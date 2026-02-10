ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഒറ്റച്ചാർജിൽ നാല് ദിവസം ഉപയോഗിക്കാം, ആരോഗ്യ നിരീക്ഷണത്തിന് സവിശേഷതകളേറെ: ബോട്ടിന്റെ സ്മാട്ട്വാച്ചിനെ കുറിച്ചറിയാം
1000 നിറ്റ്സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസുള്ള AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് ബോട്ടിന്റെ ക്രോം ഐറിസിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത. നിരവധി ആരോഗ്യ സവിശേഷതകളും ഇതിലുണ്ട്. വിശദമായി...
Published : February 10, 2026 at 11:35 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര ഓഡിയോ, വെയറബിൾസ് ബ്രാൻഡായ ബോട്ട് ഇന്നലെ (ഫെബ്രുവരി 9) മൂന്ന് ഡാഷ്ക്യാം മോഡലുകൾ പുറത്തിറക്കി. ഇതിനൊപ്പം കമ്പനി ഒരു സ്മാർട്ട്വാച്ച് കൂടെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. 'ക്രോം ഐറിസ്' എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ വാച്ച് അവതരിപ്പിച്ചത്.
1000 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസുള്ള AMOLED ഡിസ്പ്ലേയുമായി ജോടിയാക്കിയ അൾട്രാസ്ലിം മെറ്റൽ ബോഡിയാണ് പുതിയ വാച്ചിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത. ഭാരം കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് കമ്പനി ഈ സ്മാർട്ട്വാച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്രോം ഐറിസിൽ ആരോഗ്യ നിരീക്ഷണം, ഫിറ്റ്നസ് ട്രാക്കിങ്, ഫീമെയിൽ വെൽനസ് ട്രാക്കിങ്, ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിങ് പിന്തുണ, വിവിധ യൂട്ടിലിറ്റി സവിശേഷതകൾ എന്നിവ ബോട്ട് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
180 mAh ബാറ്റിയാണ് ഈ സ്മാർട്ട്വാച്ച് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മുഴുവനും ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇത് ഒറ്റ ചാർജിൽ നാല് ദിവസം വരെ ഉപയോഗിക്കാനാവും. ബോട്ട് ക്രോം ഐറിസിന്റെ വിലയും സവിശേഷതകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.
ബോട്ട് ക്രോം ഐറിസ്: വില, ലഭ്യത
ബോട്ട് ക്രോം ഐറിസിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ വില 3,499 രൂപയാണ്. ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് തുടങ്ങിയ ഓഷലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയും, ബോട്ട് ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും, തിരഞ്ഞെടുത്ത റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകളിലൂടെയും ആണ് ഈ സ്മാർട്ട്വാച്ച് വിൽക്കുക. മെറ്റൽ ഗോൾഡ്, റോസ് പിങ്ക്, വെൽവെറ്റ് വൈൻ, സിൽക്ക് സ്കിൻ, ഫ്രോസ്റ്റഡ് സ്കൈ എന്നീ കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ഇത് ലഭ്യമാവുക.
ബോട്ട് ക്രോം ഐറിസ്: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ബോട്ട് ക്രോം ഐറിസിൽ 466x466 പിക്സൽ റെസല്യൂഷനുള്ള 1.32 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഉള്ളത്. ഇത് 1000 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് നൽകും. മാത്രമല്ല, സ്ക്രീൻ എപ്പോഴും ഓൺ ഡിസ്പ്ലേയെ പിന്തുണയ്ക്കും. നിരവധി ആരോഗ്യ സവിശേഷതകളോടെയാണ് ബോട്ടിന്റെ സ്മാർട്ട്വാച്ച് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.
തുടർച്ചയായ ഹൃദയമിടിപ്പ് നിരീക്ഷണം, SpO2 ട്രാക്കിങ്, സ്ലീപ്പ് ട്രാക്കിങ്, ഗൈഡഡ് ബ്രീത്തിങ് മോഡുകൾ, സ്റ്റെപ്പുകൾക്കും കലോറികൾക്കുമുള്ള ദൈനംദിന ആക്റ്റിവിറ്റി ട്രാക്കിങ്, ആർത്തവചക്രം ട്രാക്കിങ് എന്നിവയാണ് ബോട്ട് ക്രോം ഐറിസിലെ ആരോഗ്യ സവിശേഷതകൾ. ഇത് ഒന്നിലധികം സ്പോർട്സ് മോഡുകളും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
ക്ലൗഡ് അധിഷ്ഠിത വാച്ച് ഫെയ്സുകൾ, ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്ന മെനു ലേഔട്ടുകൾ, നാവിഗേഷനായി 2.5D യൂസർ ഇന്റർഫേസ് എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കും. മ്യൂസിക്, ക്യാമറ കൺട്രോൾ, കാൽക്കുലേറ്റർ, ഗെയിമുകൾ, കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം, സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച്, അലാറം, ടൈമർ തുടങ്ങിയ ഫങ്ഷനുകൾ എന്നിവ അധിക സ്മാർട്ട്ടൂളുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഈ സ്മാർട്ട്വാച്ചിൽ 180mAh ബാറ്ററിയാണ് ഉള്ളത്. ഇത് അഞ്ച് ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകും. ഒപ്പം പവർ-സേവിങ് മോഡും ഉണ്ട്. പൂജ്യം മുതൽ 100 ശതമാനം വരെ പൂർണ്ണമായി ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഈ സ്മാർട്ട്വാച്ചിന് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയമെടുക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിങിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വാച്ചിൽ പൊടി, ജല പ്രതിരോധത്തിന് IP68 റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട്.
Also Read:
- കാറിന്റെ സുരക്ഷയിൽ ആശങ്ക വേണ്ട: ഹൈവ് സീരിസിൽ മൂന്ന് ഡാഷ്ക്യാമുകളുമായി ബോട്ട്, വില 2499 രൂപ മുതൽ
- വില 6799 രൂപ, 100 ദിവസം വരെ സൗജന്യ സ്ക്രീൻ റീപ്ലേസ്മെന്റും: ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി സെഗ്മെന്റിലേക്ക് ഐടെലിന്റെ പുതിയ ഫോൺ
- എംജി മജസ്റ്റർ മുതൽ നിസ്സാൻ ടെക്ടൺ വരെ: അഞ്ച് പുതിയ കാറുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക്
- ഗാലക്സി എഫ്70 സീരിസിലെ ആദ്യ മോഡൽ: 50 എംപി മെയിൻ ക്യാമറയുമായി സാംസങിന്റെ പുതിയ ഫോൺ