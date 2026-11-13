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ബിവൈഡിയുടെ ആഡംബര ബ്രാൻഡായ 'ഡെൻസ' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ; 90 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് 'D9'
ഡെൻസ D9, ഡെൻസ Z9 GT ഷൂട്ടിംഗ് ബ്രേക്ക് എന്നീ മോഡലുകളാണ് കമ്പനി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഡെൻസ D9നെ കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയാം...
Published : November 13, 2026 at 9:05 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ചൈനീസ് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ബിവൈഡിയുടെ ആഡംബര ബ്രാൻഡായ 'ഡെൻസ' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ബ്രാൻഡിന് കീഴിൽ രണ്ട് മോഡലുകളാണ് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഡെൻസ D9, ഡെൻസ Z9 GT ഷൂട്ടിംഗ് ബ്രേക്ക് എന്നീ മോഡലുകളാണ് കമ്പനി ഇന്ത്യൻ വിപണിക്കായി പുറത്തിറക്കിയത്.
ഡെൻസയെ കുറിച്ച്
ടൊയോട്ടയ്ക്ക് 'ലെക്സസ്' ഉള്ളതിന് സമാനമായാണ് ബിവൈഡിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡെൻസയും. ബിവൈഡിയും ആഡംബര കാർ നിർമാതാക്കളായ മെഴ്സിഡസ് ബെൻസും (അന്ന് ഡൈംലർ എജി) ചേർന്ന് സംയുക്ത സംരംഭമായാണ് 2010-ൽ ഡെൻസ ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ 2024 സെപ്റ്റംബറോടെ മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ഇതിൽ നിന്നൊഴിയുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ ഡെൻസ പൂർണ്ണമായും ബിവൈഡിയുടെ ലക്ഷ്വറി ബ്രാൻഡാണ്. പുതിയ മോഡലുകൾ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് കമ്പനി തങ്ങളുടെ ആഗോള സാന്നിധ്യം വിപുലീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
വിലയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ, ഡെൻസ D9ന് 90 ലക്ഷം രൂപയും ഡെൻസ Z9 GT ഷൂട്ടിങ് ബ്രേക്കിന് 1.57 കോടി രൂപയുമാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില. ആഡംബര MPV വിഭാഗത്തിലാണ് ഡെൻസ D9 ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഇരു കാറുകളുടെയും ഡിസൈനും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.
ഡെൻസ D9-നെ കുറിച്ചറിയാം
അളവുകൾ: പുതിയ ഡെൻസ D9-ന് 5,250 mm നീളവും, 1,960 mm വീതിയും, 1,900 mm ഉയരവുമുണ്ട്. 3,110 mm ആണ് ഇതിന്റെ വീൽബേസ് ഉള്ളത്. കൂടാതെ ഇതിന്റെ മിനിമം ടേണിംഗ് റേഡിയസ് 5.85 മീറ്ററുമാണ്. 2+2+3 സീറ്റിങ് ക്രമീകരണമാണ് ഈ എംപിവിയിലുള്ളത്. നീളം, വീതി, വീൽബേസ് എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ എതിരാളികളെക്കാൾ വലിപ്പമുണ്ട് ഡെൻസ D9ന്. എന്നാൽ, 1,900 mm ഉയരമുള്ള ഈ വാഹനം, ടൊയോട്ട വെൽഫയർ (1,950 mm), ലെക്സസ് LM (1,940 mm) എന്നിവയെ അപേക്ഷിച്ച് അൽപ്പം ഉയരം കുറഞ്ഞതാണ്.
പവർട്രെയിൻ: പുതിയ ഡെൻസ D9ന്റെ മുൻഭാഗത്ത് ഒരു പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് സിൻക്രണസ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 340 kW പരമാവധി പവറും 365 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഈ മോട്ടോർ, മുൻ ചക്രങ്ങളിലേക്കാണ് പവർ നൽകുന്നത്. ഈ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറിനൊപ്പം 115.07 kWh ശേഷിയുള്ള, BYD-യുടെ രണ്ടാം തലമുറ 'ബ്ലേഡ്' ലിഥിയം അയൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബാറ്ററിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
WLTC സൈക്കിൾ പ്രകാരം, പുതിയ ഡെൻസ D9 ഒറ്റ ചാർജിൽ 608 km വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. വെറും 8.5 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് മണിക്കൂറിൽ 100 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത കൈവരിക്കാൻ ഈ വാഹനത്തിന് സാധിക്കും. ത്രീ-ഫേസ് കണക്ഷൻ വഴി 11kW വരെയുള്ള AC ചാർജിംഗിനെ ഈ ബാറ്ററി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. കൂടാതെ, DC ചാർജിങും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇതിലൂടെ 9 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ബാറ്ററി 10 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 97 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
സവിശേഷതകൾ: പുതിയ ഡെൻസ D9ൽ 15.6 ഇഞ്ച് ഫ്ലോട്ടിങ് സെൻട്രൽ ടച്ച്സ്ക്രീനും 10.25 ഇഞ്ച് ഫുൾ-LCD ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററും നൽകിയിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ നിരയിലെ സീറ്റുകളിൽ ആംറെസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ, 16 സ്പീക്കറുകളുള്ള Devialet ഓഡിയോ സിസ്റ്റം, ത്രീ-സോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം, ഒരു റഫ്രിജറേറ്റർ എന്നിവയും ഇതിലുണ്ട്. കൂടാതെ, രണ്ടാമത്തെ നിരയിലെ സീറ്റുകളിൽ 10-വേ പവർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, 10-പോയിന്റ് മസാജ്, ഹീറ്റിങ്, വെന്റിലേഷൻ, മെമ്മറി ഫങ്ഷൻ, പവർ ഉപയോഗിച്ച് ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ലെഗ് റെസ്റ്റുകൾ എന്നിവ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
മുൻനിരയിലെ സീറ്റുകളിലും പവർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, വെന്റിലേഷൻ, ഹീറ്റിങ്, മസാജ്, മെമ്മറി ഫംഗ്ഷനുകൾ എന്നിവ ലഭ്യമാണ്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ, സൺഷെയ്ഡോട് കൂടിയ 1.1 ചതുരശ്ര മീറ്റർ പനോരമിക് ഗ്ലാസ് റൂഫ്, മൾട്ടി-കളർ ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിംഗ്, നാല് പോയിന്റുകളിലായി 50W വയർലെസ് ചാർജിങ്, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ, ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആറ് USB പോർട്ടുകൾ എന്നിവയും ഈ വാഹനത്തിലുണ്ട്.
സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ: ഈ എംപിവിയിൽ കമ്പനി ഒമ്പത് എയർബാഗുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഫുൾ-ലെങ്ത് സൈഡ് കർടൈൻ എയർബാഗുകളും മുൻവശത്തെ സെന്റർ എയർബാഗും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉയർന്ന കരുത്തുള്ള സുരക്ഷാ ബോഡിയടങ്ങുന്ന ഘടനയും DiSus-C ഇന്റലിജന്റ് ഡാംപിങ് സസ്പെൻഷനും ഈ വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ഫോർവേഡ് കൊളിഷൻ വാർണിംഗ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് എമർജൻസി ബ്രേക്കിംഗ്, ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ, റിയർ ക്രോസ്-ട്രാഫിക് അലേർട്ട്, റിയർ ക്രോസ്-ട്രാഫിക് ബ്രേക്കിംഗ്, എമർജൻസി ലെയ്ൻ-കീപ്പിംഗ് അസിസ്റ്റ്, ട്രാഫിക് സൈൻ റെക്കഗ്നിഷൻ തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകളും ഇതിലെ ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.