technology in India. (Image Credit: BYD India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 10, 2026 at 4:23 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഇലക്‌ട്രിക് കാറുകൾ വാങ്ങുന്ന പലരും ഭയക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വഴിയിൽ വെച്ച് വാഹനത്തിന്‍റെ ചാർജ് തീരുമോ എന്നതായിരിക്കും. ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്കുതകുമോ എന്ന സംശയം പലരെയും വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് രണ്ട് തവണ ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്തരം സംശയങ്ങൾക്കൊന്നും അവസരം നൽകാതെ, പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ഇലക്‌ട്രിക് കാർ പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് ചൈനീസ് ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ബിവൈഡി.

DM-i പ്ലഗ്-ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ചത്. 1,200 കിലോമീറ്ററിലധികം റേഞ്ച് നൽകുന്ന കാറാണ് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ കമ്പനി പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എന്താണ് ബിവൈഡി DM-i ടെക്നോളജി?
ബിവൈഡിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പ്ലഗ്-ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റമാണ് DM-i. ഡ്യുവൽ മോഡ്-ഇന്‍റലിജന്‍റ് എന്ന് അർത്ഥം വരുന്നതാണ് DM-i. ഇത് ഏത് ഡ്രൈവിങ് സാഹചര്യങ്ങളിലും കംബസ്റ്റൻ എഞ്ചിനേക്കാൾ വൈദ്യുതിക്കാണ് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ മുൻഗണന നൽകുക. മറ്റ് വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി പരമാവധി ബാറ്ററി കരുത്തിലാണ് ഈ വാഹനം ഓടുന്നത്. ഇതിന് 1,200 കിലോമീറ്ററിലധികം റേഞ്ച് ലഭിക്കും.

BYD DM I TECHNOLOGY BYD PLUG IN HYBRID TECHNOLOGY BYD DM I ENGINE RANGE ബിവൈഡി
DM-i Plug-In Hybrid Technology (Image Credit: BYD India)

നഗരത്തിലൂടെ ഓടുമ്പോൾ ഇത് ഒരു പ്യുവർ ഇവിക്ക് സമാനമായാണ് ഓടുന്നത്. അതായത് ഇത് മിക്ക സമയവും ഒരു ഇലക്‌ട്രിക് വാഹനം പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. ബാറ്ററി ചാർജ് കുറവുള്ളപ്പോഴാണ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആവശ്യമായി വരുന്നത്. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അധിക വൈദ്യുതി ഉത്‌പാദിപ്പിക്കാൻ മാത്രമാണ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, വേഗത വർധിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴും പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കും.

വേഗത വർധിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ പരമാവധി കാര്യക്ഷമതയ്‌ക്കായി പെട്രോൾ എഞ്ചിനും ഇലക്‌ട്രിക് മോട്ടോറിനൊപ്പം ചക്രങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കരുത്ത് പകരും. എന്നാൽ പുറത്തേക്ക് ഇലക്‌ട്രിക് വാഹനം ഓടിക്കുന്ന അനുഭവം നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ഒരു പ്യുവർ ഇവി ഓടിക്കുന്നതായി മാത്രമേ ഡ്രൈവർക്ക് തോന്നൂ. പ്ലഗ്-ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള കാർ ഇന്ധന ഉപഭോഗവും മലിനീകരണവും ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്.

BYD DM I TECHNOLOGY BYD PLUG IN HYBRID TECHNOLOGY BYD DM I ENGINE RANGE ബിവൈഡി
DM-i Plug-In Hybrid Technology has a fuel efficiency of 4.8L per 100km (Image Credit: BYD India)

മൂന്ന് മോഡുകൾ
ബിവൈഡി DM-i ടെക്നോളജി മൂന്ന് മോഡുകളിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. ഇവി മോഡ്, HEV സീരീസ് മോഡ്, HEV പാരലൽ മോഡ് എന്നിവയാണ് ബിവൈഡി DM-i ടെക്നോളജിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്ലഗ് ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ കാറിലെ മൂന്ന് ഡ്രൈവിങ് മോഡുകൾ.

