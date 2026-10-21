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ഹെൽമെറ്റ് ഇനി വീട്ടിൽ വെക്കാം, വണ്ടി സ്വയം ബാലൻസ് ചെയ്യും; ബിഎംഡബ്ല്യുവിൻ്റെ അത്ഭുത സ്കൂട്ടർ ഇന്ത്യയിലേക്ക്!
യാത്ര ചെയ്യാന് ഹെല്മെറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് ഈ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ എറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത.
Published : October 21, 2026 at 4:35 PM IST
യാന്ത്രികമായി ബാലന്സ് നിലനിര്ത്തുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയോടെയുളള ഇലക്ട്രിക്ക് സ്കൂട്ടർ രൂപകല്പ്പനയ്ക്ക് ഇന്ത്യയില് പേറ്റൻ്റ് നേടി ബിഎംഡബ്ല്യൂ മോട്ട്രാഡ്. നഗരങ്ങളിലെ യാത്രകള്ക്കായി ബിഎംഡബ്ല്യൂ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത എറ്റവും പുതിയ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് കണ്സെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക്ക് സ്കൂട്ടറാണ് ബിഎംഡബ്യൂ വിഷന് സിഇ. 2000ത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തില് ഇറങ്ങിയ പ്രശസ്തമായ ബിഎംഡബ്യൂ സി1 സ്കൂട്ടറിൻ്റെ ആധുനിക ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പാണിത്. യാത്ര ചെയ്യാന് ഹെല്മെറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് ഈ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ എറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. കാറുകള്ക്ക് സമാനമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങള് ഇതിലുമുണ്ട് എന്നതാണ് പ്രധാന ആകര്ഷണം.
തിരക്കേറിയ റോഡുകളില് നിര്ത്തുമ്പോഴോ വീണ്ടും സ്റ്റാര്ട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആള്ക്ക് കാലുകള് നിലത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതില്ല. അതേസമയം തന്നെ സകൂട്ടര് വീട്ടിലോ മറ്റോ പാര്ക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി ഒരു മാനുവല് സ്റ്റാന്ഡും ഇതില് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമായതിനാൽ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മൈലേജോ വേഗതയോ ബിഎംഡബ്ല്യു പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. എങ്കിലും, നിലവിലുള്ള BMW CE 04 സ്കൂട്ടറിൻ്റെ അതേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഇത് നിർമിക്കുന്നത്.
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ഒറ്റ ചാര്ജില് ഏകദേശം 130 കിലോമീറ്റര് റേഞ്ചും, 8.5 kwh ബാറ്ററി ശേഷിയും, 42 എച്ച്പി മോട്ടോര് പവറും, 62എന്എം ടോര്ക്കും ഇതില് പ്രതീക്ഷിക്കാം. മണിക്കൂറില് 120 കിലോമീറ്ററാണ് പരമാവധി വേഗത. സുരക്ഷാ രൂപകല്പ്പനയാണ് ഈ സ്കൂട്ടറിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളിലൊന്ന്. എന്തെങ്കിലും അപകടമുണ്ടായാല് വണ്ടിയോടിക്കുന്ന ആളുടെ തല, തോളുകള്, ഇടുപ്പ് എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്കൂട്ടറിനു ചുറ്റും ശക്തമായ ഒരു ട്യൂബുലാര് സ്റ്റീല് കേജ് ആണുളളത്.
കൂടാതെ കാറുകളില് ഉളള പോലെ വണ്ടിയില് സുരക്ഷിതമായി ഇരിക്കുന്നതിനായി നാല് പോയിൻ്റ് സീറ്റ് ബെല്റ്റ് സംവിധാനവും ഈ സ്കൂട്ടറിലുണ്ട്. കൂടാതെ കേജ്, ബാക്ക്റെസ്റ്റ്, ഹാന്ഡില്ബാറുകള് എന്നിവയില് ഹോം കുഷ്യനിങുമുണ്ട്. ചുറ്റുമുള്ള വാഹനങ്ങളെയും തടസ്സങ്ങളെയും മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന റഡാര് സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഈ സ്കൂട്ടറിലുണ്ട്. അപകടം ഉണ്ടായാല് ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഹാന്ഡില്ബാറിനും സുരക്ഷാകൂടിനും ഉളളില് പ്രത്യേക ഹോം പാഡിംഗുകളും നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
വളരെ നീളമുള്ള ബോഡിയും, കനം കുറഞ്ഞ മുൻഭാഗവും, ഒരു വശത്ത് മാത്രം ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പിൻചക്രവും ഇതിന് ഒരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സിനിമയിലെ വാഹനം പോലുള്ള ലുക്ക് നൽകുന്നു. സ്മാർട്ട്ഫോൺ പൂർണ്ണമായും കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വലിയൊരു ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേയും ഇതിലുണ്ട്. നിലവിൽ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ ഡിസൈൻ മാത്രമാണ് ബിഎംഡബ്ല്യു ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് എപ്പോൾ വിപണിയിൽ ഇറങ്ങുമെന്നോ ഇതിൻ്റെ വില എത്രയായിരിക്കുമെന്നോ കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.
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