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പഴയ പ്രതാപം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ബിഎംഡബ്ല്യു; 'ബോക്സർ-ട്വിൻ' ക്ലാസിക് എഞ്ചിന്റെ കരുത്തിൽ പുത്തൻ ഓഫ്-റോഡർ
റെട്രോ ശൈലിയിലുള്ള ഹെറിറ്റേജ് എൻഡ്യൂറോ ഓഫ്-റോഡറായാണ് ബിഎംഡബ്ല്യു R 12 G/S പുറത്തിറക്കിയത്. 1,170 സിസി ബോക്സർ-ട്വിൻ എഞ്ചിനാണ് ഈ ബൈക്കിന് കരുത്തേകുന്നത്.
Published : November 20, 2026 at 1:41 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രശസ്ത ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ബിഎംഡബ്ല്യു മോട്ടോറാഡ് തങ്ങളുടെ പ്രീമിയം റെട്രോ എൻഡ്യൂറോ ബൈക്ക് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. 'R 12 G/S' മോഡലാണ് രാജ്യത്തെ വിപണിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. 25.40 ലക്ഷം രൂപ പ്രാരംഭ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കിയത്.
ദുർഘടമായ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയും ദീർഘദൂരയാത്രകൾക്കുമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത റെട്രോ ശൈലിയിലുള്ള ഹെറിറ്റേജ് എൻഡ്യൂറോ ഓഫ്-റോഡറായാണ് ബിഎംഡബ്ല്യു R 12 G/Sനെ കണക്കാക്കുന്നത്. പഴയ രീതിയിലുള്ള എയർ-ആൻഡ്-ഓയിൽ കൂളിംഗ് സംവിധാനമുള്ള ജനപ്രിയ 1,170 സിസി ബോക്സർ-ട്വിൻ എഞ്ചിനാണ് ഈ ബൈക്കിന് കരുത്തേകുന്നത്. വാഹനത്തിന്റെ ഡെലിവറി ഇതിനകം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. R 1300 GS-നും R 1300 GS അഡ്വഞ്ചറിനും ഇടയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇതിന് സ്ഥാനം നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ജനപ്രിയ എഞ്ചിന്റെ തിരിച്ചുവരവ്
R 1200 GS, GS അഡ്വഞ്ചർ എന്നിവയിലൂടെ ഇതിനകം തന്നെ ജനപ്രിയമായ എഞ്ചിനാണ് ബിഎംഡബ്ല്യുവിന്റെ ബോക്സർ-ട്വിൻ എഞ്ചിൻ. 2013ലാണ് ഇതിൽ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതിനുമുമ്പ് ഇത് എയർ-ആൻഡ്-ഓയിൽ കൂളിംഗ് സംവിധാനത്തിലായിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. പഴയ എഞ്ചിൻ ശൈലി ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ അത് വീണ്ടും സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം, ഈ ഓഫ്-റോഡറിൽ ആധുനികമായ ചില നവീകരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
എഞ്ചിനും ഷാസിയും
1,170 സിസി ബോക്സർ-ട്വിൻ എഞ്ചിനാണ് R 12 G/S-ന് കരുത്തേകുന്നത്. ഇത് 7,000 ആർപിഎമ്മിൽ 107.5 ബിഎച്ച്പി പവറും, 6,500 ആർപിഎമ്മിൽ 115 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 6-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സുമായാണ് ഈ എഞ്ചിൻ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 45 mm വലിപ്പമുള്ള 'അപ്സൈഡ്-ഡൗൺ' ഫോർക്കുകളാണുള്ളത് (210 mm ട്രാവൽ). ഇവ പൂർണ്ണമായും ക്രമീകരിക്കാവുന്നവയുമാണ്. പിന്നിൽ, പൂർണ്ണമായും ക്രമീകരിക്കാവുന്ന പാരലിവർ സ്വിംഗ്ആം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് 200 mm ട്രാവൽ ഉണ്ട്.
വീലുകൾ, ബ്രേക്കുകൾ, വലിപ്പം
ഓഫ്-റോഡ് ശേഷിയുള്ള മോട്ടോർസൈക്കിളുകളിൽ കാണാറുള്ളതുപോലെ, ബിഎംഡബ്ല്യു R 12 G/Sൽ 21 ഇഞ്ച് മുൻ വീലും 18 ഇഞ്ച് പിൻ വീലുമാണുള്ളത്. ഇവ രണ്ടിലും ട്യൂബ്ലെസ് ക്രോസ്-സ്പോക്ക് റിമ്മുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് റൈഡർമാർക്ക് ഏറെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നു. ബ്രേക്കിങിനായി മുൻവശത്ത് 310 mm ഡിസ്കുകളും (ടു-പിസ്റ്റൺ കാലിപ്പറുകൾ സഹിതം), പിന്നിൽ 265 mm ഡിസ്കും (ടു-പിസ്റ്റൺ കാലിപ്പർ സഹിതം) നൽകിയിരിക്കുന്നു.