  1. ഇവി മോഡ്: (സാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പൂർണമായും ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്യുവർ ഇലക്ട്രിക് മോഡ്)
  2. HEV സീരീസ് മോഡ്: (ബാറ്ററി ചാർജ് കുറവുള്ളപ്പോൾ ചാർജ് ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഒരു ജനറേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്)
  3. HEV പാരലൽ മോഡ്: (ഹൈവേ പോലുള്ളയിടങ്ങളിൽ വേഗത വർധിപ്പിക്കാൻ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറും പെട്രോൾ എഞ്ചിനും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്)
BYD DM I TECHNOLOGY BYD PLUG IN HYBRID TECHNOLOGY BYD DM I ENGINE RANGE ബിവൈഡി
DM-i Plug-In Hybrid Technology comes with over 1200 km range (Image Credit: BYD India)

പവർട്രെയിനും പെർഫോമൻസും
43.04 ശതമാനം താപ കാര്യക്ഷമതയുള്ള 1.5 ലിറ്റർ Xiaoyun പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഡിഎം-i സിസ്റ്റത്തിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ്. ലിഥിയം ഇരുമ്പ് ഫോസ്ഫേറ്റിൽ (LFP) വരുന്ന ബിവൈഡിയുടെ ബ്ലേഡ് ബാറ്ററിക്ക് ഒപ്പമാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകളുടെ സുരക്ഷ, ഈട്, താപ സ്ഥിരത എന്നിവയ്ക്ക് പേരുകേട്ടതാണ് ലിഥിയം ഇരുമ്പ് ഫോസ്ഫേറ്റ്.

പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് 5.5 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 0–100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ബിവൈഡി അവകാശപ്പെടുന്നു. NEDC പരീക്ഷണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ 100 ​​കിലോമീറ്ററിന് വെറും 4.8 ലിറ്റർ ഇന്ധന ഉപഭോഗമാണ് ഉള്ളത്. വേഗത, ഉയർന്ന സുരക്ഷ, ധനലാഭം, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം, കാര്യക്ഷമം എന്നിവയാണ് ഇതിന്‍റെ ഗുണങ്ങൾ.

ഇന്ത്യൻ വിപണി പിടിക്കാൻ ബിവൈഡി
ലോകത്തിൽ വൻതോതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പ്ലഗ്-ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് വാഹനം (PHEV) F3DM ആണ്. 2008ലാണ് ബിവൈഡി ഇത് അവതരിപ്പിച്ചത്. അതിനുശേഷം കമ്പനി ആഗോളതലത്തിൽ 8 ദശലക്ഷത്തിലധികം PHEV-കൾ വിറ്റഴിച്ചു. നിലവിൽ ആഗോള PHEV വിപണിയുടെ 35 ശതമാനത്തിലധികം കമ്പനിയുടെ കൈവശമാണ്. സീൽ, സീലിയോൺ 7, അറ്റോ 3, eMax 7 എന്നിവയാണ് കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വിൽക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ. 40 നഗരങ്ങളിലായി 48 ഷോറൂമുകളുടെ ശൃംഖലയും ബിവൈഡിക്ക് ഉണ്ട്. 14,000 ഉപഭോക്താക്കളെയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

“സുസ്ഥിര മൊബിലിറ്റി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള കമ്പനിയുടെ പ്രതിബദ്ധതയിലേക്കുള്ള ഒരു നിർണായക ചുവടുവയ്പ്പാണ് DM-i സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ആമുഖമെന്ന് BYD ഇന്ത്യയുടെ ഇലക്ട്രിക് പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിൾസ് ബിസിനസ് മേധാവി രാജീവ് ചൗഹാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

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TAGGED:

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BYD PLUG IN HYBRID TECHNOLOGY
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