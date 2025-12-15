ETV Bharat / automobile-and-gadgets
മാരക ലുക്കില് കാറുകളുടെ രാജാവ്, പുത്തൻ മാറ്റങ്ങളോടെ ബിഎംഡബ്ല്യു 5 സീരീസ് LWB; വിലയും സവിശേഷതകളും അറിയാം
പുതിയ സവിശേഷതകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടും വിലയിൽ മാറ്റമില്ല എന്നതാണ് ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നത്.
Published : December 15, 2025 at 11:45 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പുത്തൻ മാറ്റങ്ങളോടെ ബിഎംഡബ്ല്യു 5 സീരീസ് ലോങ് വീൽബേസ് (LWB) അപ്ഡറ്റ് ചെയ്ത മോഡല് ഇന്ത്യൻ വിപണിയില്. പനോരമിക് സൺറൂഫ്, അഡീഷ്ണൽ ഡ്രൈവിങ് അസിസ്റ്റൻസ് ഫീച്ചർ തുടങ്ങിയവ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താണ് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയത്. പുതിയ സവിശേഷതകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടും വിലയിൽ മാറ്റമില്ല എന്നതാണ് ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം.
ബിഎംഡബ്ല്യു 3 സീരീസിനും 7 സീരീസിനും ഇടയിലാണ് ബിഎംഡബ്ല്യു 5 സീരീസ് എൽഡബ്ല്യുബി ശ്രേണിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥാനം. മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ഇ-ക്ലാസ്, ഓഡി എ6, ലെക്സസ് ഇഎസ് തുടങ്ങിയ ആഡംബര സെഡാനുകളുമായി കടുത്ത മത്സരത്തിലാണ് ആഡംബര കാറുകളുടെ രാജാവായ ബിഎംഡബ്ല്യു. ശക്തമായ എഞ്ചിനും മികച്ച പ്രടനവുമാണ് ലക്ഷ്വറി കാറുകൾക്കിടയിൽ ബിഎംഡബ്ല്യുവിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബിഎംഡബ്ല്യു 5 സീരീസ് എൽഡബ്ല്യുബിൻ്റെ വിലയും മറ്റ് അപ്ഡേറ്റുകളും വിശദമായി അറിയാം.
ബിഎംഡബ്ല്യു 5 സീരീസ്: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
254.47 ബിഎച്ച്പി പവറും 400 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 2.0 ലിറ്റർ ഫോർ സിലിണ്ടർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, 10.84 ബിഎച്ച്പി പവറും 25 എൻഎം ടോർക്കും അധികമായി നൽകുന്ന 48 വി മൈൽഡ്-ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റവും ഇതിലുണ്ട്. ബിഎംഡബ്ല്യു 5 സീരീസ് എൽഡബ്ല്യുബി 530ലി എം സ്പോർട് എൽഡബ്ല്യുബി വേരിയൻ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. സീറ്റിങ്ങും മറ്റും മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
|സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
|വിശദാംശങ്ങൾ
|എഞ്ചിൻ
|2.0 ലിറ്റർ ഫോർ-സൈക്ലിൻഡർ ടർബോ-പെട്രോൾ
|പവർ ഔട്ട്പുട്ട്
|254.47 ബിഎച്ച്പി
|ടോർക്ക്
|400 എൻഎം
|ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ
|48V മൈൽഡ്-ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം
|പവർ ഔട്ട്പുട്ട്
|10.84 ബിഎച്ച്പി
|ടോർക്ക്
|25 എൻഎം
എന്താണ് പുതിയത്? വില എത്ര?
ബിഎംഡബ്ല്യു 5 സീരീസ് എൽഡബ്ല്യുബിയിൽ ഇപ്പോൾ പനോരമ ഗ്ലാസ് റൂഫ് സ്കൈ ലോഞ്ച് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഗ്ലാസിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത പാറ്റേണുകളും ബിൽറ്റ്-ഇൻ എൽഇഡി ലൈറ്റിങ്ങും ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ കളർ ഇഫക്റ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ ഇഫക്റ്റുകൾ കാറിൻ്റെ ആംബിയൻ്റ് ലൈറ്റിങ്ങുമായും ഡ്രൈവിങ് മോഡുകളുമായും സമന്വയിപ്പിക്കുന്നുത് കൊണ്ട് ബിൽറ്റ്-ഇൻ എൽഇഡി പകൽ സമയത്തും ദൃശ്യമാകും. പനോരമ ഗ്ലാസ് റൂഫ് സ്കൈ വഴി ക്യാബിനിലേക്ക് കൂടുതൽ പ്രകാശം കടത്തിവിടന്നു. കാറിൻ്റെ ഇൻ്റീരയറിനെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുന്നു.
മറ്റൊരു അപ്ഡേറ്റ് ഡ്രൈവിങ് അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്ലസ് അഥവാ അഡീഷ്ണൽ ഡ്രൈവിങ് അസിസ്റ്റൻസ് ഫീച്ചറാണ്. ലെയ്ൻ-ചേഞ്ച് വാർണിങ്, ഫ്രണ്ട്-കൊളിഷൻ വാർണിങ്, റിയർ-കൊളിഷൻ വാർണിങ്, ക്രോസ്-ട്രാഫിക് വാർണിങ് തുടങ്ങിയ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഈ സീരിസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോപ്പ് & ഗോ ഉള്ള ആക്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് ഒരു നിശ്ചിത വേഗതയിലും മുന്നിലുള്ള വാഹനത്തിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായ അകലവും നിലനിർത്തി കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
കൂടാതെ നിർത്തിട്ടിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ആവശ്യമെങ്കിൽ കാർ തനിയെ നിർത്താനും ഈ സിസ്റ്റത്തിന് കഴിയും. ഡ്രൈവിങ് സൗകര്യവും സുരക്ഷയും വർധിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റിയറിങ് മൗണ്ടഡ് കൺട്രോളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റോപ്പ് & ഗോ ഉള്ള ആക്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഇത്രയൊക്കെ അപ്ഡേറ്റും സവിശേഷതകളും മറ്റും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടും വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. 73.35 ലക്ഷം രൂപയാണ് (എക്സ്-ഷോറൂം) വില വരുന്നത്.
