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മെച്ചപ്പെട്ട സാങ്കേതികവിദ്യ, കൂടുതൽ സ്ഥലസൗകര്യം: ബിഎംഡബ്ല്യു എക്സ്1 ലോങ് വീൽ ബേസ് വരുന്നു; ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു
ഓഗസ്റ്റ് 21ന് പുറത്തിറക്കാനിരിക്കെ, ലോഞ്ചിന് മുൻപ് തന്നെ ബിഎംഡബ്ല്യു എക്സ്1 എൽഡബ്ല്യുബിക്കായുള്ള ബുക്കിങും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. താത്പര്യമുള്ളവർക്ക് അംഗീകൃത ഡീലർഷിപ്പുകൾ വഴിയോ, ബിഎംഡബ്ല്യു ഇന്ത്യ പോർട്ടൽ വഴിയോ ബുക്ക് ചെയ്യാം.
Published : August 11, 2026 at 5:35 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ജർമ്മൻ കാർ കമ്പനിയായ ബിഎംഡബ്ല്യു ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതിയ ബിഎംഡബ്ല്യു എക്സ്1 ലോങ് വീൽബേസ് (എൽഡബ്ല്യുബി) അവതരിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 21ന് പുറത്തിറക്കാനിരിക്കെ, ലോഞ്ചിന് മുൻപ് തന്നെ പുതിയ കാറിനായുള്ള ബുക്കിങും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. താത്പര്യമുള്ളവർക്ക് അംഗീകൃത ഡീലർഷിപ്പുകൾ വഴിയോ, ബിഎംഡബ്ല്യു ഇന്ത്യ പോർട്ടൽ വഴിയോ ബുക്ക് ചെയ്യാം.
എൻട്രി ലെവൽ എസ്യുവിയുടെ വിപുലീകൃത വീൽബേസ് പതിപ്പ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകും. കമ്പനി മുമ്പ് ഈ എസ്യുവിയുടെ ടീസർ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. പുതിയ വാഹനത്തിൽ എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
ബിഎംഡബ്ല്യു എക്സ്1 എൽഡബ്ല്യുബിയുടെ പ്രത്യേകതയെന്ത്?
കമ്പനിയുടെ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവിയായ ബിഎംഡബ്ല്യു ഐഎക്സ്1 എൽഡബ്ല്യുബിയുടെ പെട്രോൾ പതിപ്പായിരിക്കും പുതിയ ബിഎംഡബ്ല്യു എക്സ്1 ലോങ് വീൽബേസ്. ചെന്നൈയിലെ ബിഎംഡബ്ല്യു ഗ്രൂപ്പ് പ്ലാന്റിലാണ് ബിഎംഡബ്ല്യു എക്സ്1 എൽഡബ്ല്യുബി നിർമ്മിക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. രാജ്യത്ത് വിൽക്കുന്ന ബിഎംഡബ്ല്യുവിന്റെ ഏറ്റവും താങ്ങാനാവുന്ന ലോങ്-വീൽബേസ് എസ്യുവിയായിരിക്കും വരാനിരിക്കുന്നത്.
ബിഎംഡബ്ല്യു എക്സ്1 എൽഡബ്ല്യുബിയുടെ വലിപ്പം ബിഎംഡബ്ല്യു ഐഎക്സ്1 എൽഡബ്ല്യുബിയോട് സമാനമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. iX1 LWB മോഡലിന് 4,616 മില്ലീമീറ്റർ നീളവും 1,845 മില്ലീമീറ്റർ വീതിയും 1,627 മില്ലീമീറ്റർ ഉയരവും ഉണ്ട്. അതേസമയം ഇതിന്റെ വീൽബേസ് 2,800 മില്ലീമീറ്റർ ആണ്.
18 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകളും 500 ലിറ്ററിൽ കൂടുതൽ ബൂട്ട് സ്പേസും ഈ എസ്യുവിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കിഡ്നി ഗ്രിൽ, അഡാപ്റ്റീവ് എൽഇഡി ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ, എൽഇഡി ഡേടൈം റണ്ണിങ് ലാമ്പുകൾ, ഫ്ലഷ് ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ, പനോരമിക് ഗ്ലാസ് റൂഫ്, എൽഇഡി ടെയിൽ ലാമ്പുകൾ, റിയർ സ്പോയിലർ, ഷാർക്ക്-ഫിൻ ആന്റിന എന്നിവ എക്സ്റ്റീരിയർ സവിശേഷതകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
വരാനിരിക്കുന്ന മോഡൽ ബിഎംഡബ്ല്യുവിന്റെ ഡ്രൈവിങ് സവിശേഷതകൾ നിലനിർത്തുന്നതിനൊപ്പം കൂടുതൽ സ്ഥലസൗകര്യവും സുഖസൗകര്യങ്ങളും മെച്ചപ്പെട്ട സാങ്കേതികവിദ്യയും നൽകും. കൂടുതൽ വലിപ്പമുള്ളതിനാൽ ഈ മോഡലിന് പിൻ സീറ്റിനായി കൂടുതൽ സ്ഥലവും കൂടുതൽ വിശാലമായ ക്യാബിനും ലഭിക്കും.
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എഞ്ചിൻ
ബിഎംഡബ്ല്യുവിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന എൻട്രി ലെവൽ എസ്യുവിക്ക് 2.0 ലിറ്റർ നാല് സിലിണ്ടർ ടർബോചാർജ്ഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ കരുത്ത് പകരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് ഏകദേശം 204 എച്ച്പിയും 350 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും. ഏഴ് സ്പീഡ് ഡ്യുവൽ-ക്ലച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്സുമായി ആയിരിക്കും ഈ എഞ്ചിൻ ജോഡിയാക്കുക. പിന്നീട് ഒരു ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷൻ കൂടെ ലഭ്യമാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ലോഞ്ച് സമയത്ത് പെട്രോൾ പവർട്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ
10.25 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഡിസ്പ്ലേ, BMW ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം 9ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 10.7 ഇഞ്ച് കർവ്ഡ് ടച്ച്സ്ക്രീൻ, വയർലെസ് ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ, ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ കണക്റ്റിവിറ്റി, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് നാവിഗേഷൻ, വോയ്സ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രവർത്തനം, കണക്റ്റഡ് ഡ്രൈവ് സർവീസസ്, OTA സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റുകൾ എന്നിവയാണ് ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ.
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