ആൽപിന ബ്രാൻഡിന് പുതുജീവൻ: ബിഎംഡബ്ല്യു ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം ആൽപിനയുടെ ആദ്യ മോഡൽ പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു

ന്യൂ ക്ലാസ് ഡിസൈൻ ഭാഷയും സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉപയോഗിച്ച് ബിഎംഡബ്ല്യു ഈ മോഡലുകളുടെ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത പതിപ്പായ എക്‌സ്7, 7 സീരിസ് ആൽപിന പതിപ്പുകൾ പുറത്തിറക്കുകയെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

BMW to launch new Alpina models will be revealed on May 15 (Photo - BMW India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 29, 2026 at 10:38 AM IST

ഹൈദരാബാദ്: ആഡംബര കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ബിഎംഡബ്ല്യു ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം ആൽപിന ബ്രാൻഡ് ആദ്യ മോഡൽ പുറത്തിറക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ബിഎംഡബ്ല്യു 7 സീരിസ് സെഡാൻ, ബിഎംഡബ്ല്യു X7 എസ്‌യുവി എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും ഈ മോഡൽ എന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. 2026 മെയ് 15നാണ് പുറത്തിറക്കുക.

ഇറ്റലിയിലെ സെർണോബിയോയിലെ വില്ല ഡി എസ്റ്റെയിൽ നടക്കുന്ന കോൺകോർസോ ഡി എലഗൻസ എക്‌സിബിഷനിൽ ഈ മോഡലുകൾ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ലാസിക്, കൺസെപ്റ്റ്, ഐക്കണിക് കാറുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാർ പ്രദർശന പരിപാടിയാണ് കോൺകോർസോ ഡി എലഗൻസ.

ഓട്ടോകാർ യുകെയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, 'ന്യൂ ക്ലാസ്' ഡിസൈൻ ഭാഷയും സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉപയോഗിച്ച് ബിഎംഡബ്ല്യു ഈ മോഡലുകളുടെ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത പതിപ്പായ എക്‌സ്7, 7 സീരിസ് ആൽപിന പതിപ്പുകൾ പുറത്തിറക്കും. ബിഎംഡബ്ല്യു 7 സീരീസ് ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റിന്‍റെ ചിത്രങ്ങൾ അടുത്തിടെ ഓൺലൈനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അതിന്‍റെ ഡിസൈൻ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ചിത്രങ്ങൾ.

ഇപ്പോൾ ബിഎംഡബ്ല്യു 7 സീരിസ് സെഡാൻ ഐസിഇ, ഇവി എന്നീ പവർ ഓപ്ഷനുകളാണ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ആൽപിനയുടെ ഇവിയും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് "ഞങ്ങൾ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് തുറന്നിരിക്കുന്നു." എന്നാണ് ബിഎംഡബ്ല്യു ഗ്രൂപ്പ് ആർ & ഡി മേധാവി ജോക്കിം പോസ്റ്റിന്‍റെ മറുപടി. ആൽപിന മോഡലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തില്ലെന്നും ജോക്കിം പോസ്റ്റ് പറഞ്ഞു.

"ആൽപിന സ്‌പോർട്‌സിനെക്കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച് വേഗത, സുഖസൗകര്യങ്ങൾ, ആഡംബരം എന്നിവയെക്കുറിച്ചായിരിക്കും" എന്നും പോസ്റ്റിൽ തുടർന്നു. ഈ മോഡലുകളുടെ രൂപകൽപ്പനയ്ക്കും കോൺഫിഗറേഷനും പിന്നിലെ തത്വം അതേപടി തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ മോഡലുകൾ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ആൽപിന ബ്രാൻഡ് ബിഎംഡബ്ല്യുവിന്‍റെ എം ഡിവിഷനുമായി പ്രവർത്തിക്കില്ല.

പകരം, അതിന്‍റേതായ വ്യതിരിക്തവും അതുല്യവുമായ സവിശേഷതകളുള്ള ഒരു 'എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് സ്റ്റാൻഡലോൺ ബ്രാൻഡായി' ഇത് പ്രവർത്തിക്കും. "എം പോലുള്ള മറ്റ് കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ആൽപിന തികച്ചും വ്യത്യസ്‌തമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രകടനത്തിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ" പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു.

ബിഎംഡബ്ല്യു എം ഡിവിഷൻ ഡിസൈൻ മേധാവി ഒലിവർ ഹെൽമർ പറഞ്ഞു, "ആൽപിനയും എം ഡിവിഷനും തമ്മിലുള്ള ഈ വ്യത്യാസം മോഡലുകളുടെ ഡിസൈനിൽ കാണപ്പെടും. തുടക്കത്തിൽ സമാനമായ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു. ഭൂതകാലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഞങ്ങൾ എനർജിയെ നോക്കുകയായിരുന്നു, തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ എം പ്രോജക്റ്റുകളും അവ എന്തിനു വേണ്ടി അറിയപ്പെടുന്നുവെന്നും അവ ചെയ്യുന്നതിൽ അവ പരസ്പരം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്."

