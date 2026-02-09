ETV Bharat / automobile-and-gadgets

കാറിന്‍റെ സുരക്ഷയിൽ ആശങ്ക വേണ്ട: ഹൈവ് സീരിസിൽ മൂന്ന് ഡാഷ്‌ക്യാമുകളുമായി ബോട്ട്, വില 2499 രൂപ മുതൽ

E1, M1, F1 എന്നീ മോഡലുകളടങ്ങുന്നതാണ് ബോട്ടിന്‍റെ പുതിയ ഹൈവ് സീരിസിലെ ഡാഷ്‌ക്യാമുകൾ. 2,499 രൂപ മുതലാണ് ഇതിന്‍റെ വില ആരംഭിക്കുന്നത്.

Boat Hive dashcam launched (Photo - Boat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 9, 2026 at 5:29 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: രാജ്യത്ത് ദിനംപ്രതി അപകടങ്ങൾ വർധിച്ചുവരികയാണ്. റോഡപകടങ്ങൾ പതിവ് കാഴ്‌ചയാവുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നും, ആരുടെ ഭാഗത്താണ് പിഴവെന്നും കണ്ടെത്തുന്നതിന് അത്യാവശ്യമായ ഒരു ഉപകരണമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഡാഷ്‌ക്യാം. അപകടങ്ങളിൽ കൃത്യമായ തെളിവുകൾ നൽകുന്നതിലും ഡാഷ്‌ക്യാം നിർണായകമാണ്. ഇന്ത്യൻ ഓട്ടോമോട്ടീവ് വിപണിക്കായി മൂന്ന് ഡാഷ്‌ക്യാം മോഡലുകളുമായി ബോട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

E1, M1, F1 എന്നീ മോഡലുകളടങ്ങുന്ന ഹൈവ് സീരീസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര ഓഡിയോ, വെയറബിൾസ് ബ്രാൻഡായ ബോട്ട് പുറത്തിറക്കിയത്. കുറഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിൽ പോലും മികച്ച ദൃശ്യപരതയുള്ള റെക്കോർഡിങ് ശേഷിക്കായി സോണി സ്റ്റാർവിസ് സെൻസറുകൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് ഫീച്ചറുകൾ പരിശോധിക്കാം.

ഹൈവ് ഡാഷ്‌ക്യാം F1: ഫീച്ചറുകൾ, വില
ഹൈവ് ഡാഷ്‌ക്യാം F1 മോഡലിൽ 4K ഫ്രണ്ട് റെക്കോർഡിങിനും 1080p റിയർ റെക്കോർഡിങിനും ഉള്ള ശേഷികളുണ്ട്. ലെയ്ൻ ഡിപ്പാർച്ചറിനും കൊളീഷൻ അലേർട്ടുകൾക്കുമായി ഇതിൽ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റം (ADAS) ഉൾപ്പെടുന്നു. GPS റൂട്ട് ലോങിങ്, വോയ്‌സ് കൺട്രോൾ, വൈ-ഫൈ കണക്റ്റിവിറ്റി എന്നിവയാണ് ഇതിലെ മറ്റ് ഫീച്ചറുകൾ. 9,990 രൂപയാണ് ഇതിന്‍റെ വില.

ഹൈവ് ഡാഷ്‌ക്യാം M1: ഫീച്ചറുകൾ, വില
140 ഡിഗ്രി വൈഡ്-ആംഗിൾ ലെൻസുള്ള 2K QHD റെസല്യൂഷൻ ഉള്ളതാണ് ഹൈവ് ഡാഷ്‌ക്യാം M1. ഇത് 512GB വരെ സ്റ്റോറേജ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. കൊളീഷൻ ഡിറ്റക്ഷനുള്ള GPS ട്രാക്കിങും G-സെൻസർ പ്രവർത്തനവും ഈ മോഡലിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 4,499 രൂപയാണ് വില.

ഹൈവ് ഡാഷ്‌ക്യാം E1: ഫീച്ചറുകൾ, വില
ലൂപ്പ് റെക്കോർഡിങും ഓട്ടോമാറ്റിക് എമർജൻസി ട്രിഗറുകളും ഉള്ള 1296p HD റെക്കോർഡിങ് ഫീച്ചറുള്ളതാണ് ഹൈവ് ഡാഷ്‌ക്യാം E1 മോഡൽ. ഈ എൻട്രി ലെവൽ വേരിയന്‍റിന് 2,499 രൂപയാണ് വില. സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ ആക്‌സസിനായി വൈ-ഫൈ കണക്റ്റിവിറ്റി, കുറഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ദൃശ്യപരതയ്ക്കായി STARVIS സെൻസറുകൾ, മോഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യ, പാർക്കിങ് നിരീക്ഷണ സവിശേഷതകൾ എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു ഇതിന്‍റെ സവിശേഷതകൾ. മൈക്രോ എസ്ഡി കാർഡുകൾ വഴിയാണ് സ്റ്റോറേജ് നൽകു. ഓപ്ഷണൽ ക്ലൗഡ് ഇന്‍റഗ്രേഷനും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്.

ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ഡോക്യുമെന്‍റേഷനും റെക്കോർഡുചെയ്‌ത ഫൂട്ടേജുകളിലൂടെയുള്ള അപകട തർക്ക പരിഹാരവും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനാണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. കോം‌പാക്റ്റ് കാറുകളും വാണിജ്യ വാഹനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ തരം വാഹനങ്ങളെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓപ്ഷനുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ബോട്ടിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ്, ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട്, തിരഞ്ഞെടുത്ത റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെ ഇത് ലഭ്യമാകും.

