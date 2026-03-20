ഒറ്റച്ചാർജിൽ 900 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കും: ബിഎംഡബ്ല്യു ഐ3 വരുന്നു; ഡിസൈൻ വെളിപ്പെടുത്തി

'ന്യൂ ക്ലാസ്' പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പൂർണ്ണ ഇലക്ട്രിക് സെഡാൻ ആണ് ബിഎംഡബ്ല്യു ഐ3. വിശദാംശങ്ങൾ...

New Generation BMW i3 Sedan Revealed (Photo - BMW Group)
Published : March 20, 2026 at 9:02 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ആഡംബര കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ബിഎംഡബ്ല്യു തങ്ങളുടെ പുതിയ തലമുറ ഐ3 സെഡാൻ വെളിപ്പെടുത്തി. 'ന്യൂ ക്ലാസ്' പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പൂർണ്ണ ഇലക്ട്രിക് സെഡാൻ ആണ് ഇത്. കമ്പനിയുടെ പുതിയ തലമുറ ഇവി നിരയിലെ രണ്ടാമത്തെ കാർ കൂടെയാണിത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ആദ്യമാണ് കമ്പനി പുതിയ തലമുറ ബിഎംഡബ്ല്യു ഐഎക്‌സ്3 അവതരിപ്പിച്ചത്. മുൻ ഐ3 ഹാച്ച്ബാക്കുമായി പുതിയ ബിഎംഡബ്ല്യു ഐ3ക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ആ കോം‌പാക്റ്റ് മോഡലിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി, തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു പരമ്പരാഗത ത്രീ-ബോക്‌സ് സെഡാനാണ് ഇത്. 3-സീരിസിന്‍റെ ഭാവി മോഡലുകളിൽ ബിഎംഡബ്ല്യു സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഡിസൈൻ ഇതിലും കാണാം.

Side profile of the new generation BMW i3 sedan (Photo - BMW Group)

ബിഎംഡബ്ല്യു ഐ3: എക്‌സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
പുതിയ ബിഎംഡബ്ല്യു ഐ3 സെഡാന്‍റെ എക്‌സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈനിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, കമ്പനിയുടെ തിരിച്ചറിയാവുന്ന ഡിസൈൻ ഘടകങ്ങൾ പുതിയ ബിഎംഡബ്ല്യു ഐ3യിലും നിലനിർത്തിയതായി കാണാം. ഇതിന്‍റെ മുൻവശത്ത് നേർത്ത ഹെഡ്‌ലാമ്പുകൾ, ബോണറ്റ്, ബമ്പറിൽ എയറോഡൈനാമിക് വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവയുണ്ട്.

Rear profile of the new generation BMW i3 sedan (Photo - BMW Group)

സൈഡ് പ്രൊഫൈലിൽ, ഈ സെഡാനിൽ വൃത്തിയുള്ള പ്രതലവും ഒരു പ്രമുഖ ഷോൾഡർ ലൈനും ഉണ്ട്. പിന്നിൽ ബിഎംഡബ്ല്യുവിന്‍റെ സിഗ്നേച്ചർ 'ഹോഫ്‌മിസ്റ്റർ കിങ്ക്' കാണാം. ഇതിന്‍റെ പിൻഭാഗം താരതമ്യേന പരന്നതായി നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു. ബൂട്ട് ലിഡിൽ നേർത്ത ടെയിൽ-ലാമ്പുകൾ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

New Generation BMW i3 Sedan (Photo - BMW Group)

ബിഎംഡബ്ല്യു ഐ3: ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈൻ
പുതിയ ബിഎംഡബ്ല്യു ഐ3 സെഡാന്‍റെ ഇന്‍റീരിയറിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ഇന്‍റീരിയർ ലേഔട്ട് പരമ്പരാഗത ബിഎംഡബ്ല്യു ക്യാബിനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കാണപ്പെടുന്നു. ഡാഷ്‌ബോർഡിന്‍റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു നേർത്ത ഡിസ്‌പ്ലേ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്റർ, ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ്, പാസഞ്ചർ ഡിസ്‌പ്ലേ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രധാന സെൻട്രൽ ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ ഡാഷ്‌ബോർഡിന് അല്പം താഴെയായി ഒരു പ്രത്യേക യൂണിറ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിന്‍റെ സ്റ്റിയറിങ് വീലിന് ലംബ സ്‌പോക്കുകളുള്ള ഒരു പുതിയ ഡിസൈൻ ലഭിക്കുന്നു, അതേസമയം മുഴുവൻ ക്യാബിന്‍റെ തീം വളരെ ചെറുതും വൃത്തിയുള്ളതുമാണ്.

New Generation BMW i3 Sedan's Dashboard (Photo - BMW Group)
New Generation BMW i3 Sedan's Seating Layout (Photo - BMW Group)

ബിഎംഡബ്ല്യു ഐ3: ബാറ്ററി, റേഞ്ച്
ഈ കാർ 800-വോൾട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബാറ്ററി ശേഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, ബിഎംഡബ്ല്യു ഐഎക്‌സ്3-ൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 108.7 കിലോവാട്ട്സ് യൂണിറ്റിന് സമാനമായിരിക്കും പുതിയ ബിഎംഡബ്ല്യു ഐ3 സെഡാന്‍റേതെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പുതിയ തലമുറ ബിഎംഡബ്ല്യു ഐ3ക്ക് 469 എച്ച്പി പവർ ഔട്ട്‌പുട്ടും 645 എൻഎം ടോർക്ക് ഔട്ട്‌പുട്ടും ഉണ്ടെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഒറ്റ ചാർജിൽ ഈ കാറിന്‍റെ WLTP റേഞ്ച് 900 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കുമെന്ന് BMW അവകാശപ്പെടുന്നു.


