ആമസോണിലും ക്രോമയിലും ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ സെയിൽ: ഐഫോൺ 17 ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ബ്രാൻഡുകളുടെ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് വൻ വിലക്കിഴിവ്
Published : November 29, 2025 at 1:24 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആമസോണിൻ്റെയും ക്രോമയുടെയും ഈ വർഷത്തെ ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ സെയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആമസോണിൽ നവംബർ 28ന് ആരംഭിച്ച വിൽപ്പന ഡിസംബർ 1നാണ് അവസാനിക്കുക. നവംബർ 22 മുതൽ 30 വരെയാണ് ക്രോമ ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ സെയിൽ നടക്കുന്നത്. അതേസമയം ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഇന്നലെയാണ് സെയിൽ അവസാനിച്ചത്. വിൽപ്പനയിൽ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്കും ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾക്കും ഉൾപ്പെടെ മികച്ച ഡിസ്കൗണ്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതായി കമ്പനികൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ സെയിലിൽ ആപ്പിൾ, സാംസങ്, വൺപ്ലസ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളും, മുൻനിര ബ്രാൻഡുകളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും ഡിസ്ക്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമാകും. മാത്രമല്ല, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, ഫാഷൻ, സൗന്ദര്യം, അടുക്കള ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ആമസോണിലും ക്രോമയിലും ലഭ്യമായ ഉത്പന്നങ്ങളിലുടനീളം കിഴിവുകൾ ലഭിക്കും.
നിലവിൽ സെയിലുകൾ ലൈവായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആമസോണിലും ക്രോമയിലും ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് എത്ര വരെ ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുമെന്നും ഓഫറിന് ശേഷം എത്ര വില വരുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
ആമസോണിൽ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്കും ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾക്കും ലഭ്യമായ ഡിസ്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ
- ഐഫോൺ 16ന് മികച്ച ഡീലുകൾ
- വൺപ്ലസ് 13എസ്, സാംസങ് ഗാലക്സി എസ്25 അൾട്രാ 5ജി തുടങ്ങിയ പ്രീമിയം ഫോണുകൾക്കും വൺപ്ലസ് 15, ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 പ്രോ 5G തുടങ്ങിയ അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ഫോണുകൾക്കും മികച്ച ഡീലുകൾ.
- റെഡ്മി A4 5G, iQOO Z10x 5G, റിയൽമി നാർസോ 80 ലൈറ്റ് 5G തുടങ്ങിയ ബജറ്റ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് ആകർഷകമായ ഓഫറുകൾ.
- ആപ്പിൾ, സാംസങ്, എച്ച്പി, ഡെൽ, ബോട്ട്, ഗോപ്രോ തുടങ്ങിയ മുൻനിര ബ്രാൻഡുകളിൽ നിന്ന് 80% വരെ കിഴിവും 9 മാസം വരെ നോ കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ ഓപ്ഷനുകളും.
- ഡെൽ, ASUS, എച്ച്പി, ലെനോവോ തുടങ്ങിയ മുൻനിര ബ്രാൻഡുകളുടെ ലാപ്ടോപ്പുകൾക്കും ഗെയിമിങ് ലാപ്ടോപ്പുകൾക്കും 45% വരെ കിഴിവ്. എച്ച്പി 15, 13th Gen ഇന്റൽ ലാപ്ടോപ്പ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ 52,490 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാവും.
- വൺപ്ലസ്, ആപ്പിൾ, സാംസങ്, ആംബ്രെയ്ൻ, റിയൽമി, സ്പൈജൻ, ബോട്ട്, സോണി, ജെബിഎൽ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ ഹെഡ്ഫോണുകൾ, മൊബൈൽ ആക്സസറികൾ, സ്പീക്കറുകൾ, സൗണ്ട്ബാറുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് 80% വരെ കിഴിവ്. boAt നിർവാണ സെനിത്ത് പ്രോ (2025) പോലുള്ള ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ വയർലെസ് ഇയർഫോൺ 2,799 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്.
- ആപ്പിൾ, സാംസങ് തുടങ്ങിയ മുൻനിര ബ്രാൻഡുകളുടെ ടാബ്ലെറ്റുകൾ, ഗോപ്രോ, സോണി ക്യാമറകൾ, സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് 75% വരെ കിഴിവ്. ഇതിൽ സോണി ആൽഫ ZV-E10L മിറർലെസ്സ് വ്ളോഗ് ക്യാമറ 61,490 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്.
ആപ്പിൾ ഓഫറുകൾ: ഐഫോൺ 17 സീരിസിന്റെ ലോഞ്ചിന് പിന്നാലെ ഐഫോൺ 16ന്റെ 128 ജിബി മോഡലിന് വില കുറഞ്ഞ് 69,900 രൂപയാക്കിയിരുന്നു. ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ സെയിലിൽ ഡിസ്ക്കൗണ്ടിന് ശേഷം 66900 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാനാവും. ബാങ്ക് ഓഫുകൾക്ക് ശേഷം 62,900 രൂപയ്ക്ക് ഐഫോൺ 16 ലഭ്യമാവും. ഐഫോൺ 17 സീരിസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വെറും മൂന്ന് മാസം മാത്രമായതിനാൽ തന്നെ വിലയിൽ വലിയ മാറ്റമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, എച്ച്എസ്ബിസി, എച്ച്ഡിഎഫ്സി കാർഡ് ഓഫറുകൾ വഴി 4,500 രൂപ വരെ ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിന് ശേഷം വില 80,000 രൂപയിൽ താഴെയാകും. അതേസമയം ഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ ബാങ്ക് ക്യാഷ്ബാക്ക്, എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസ് എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഫോണിനനുസരിച്ച് 45,900 വരെ വില കുറയും.
