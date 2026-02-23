ETV Bharat / automobile-and-gadgets
മിനിമം നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കും, ലാഭത്തിന്റെ 80% ഭാരത് ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർക്ക്: വൻ വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി അമിതാ ഷാ
രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 15 കോടി ഡ്രൈവർമാരെ ഭാരത് ടാക്സിയിലേക്ക് ചേർക്കാനാണ് ലക്ഷ്യം. മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ സേവനങ്ങൾ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും. നിലവിൽ ഡൽഹി-എൻസിആറിലും രാജ്കോട്ടിലും ഭാരത് ടാക്സി സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.
Published : February 23, 2026 at 8:07 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഊബർ, റാപ്പിഡോ, ഒല പോലുള്ള സ്വകാര്യ ഓൺലൈൻ ടാക്സി സർവീസിന് ബദലായി പുറത്തിറക്കിയ 'ഭാരത് ടാക്സി' പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ എല്ലാ ഡ്രൈവർമാർക്കും കിലോമീറ്ററിന് മിനിമം അടിസ്ഥാന നിരക്ക് ഉറപ്പുനൽകുമെന്ന് കേന്ദ്ര സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി അമിത് ഷാ. കിലോമീറ്റർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലാഭത്തിന്റെ 80 ശതമാനം ഡ്രൈവർമാർക്ക് തിരികെ നൽകുമെന്നും ബാക്കി 20 ശതമാനം സഹകരണ മൂലധനമായി നിലനിർത്തുമെന്നും ഷാ പറഞ്ഞു. ഡൽഹി-എൻസിആറിലെയും ഗുജറാത്തിലെയും ക്യാബ്, ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അമിത് ഷാ.
ഊബർ, റാപ്പിഡോ, ഒല പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ മിനിമം അടിസ്ഥാന നിരക്ക് ഇല്ലെന്ന് ഷായുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ഡ്രൈവർമാർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഭാരത് ടാക്സിയിൽ ഡ്രൈവർമാർക്ക് കിലോമീറ്ററിന് മിനിമം തുക എത്രയെന്ന് നിശ്ചയിക്കുമെന്നും, ലാഭം തിരികെ നൽകുമെന്നും ഷാ വ്യക്തമാക്കി.
അമൂലിന്റെ അതേ ആശയത്തിൽ പിറന്നത്
ഇന്ത്യയിലെ അമുൽ ഡയറി സഹകരണ സംഘത്തിലെ അതേ ആശയത്തിലാണ് ഭാരത് ടാക്സിയും പ്രവർത്തിക്കുകയെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. "36 ലക്ഷം സ്ത്രീകൾ വെറും 50 രൂപ നിക്ഷേപിച്ച് കൊണ്ട്, 1,25,000 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവുള്ള അമുൽ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "ഒരു സ്വകാര്യ ഡയറിയിൽ, ലാഭം ഉടമയ്ക്കാണ്. അമുലിൽ, 85 ശതമാനം ലാഭവിഹിതം നിർമ്മാതാവിന് തിരികെ പോകുന്നു. ഭാരത് ടാക്സിയും ഇതേ ആശയമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്."അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സമാനമായി 500 രൂപയുടെ ഓഹരി വാങ്ങി ഡ്രൈവർമാർക്ക് ഭാരത് ടാക്സിയുടെ സഹ ഉടമകളാകാമെന്ന് ഷാ പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ ഈ ലാഭവിഹിത മാതൃകയിലേക്ക് പൂർണമായും എത്താൻ മൂന്ന് വർഷം വരെ സമയമെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിനാൽ തുടക്കത്തിൽ ഡ്രൈവർമാരോട് ക്ഷമയോടെയിരിക്കാനും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. "30-40 വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ കുട്ടിയെ വളർത്തുകയും, പിന്നീട് ആ കുട്ടി നമ്മെ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പോലെ, ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷം നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ സേവനങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും
രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 15 കോടി ഡ്രൈവർമാരെ ഭാരത് ടാക്സിയിലേക്ക് ചേർക്കാനാണ് കേന്ദ്രം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ സേവനങ്ങൾ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ഉള്ള എല്ലാ നഗരങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ഡൽഹി-എൻസിആറിലും രാജ്കോട്ടിലും ഭാരത് ടാക്സി സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.
'സാരഥി ദീദി' ഫീച്ചർ
ഭാരത് ടാക്സി ആപ്പിൽ ഒരു പ്രത്യേക 'സാരഥി ദീദി' ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും ഷാ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന വനിതാ യാത്രികർക്ക് അവരുടെ യാത്രകൾക്ക് വനിതാ ഡ്രൈവർമാരെ തന്നെ ലഭിക്കാൻ മുൻഗണന നൽകാവുന്ന ഫീച്ചറാണ് ഇത്.
പരാതി പരിഹാരത്തിനും സംവിധാനങ്ങൾ
ഭാരത് ടാക് ഡ്രൈവർമാർക്കായി ഓൺലൈൻ, ഫിസിക്കൽ, കോൾ സെന്ററുകൾ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ഷാ പറഞ്ഞു. നിലവിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ യാത്രക്കാർക്ക് മാത്രമേ പിന്തുണ നൽകുന്നുള്ളൂ എന്ന ദീർഘകാല പരാതികൾ പരിഹരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ഒരു ഡ്രൈവർക്ക് ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ പരാതിപ്പെടണമെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല, അവർക്ക് വിളിച്ച് പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം, ഇത് യാന്ത്രികമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടും," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ എല്ലാ നയ മാറ്റങ്ങളും ആപ്പ് അറിയിപ്പുകൾ വഴി കുറഞ്ഞത് ഒരു ആഴ്ച മുമ്പെങ്കിലും ഡ്രൈവർമാരെ അറിയിക്കുമെന്ന് ഷാ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പുതിയ വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള വായ്പ്പകൾ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കാൻ സർക്കാർ സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ കുറഞ്ഞ പ്രീമിയത്തിൽ ഇഫ്കോ ടോക്കിയോ വഴി ഇൻഷുറൻസും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.
ഭാരത് ടാക്സി
ഫെബ്രുവരി 5നാണ് ഭാരത് ടാക്സി ആരംഭിച്ചത്. തുടക്കത്തിൽ ഡൽഹി-എൻസിആറിലും ഗുജറാത്തിലും ആണ് ആരംഭിച്ചത്. അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യ മുഴുവനും സേവനം ലഭ്യമാക്കാനാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം പദ്ധതിയിടുന്നത്. ഓല, ഉബർ, റാപ്പിഡോ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപിത കമ്പനികൾക്ക് വെല്ലുവിളിയായേക്കാം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാരത് ടാക്സി. ഓല, ഉബർ, റാപ്പിഡോ പോലുള്ള കമ്പനികൾ 25-30 ശതമാനം വരെ കമ്മീഷൻ ഡ്രൈവർമാരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിലവിൽ ഡ്രൈവർമാരിൽ നിന്ന് കമ്മീഷൻ ഈടാക്കുന്നില്ല.