ഡ്യുവൽ-ചാനൽ എബിഎസ് ഇതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡായി ലഭിക്കുന്നു. ഇത് വളവുകളിൽ തിരിയുമ്പോഴും കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കും. ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ കാരണം ബൈക്കിന്റെ വലിപ്പം വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 229 കിലോഗ്രാം ആണ് ഇതിന്റെ ഭാരം. വീൽബേസ് 1,580 മില്ലീമീറ്ററും, സീറ്റിന്റെ ഉയരം 875 മില്ലീമീറ്ററുമാണ്.
ജർമ്മൻ നിർമ്മാതാക്കളായ ബിഎംഡബ്ല്യുവിന്റെ 'ഹെറിറ്റേജ്' ശ്രേണിയിലുള്ള ബൈക്കുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഭാരമേറിയതും, നീളമേറിയതും, ഉയരമേറിയതുമായ മോഡലായി R 12 G/S മാറുന്നു. റോഡ് യാത്രകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത R 12 nineT മോഡലിൽ, G/S-ലെ 15.5 ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ളതിനേക്കാൾ അര ലിറ്റർ കൂടി അധികം കൊള്ളുന്ന ഫ്യൂവൽ ടാങ്കാണുള്ളത്.
റൈഡർ സഹായ സംവിധാനങ്ങളും പാക്കേജുകളും
ബിഎംഡബ്ല്യു 'G/S' എന്ന പേര് വരെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ ഇതിഹാസതുല്യമായ R 80 G/S മോഡലിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ബൈക്ക്. എങ്കിലും, റൈഡർമാർക്ക് സഹായകമായ ഒട്ടനവധി സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ ബിഎംഡബ്ല്യു ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. റെയിൻ, റോഡ്, എൻഡ്യൂറോ, എൻഡ്യൂറോ പ്രോ എന്നിങ്ങനെ നാല് റൈഡ് മോഡുകൾ ഇതിലുണ്ട്
എൻഡ്യൂറോ പ്രോ മോഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻഡ്യൂറോ പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഈ പാക്കേജിൽ 18 ഇഞ്ച് പിൻ ചക്രം, എൻഡ്യൂറോ ഫുട്റെസ്റ്റുകൾ, ഹാൻഡിൽബാർ റൈസറുകൾ, ഹാൻഡ് ലിവർ പ്രൊട്ടക്ടർ, വലിയ എൻജിൻ ഗാർഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഹാൻഡിൽബാർ റൈസറുകൾ ഹാൻഡിൽബാറിനെ 20 മില്ലീമീറ്റർ ഉയർത്തുന്നു. 'കംഫർട്ട് പാക്കേജിൽ' ടു-വേ ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്റർ, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ഹിൽ-സ്റ്റാർട്ട് അസിസ്റ്റ്, ഹീറ്റഡ് ഗ്രിപ്പുകൾ (കൈകൾക്ക് ചൂട് നൽകുന്ന സംവിധാനം) എന്നിവ ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ, ബിഎംഡബ്ല്യുവിന്റെ പ്രത്യേകതയായ 'ലീൻ-സെൻസിറ്റീവ് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ', 'ഡ്രാഗ് ടോർക്ക് കൺട്രോൾ' എന്നിവയും ഈ ബൈക്കിലുണ്ട്.
ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററും നിറങ്ങളും
ഈ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബൈക്കിലെ ഓൺ-ബോർഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ വഴിയാണ്. ഇതിന്റെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ അനലോഗ് രീതിയിലുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അതിനോടൊപ്പം താഴെയായി ഒരു ചെറിയ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലൈറ്റുകളെല്ലാം എൽഇഡി ആണ്. കൂടാതെ, ബൈക്കിൽ ഇമ്മൊബിലൈസറും കീലെസ് സംവിധാനവുമുണ്ട്. ഉപകരണങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനായി 12V സോക്കറ്റും ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിദേശ വിപണികളിൽ R 12 G/S മൂന്ന് നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണെങ്കിലും, ഇന്ത്യയിൽ ലൈറ്റ് വൈറ്റ്എന്ന ഒരൊറ്റ നിറത്തിൽ, 'പ്രോ' വേർഷനിൽ മാത്രമാണ് ഈ എൻഡ്യൂറോ ബൈക്ക് ലഭിക്കുക.