സാംസങ് ഓഫറുകൾ: സാംസങിന്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ്, മിഡ് റേഞ്ച് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ സെയിലിൽ മികച്ച ഡീലിൽ വാങ്ങാനാവും. സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 25 അൾട്ര അധിക ബാങ്ക് ഓഫറുകൾക്ക് ശേഷം 1,18,999 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാവും. ഗാലക്സി എ55 5G, 3,499 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാവും. ഗാലക്സി ബഡ്സ് കോർ (കൂപ്പൺ സേവിങ്സ്) 3,499 രൂപയ്ക്കും, ഗാലക്സി ബഡ്സ് 3 പ്രോ 16,999 രൂപയ്ക്കും, ഗാലക്സി ടാബ് എസ് 9 എഫ്ഇ പോലുള്ള ടാബ്ലെറ്റുകൾ ബാങ്ക് ഡിസ്കൗണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം 34,999 രൂപയ്ക്കും ലഭ്യമാവും.
വൺപ്ലസ് ഓഫറുകൾ: അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണായ വൺപ്ലസ് 15 ബാങ്ക് ഓഫറുകൾക്ക് ശേഷം 69,499 രൂപ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. വൺപ്ലസ് നോർഡ് 5ന് 30,249 രൂപയും വൺപ്ലസ് വാച്ച് 2 സ്മാർട്ട് വാച്ചിന് 13,999 രൂപയുമാണ് വില. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 80% വരെ കിഴിവിൽ വൺപ്ലസ് ആക്സസറികൾ വാങ്ങാം. കൂടാതെ എളുപ്പത്തിലുള്ള നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ ഓപ്ഷനുകളും ലഭിക്കും.
iQOO ഓഫറുകൾ: മികച്ച ഗെയിമിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് നൽകുന്ന മൾട്ടിടാസ്കിങ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള iQOO Z10x 5G ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ സെയിലിൽ 12,999 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും.
റിയൽമി ഓഫറുകൾ: ഡിസ്ക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം റിയൽമി നാർസോ 80 ലൈറ്റ് 5G 10,499 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാവും. കൂടാതെ റിയൽമി ആക്സസറികൾക്കും വെയറബിൾ ഉത്പന്നങ്ങൾക്കും മികച്ച ഡീലുകൾ ലഭിക്കും.
റെഡ്മി ഓഫറുകൾ: റെഡ്മി A4 5G 7,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആദ്യമായി സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുതിർന്നവർക്കും ബജറ്റ് ഫോൺ തെരയുന്നവർക്കും ഇത് മികച്ച ഓപ്ഷനായിരിക്കും.
ക്രോമയിൽ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് ലഭ്യമായ ഡിസ്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ
ഐഫോൺ 17: 82,900 രൂപയ്ക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഐഫോൺ 17ന് 1000 രൂപ ബാങ്ക് ക്യാഷ്ബാക്കും, 29,000 എക്സ്ചേഞ്ച് വാല്യുവും , 7000 രൂപ എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസും ഡിസ്കൗണ്ടായി ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വില 45,900 ആയി കുറയും. ഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് നല്ല ഓഫറായിരിക്കും.
ഐഫോൺ 16: 69,900 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്ന ഐഫോൺ 16ന്റെ 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റ് ക്രോമ ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ സെയിലിൽ 66,990 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും.
സാംസങ് ഗാലക്സി എസ്25 അൾട്ര: 1,29,999 രൂപ വിലയുള്ള സാംസങ് ഗാലക്സി എസ്25 അൾട്രയുടെ 256 ജിബി മോഡൽ ഡിസ്കൗണ്ടിന് ശേഷം 1,17,999 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാവും. അതേസമയം 1,41,999 രൂപ വിലയുള്ള 512 ജിബി മോഡൽ ഡിസ്കൗണ്ടിന് ശേഷം 1,29,999 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാവും.
സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 24 5ജി: 79,999 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്ന സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 24ന്റെ 8ജിബി റാമും 256 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള വേരിയന്റ് 68,999 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും.
ഗൂഗിൾ പിക്സൽ: എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡിസ്കൗണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 10ന്റെ അടിസ്ഥാന 12 ജിബി റാം 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡൽ 7,000 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ടിന് ശേഷം 79,999 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാവും.
വൺപ്ലസ് 13 ആർ: 12 ജിബി റാമും 256 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള വൺപ്ലസ് 13 ആറിന് 5,000 രൂപയുടെ ഓഫർ ലഭിക്കുമ്പോൾ വില 44,999 രൂപയിൽ നിന്ന് 39,999 രൂപയായി കുറയും.
