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1,000 കിലോമീറ്ററിലധികം റേഞ്ച്, പ്ലഗ്-ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ 'ബിവൈഡി ഡോൾഫിൻ ജി'
ഓരോ ഡ്രൈവിങ് സാഹചര്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രിക്, ഹൈബ്രിഡ് മോഡുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ DM-i ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം വാഹനത്തെ അനുവദിക്കും.
Published : June 12, 2026 at 12:43 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ചൈനീസ് ഇലക്ട്രിക് കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ബിവൈഡി യൂറോപ്യൻ വിപണിക്കായി പുതിയ ബിവൈഡി ഡോൾഫിൻ G DM-i അവതരിപ്പിച്ചു. പുതിയ കാറിലൂടെ കമ്പനി തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്ലഗ്-ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് സാങ്കേതികവിദ്യ ബി-സെഗ്മെന്റ് ഹാച്ച്ബാക്ക് വിഭാഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുകയാണ്. സൂപ്പർ ഹൈബ്രിഡ് ഡിഎം സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനം പെട്രോൾ- ഇലക്ട്രിക് പവർട്രെയിനുകളെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു.
പെട്രോൾ എഞ്ചിനുമായി ഫ്രണ്ട് ആക്സിലറിലാണ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നഗരത്തിലൂടെയുള്ള ഡ്രൈവിങിന് അനുയോജ്യമാണ് ഈ പ്ലഗ്-ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് സാങ്കേതികവിദ്യയെന്നും ഇത് വാഹനത്തിന് കൂടുതൽ ആക്സലറേഷൻ നൽകുമെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ബിവൈഡി ഡോൾഫിൻ G DM-i മികച്ച റേഞ്ചും വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. ഇതിന്റെ റേഞ്ചും മറ്റ് സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.
ബിവൈഡി ഡോൾഫിൻ G DM-i: സവിശേഷതകൾ
ഡോൾഫിൻ G DM-i കാറിന് പൂർണ്ണമായും ബാറ്ററി ചാർജും, ഫുൾ ടാങ്ക് പെട്രോളും ഉണ്ടെങ്കിൽ 1,000 കിലോമീറ്ററിലധികം ഡ്രൈവിങ് റേഞ്ച് നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഓരോ ഡ്രൈവിങ് സാഹചര്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രിക്, ഹൈബ്രിഡ് മോഡുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ DM-i ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം വാഹനത്തെ അനുവദിക്കുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. യൂറോപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ വിപണികൾക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത കമ്പനിയുടെ ആദ്യത്തെ കാറാണ് ബിവൈഡി ഡോൾഫിൻ G DM-i. 4,160 mm നീളവും 1,825 mm വീതിയുമുണ്ട് ഈ ഹാച്ച്ബാക്കിന്.
DM-i സാങ്കേതികവിദ്യ ഇന്ത്യയിലും
ബിവൈഡിയുടെ ഇന്ത്യൻ അനുബന്ധ സ്ഥാപനം BYD DM-i സാങ്കേതികവിദ്യ ഇന്ത്യയിലും അവതരിപ്പിച്ചു. അടുത്തിടെയാണ് പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത്. DM-i പ്ലഗ്-ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലെ ആദ്യത്തെ കാറായിരിക്കും BYD സീൽ U.
തിരഞ്ഞെടുത്ത അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളിൽ BYD Seal U DM-i സീലിയൻ 6 DM-i എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ DM-i സാങ്കേതികവിദ്യ ഔദ്യോഗികമായി അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കമ്പനി ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ ബാറ്ററി ചാർജ് കുറവുള്ളപ്പോൾ അധിക വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ മാത്രമാണ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക.
വേഗത വർധിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴും പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കും. അതിനാൽ തന്നെ പ്ലഗ്-ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ നഗരകത്തിലൂടെയുള്ള വേഗതയേറിയ യാത്രയ്ക്കും ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്കും മികച്ച ഓപ്ഷനായിരിക്കും.
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