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ഗറില്ല 450 അപെക്സിന് എതിരാളി: പുതിയ റോഡ്സ്റ്റർ മോഡൽ പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങി ബിഎംഡബ്ല്യു, ലോഞ്ച് ഒക്ടോബർ ആദ്യം
വരാനിരിക്കുന്നത് ഒരു റോഡ്സ്റ്റർ മോഡലാകാനാണ് സാധ്യത. ബിഎംഡബ്ല്യു F 450 R ആയിരിക്കാം വരാനിരിക്കുന്നതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ഇത് ഒക്ടോബർ 1ന് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.
Published : September 24, 2026 at 4:01 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രീമിയം ബൈക്ക് നിർമ്മാതാക്കളായ ബിഎംഡബ്ല്യു മോട്ടോറാഡ് ഈ വർഷം ഏപ്രിലിലാണ് F 450 GS പുറത്തിറക്കിയത്. ഇപ്പോൾ തങ്ങളുടെ എൻട്രി ലെവൽ ബൈക്ക് ശ്രേണി വിപുലീകരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കമ്പനിയെന്നാണ് സൂചന. അടുത്തിടെ കമ്പനി തങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഈ മോട്ടോർസൈക്കിളിന്റെ ഒരു ടീസർ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.
ടീസർ പ്രകാരം, ഒക്ടോബർ 1ന് പുതിയ ബൈക്ക് വിപണിയിലെത്തും. ബിഎംഡബ്ല്യു F 450 GSന്റെ അതേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിർമ്മിച്ച 'റോഡ്സ്റ്റർ' മോഡലായ ബിഎംഡബ്ല്യു F 450 R ആയിരിക്കാം വരാനിരിക്കുന്നതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. പുതിയ മോഡലിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
ബിഎംഡബ്ല്യു F 450 R: പ്രത്യേകതകൾ?
ബിഎംഡബ്ല്യു മോട്ടോറാഡിന്റെ എൻട്രി ലെവൽ റോഡ്സ്റ്റർ മോഡലാണ് പുതിയ ബിഎംഡബ്ല്യു F 450 R. ഏപ്രിൽ 23ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ബിഎംഡബ്ല്യു F 450 GSന് ശേഷം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഈ ബൈക്കും ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത്. F 450 GS-ൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ 421 സിസി, പാരലൽ-ട്വിൻ എഞ്ചിൻ തന്നെയായിരിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന മോഡലിലും ഉണ്ടാവുക. ഈ എഞ്ചിൻ 8,750 ആർപിഎമ്മിൽ 47 ബിഎച്ച്പി പവറും 6,750 ആർപിഎമ്മിൽ 43 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, F 450 R-ലും ഈ എഞ്ചിൻ അതേ ട്യൂണിംഗിൽ തന്നെയായിരിക്കുമോ എന്നത് വ്യക്തമല്ല.
ടീസർ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ത്?
കമ്പനി അടുത്തിടെ പങ്കിട്ട ടീസറിൽ വരാനിരിക്കുന്ന മോഡലിന്റെ അടിസ്ഥാന ഡിസൈൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതിൽ 'അപ്സൈഡ്-ഡൗൺ' (USD) ഫോർക്കുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, F 450 GS-ലെ 180 mm ട്രാവൽ ശേഷിയുള്ള 43 mm USD ഫോർക്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിന് കുറഞ്ഞ സസ്പെൻഷൻ ട്രാവൽ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഒക്ടോബർ 1ന് ഈ ബൈക്ക് വിപണിയിലെത്തുമെന്നും ടീസർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ലോഞ്ച് സമയത്ത് ഷാസി, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാകും.
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില
ബിഎംഡബ്ല്യു അടുത്തിടെ F 450 GS മോഡലിന്റെ വില വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ ഇതിന് 4.95 ലക്ഷം രൂപ (എക്സ്-ഷോറൂം) പ്രാരംഭവിലയുണ്ട്. അതിനാൽ ബിഎംഡബ്ല്യു F 450 R-ന് ഏകദേശം 4.5 മുതൽ 4.6 ലക്ഷം രൂപ വരെ എക്സ്-ഷോറൂം പ്രാരംഭവില പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ബിഎംഡബ്ല്യു F 450 Rന്റെ എതിരാളികൾ
മുകളിൽ പറഞ്ഞ വിലയിൽ ബിഎംഡബ്ല്യു F 450 R ഇന്ത്യയിൽ വിപണിയിലെത്തുകയാണെങ്കിൽ, 3.99 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയുള്ള അപ്രീലിയ ടുവോണോ 457 സ്പെഷ്യൽ എഡിഷനുമായി ആയിരിക്കും ഇത് മത്സരിക്കുക. അതേസമയം സമാനമായ എഞ്ചിൻ ശേഷിയുള്ള റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഗറില്ല 450 അപെക്സിന് 2.51 ലക്ഷം രൂപയും, 399 സിസി കെടിഎം 390 ഡ്യൂക്ക് R-ന് 3.45 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില.
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