ETV Bharat / automobile-and-gadgets
കരുത്തൻ എഞ്ചിനിൽ പെർഫോമൻസ് ഓറിയന്റഡ് ആഢംബര എസ്യുവി: ബിഎംഡബ്ല്യു X3 30 xDrive എം സ്പോർട്ട് പ്രോ വേരിയന്റിനെ കുറിച്ചറിയാം
6.3 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ ബിഎംഡബ്ല്യു X3 30 xDrive എം സ്പോർട്ട് പ്രോയ്ക്ക് സാധിക്കും. സ്പോർട്ട്, ബൂസ്റ്റ്, സ്പോർട്ട് പ്ലസ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഡ്രൈവ് മോഡുകൾ ഇതിലുണ്ട്.
Published : February 16, 2026 at 8:49 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ബിഎംഡബ്ല്യു X3 30 xDrive എം സ്പോർട്ട് പ്രോ വേരിയന്റ് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കി. രാജ്യത്ത് നിലവിൽ ലഭ്യമായ X3 ശ്രേണിയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ പെട്രോൾ വേരിയന്റാണ് ഇത്. ബിഎംഡബ്ല്യുവിന്റെ ചെന്നൈയിലുള്ള പ്ലാന്റിലാണ് പ്രാദേശികമായി നിർമ്മിക്കുക. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഇത് ഏറ്റവും പുതിയ വാഹനങ്ങളായ xDrive 20 പെട്രോൾ, xDrive 20d ഡീസൽ പതിപ്പുകൾക്കൊപ്പം ചേരും.
ബിഎംഡബ്ല്യു X3 30 xDrive എം സ്പോർട്ട് പ്രോ: വില, ബുക്കിങ്
ബിഎംഡബ്ല്യു X3 30 xDrive എം സ്പോർട്ട് പ്രോയുടെ വില 74.50 ലക്ഷം രൂപയാണ് (എക്സ്-ഷോറൂം). താൽപ്പര്യമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് രാജ്യത്തതുടനീളമുള്ള ബിഎംഡബ്ല്യു ഡീലർഷിപ്പുകളിൽ നിന്ന് ഈ ആഡംബര എസ്യുവി ബുക്ക് ചെയ്യാം. ബ്രൂക്ലിൻ ഗ്രേ മെറ്റാലിക്, ഡ്യൂൺ ഗ്രേ മെറ്റാലിക്, ആൽപൈൻ വൈറ്റ്, ഇൻഡിവിജുവൽ ടാൻസാനൈറ്റ് ബ്ലൂ, ബ്ലാക്ക് സഫയർ മെറ്റാലിക് പെയിന്റ് ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാകും. അപ്ഹോൾസ്റ്ററി ഓപ്ഷനുകളിൽ വെഗൻസ പെർഫൊറേറ്റഡ് എസ്പ്രെസോ ബ്രൗൺ, വെഗൻസ പെർഫൊറേറ്റഡ് കാം ബീജ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ബിഎംഡബ്ല്യു X3 30 xDrive എം സ്പോർട്ട് പ്രോ: എക്സ്റ്റീരിയർ
ബിഎംഡബ്ല്യു X3 30 xDrive എം സ്പോർട്ട് പ്രോയിൽ ഐക്കണിക് ഗ്ലോ ഇല്യൂമിനേഷനോടുകൂടിയ ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ബിഎംഡബ്ല്യു കിഡ്നി ഫ്രണ്ട് ഗ്രിൽ, സ്പോർട്ടി ബ്ലാക്ക് ടിന്റ്, ഹൈ ബീം അസിസ്റ്റന്റ്, കോർണറിങ് ലൈറ്റുകൾ എന്നിവയുള്ള അഡാപ്റ്റീവ് എൽഇഡി ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ, എം എയറോഡൈനാമിക് പാക്കേജ്, റെഡ് കാലിപ്പറുകൾ ഉള്ള എം സ്പോർട്ട് ബ്രേക്കുകൾ, 20 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഫ്ലഷ് ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ, ഹൈ-ഗ്ലോസ് ബ്ലാക്ക് റിയർ ഡിഫ്യൂസർ എന്നിവയും ഇതിലുണ്ട്. പിൻഭാഗത്ത്, എസ്യുവിക്ക് ഇരുണ്ട നിറത്തിലുള്ള ഇരട്ട എൽ-ആകൃതിയിലുള്ള സ്പ്ലിറ്റ് റിയർ ലൈറ്റുകൾ ഉണ്ട്.
ബിഎംഡബ്ല്യു X3 30 xDrive എം സ്പോർട്ട് പ്രോ: ഫീച്ചറുകൾ
സൂക്ഷ്മമായ ഇന്റീരിയർ മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് പുതിയ എസ്യുവി വരുന്നത്. ഡാഷ്ബോർഡിലും ഡോർ പാഡുകളിലും എം-സീറ്റ് ബെൽറ്റുകളും പരിഷ്കരിച്ച സോഫ്റ്റ്-ടച്ച് മെറ്റീരിയലുകളും ഇതിലുണ്ട്. സവിശേഷതകളുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, 12.3 ഇഞ്ച് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററുള്ള കർവ്ഡ്, ക്വിക്ക് സെലക്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം 9 പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന 14.9 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ, ഫ്ലാറ്റ്-ബോട്ടം M സ്റ്റിയറിങ് വീൽ, ഹെഡ്സ്-അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ, ഒരു പനോരമിക് ഗ്ലാസ് റൂഫ്, ഒരു 15-സ്പീക്കർ ഹർമൻ കാർഡൺ ഓഡിയോ സിസ്റ്റം എന്നിവ ഇതിലുണ്ട്.
സുരക്ഷാ ഫീച്ചറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ബിഎംഡബ്ല്യു X3 30 xDrive എം സ്പോർട്ട് പ്രോയിൽ ഡ്രൈവിങ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്ലസ് ഉണ്ട്. സ്റ്റോപ്പ് & ഗോയ്ക്കൊപ്പം ആക്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ലെയ്ൻ കീപ്പ് അസിസ്റ്റ്, ലെയ്ൻ ഡിപ്പാർച്ചർ വാണിംഗ് എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പാർക്കിങ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്ലസിൽ സറൗണ്ട് വ്യൂ, റിവേഴ്സിങ് അസിസ്റ്റന്റ്, ഡ്രൈവ് റെക്കോർഡർ ഫംഗ്ഷനുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ബിഎംഡബ്ല്യു X3 30 xDrive എം സ്പോർട്ട് പ്രോ: എഞ്ചിൻ
ബിഎംഡബ്ല്യു X3 30 xDrive എം സ്പോർട്ട് പ്രോയിൽ 2.0 ലിറ്റർ ഫോർ സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഉള്ളത്. ഇത് 254.47 ബിഎച്ച്പി പവറും 400 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. എട്ട് സ്പീഡ് സ്റ്റെപ്ട്രോണിക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനും ബിഎംഡബ്ല്യുവിന്റെ എക്സ്ഡ്രൈവ് ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റവും ഇതിൽ ഉണ്ട്. 6.3 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ ഈ കാറിന് സാധിക്കും. 48 വി മൈൽഡ് ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സ്പോർട്ട്, ബൂസ്റ്റ്, സ്പോർട്ട് പ്ലസ് ഡ്രൈവ് മോഡുകൾ ഇതിൽ ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക് നിയന്ത്രിത ഡാംപറുകൾ സ്റ്റാൻഡേർഡായി ഉള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റീവ് സസ്പെൻഷനും ഇതിലുണ്ട്.
